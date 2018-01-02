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《绝地求生》有望制作电影或动画 好莱坞正寻求合作

《绝地求生》有望制作电影或动画 好莱坞正寻求合作
2018年01月02日 14:48 游民星空
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　　2017年是《绝地求生》的大年，这一年它出现在玩家们的眼前，并迅速成长为一个现象级的游戏作品，尽管之前大半时间它处于早期开发阶段，但仍然受到了玩家们的欢迎。那么在未来，《绝地求生》又会给我们带来什么惊喜呢？

　　最近，PUBG的首席执行官Chang Han Kim接受外媒采访时表示，他们正在为旗下产品寻求漫画和电影领域的发展，将IP的范围提升到一个新的水平。

　　“我希望PUBG能成为基于游戏产品的娱乐产业公司，参与相关的各行各业，包括电子竞技、电影、戏剧、漫画、动画等等。事实上，我们之前接到了好几个来自好莱坞和Netflix的电话，希望能谋求合作。我们的想法是通过这些方式来建立一个新的游戏文化产业，并带领其发展。”Chang Han Kim说。

　　很显然，PUBG在2017年的出色表现已经成功吸引到了娱乐产业的巨鳄们，而他们旗下最受关注的自然就是《绝地求生》了，如果能通过动画或电影来挖掘出游戏的更多内涵，相信对这一IP的泛娱乐化发展绝对是相当有利的。或许在2018年，我们就能有幸见到《绝地求生》的真人电影问世也说不定。

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