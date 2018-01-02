千亿医美行业背后：乱象频发 秩序混乱

TechWeb 1月2日报道 文/小渔

爱美之心，人皆有之。在这个“看脸”的时代，一个人的外貌决定了给人的第一印象，同样也成为在诸多场合中的软实力，颜值高则意味着更容易做成某事，不过也不会绝对。虽说，现在的化妆技术足以让人惊艳，但是整形依然成为很多人为了使自己更加完美的方式，我国医美行业在近两年也得到了快速的发展。

只是，加速发展的过程中，存在着诸多不良隐患，尤其是在暴利的吸引下，更是让这个行业鱼龙混杂。而互联网平台的加入，虽说让行业变得更透明，但是依然遮盖不住行业丑陋的一面。

中国超巴西成第二大医美市场

医美行业在我国的起步时间较晚，但是发展速度却很快。根据相关机构公布的数据显示，2017年我国已经超越巴西，成为全球第二大医美市场，美国位居第一。而在两年前，中国医美市场和巴西市场还有着0.8%的差距。

报告称，我国医美市场在近两年进入快车道发展，2017年市场增速超过了40%，总量超过了1000万例。不过，相比较美国的1660万例的数据，中国市场还有着不小的提升空间。同时，根据报告统计的数据，我们可以看出，当今医美平台用户逐渐趋向低龄化特征，90后已经成为医美平台上的消费主力，平台求美者平均第一次整形时间已经从28岁下降到22岁。

并且，不同于过去医美只是女性的专属，现在的部分男性也在追求更“极致”的外表，也加入到整形大军当中。报告显示，男性用户在某些平台上的比例已经超过了20%，相比较两年前有了一定幅度的增长。

相关机构预计，到了2019年，中国的医美市场规模将会突破万亿元，成为房地产、汽车、旅游之后的第四大服务行业。

高速增长背后 非法医美隐患多

哪里有高收益，哪里就有恶魔的爪子。近两年，随着我国医美市场的快速发展，无论是在用户规模上，还是在营收提及上，都增速较快。这时，一些非法医美机构便会为了获取高额利润而违规操作，不仅损害了用户的利益，更是打乱了整个行业的发展节奏。

根据相关统计报告内容显示，中国黑诊所数量已超60000家，是正规诊所的6倍；黑诊所年手术量为正规诊所的2.5倍，超2500万例。而每年黑诊所约发生4万起医疗事故，手术感染、疤痕严重等问题屡见不鲜。同时，这些非法医美机构的隐蔽性较高，大多藏身在美容院、美甲店以及小区里。

而那些给消费者进行手术的所谓医生以及药品来说，都存在很大的不确定的性。一方面，为了节省成本，这些非法医美机构往往会选择最具性价比的药物给用户使用，并且有的药物来源不明，仅仅是因为便宜。另一方面，为了在表面上看起来比较正规，“医生”持有的认证证书也都是假的，大多是通过所谓的速成班培训买的。有数据显示，中国非法执业者数量更是合规执业者的9倍。可以想像，医美行业的水有多深，又有多可怕。

对于这些非法医美机构来说，即使知道这是违法行为，但是由于高额利润，加上处罚力度较低，就算被查处依旧能够打游击，再在别处开设场馆。报告称，在中国一家黑诊所年平均获利100万元，一旦因非法行医被查出，基本只会被罚没医疗器械，平均处罚金在1至2万元。

今年5月18日，国家卫计委、中央网信办、公安部、人力资源社会保障部、海关总署、工商总局、食品药品监管总局七个部委联合发布《严厉打击非法医疗美容专项行动方案》，对规范医美行业、净化医美市场、完善医美发展做出了部署。根据广东省卫计委透露的数据显示，今年7月以来，广东省已立案查处医疗机构违法案件47宗，移送司法机关案件25宗。

互联网医美平台受追捧 仍存短板面临诸多挑战

在互联网时代，传统行业也在变得更加透明。面对众多非法医美机构的猖獗，互联网医美平台的出现，在消费者和机构之间架起了一个桥梁，诸如更美、新氧、悦美等平台出现，并获得市场和投资人的青睐，接连获得多轮融资。

从各大平台的运营模式上来看，一般是先建立一个社区平台，一方面吸引用户来分享自己的经验，另一方面帮助用户先期筛选医美机构，保证机构的合法正规性。不过，医美平台不像是电商，自己只能算是个中介，要保证独立性，必然不能与线下机构有太大的利益关联，而这对其营收和流量变现都提出了挑战。

虽然说整个医美市场很大，但是各大平台为了争夺用户也是什么招数都上。不管是明面上的比拼，还是暗地里的公关战，都凸显出一些问题以及行业的不成熟。去年年中，国内两大主流的医美平台便暗地里较劲，称对方抹黑，更是被传出刷单谎造交易额，以获取市场以及资本的青睐，从而获得更多的融资。

另外，对于医美行业来说，用户更关注的是线下体验，平台只能是作为一种参考和推荐，这就导致用户在留存率以及获取上受到了阻碍，使得成本越来越高，更多的是承担了一种导流的作用。

写在最后：

可以肯定的是，未来医美行业的增长势头还会持续下去，面对万亿市场的香饽饽，非法医美机构必然会想尽办法榨取用户的利益，这点还需要监管机构加大整治以及查处力度。

另一方面，对于互联网医美平台来说，未来的市场注定只属于先头部队，即便是能分一杯羹，也只是时间的长短问题。但是，对于医美平台来说，用户是流量以及变现的根本，在竞争中希望少些勾心斗角、少些黑公关，恶性竞争只能导致用户流失，对行业的良性发展也会造成破坏。