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贾跃亭仍未归来 其妻回国并称“使命归来”

贾跃亭仍未归来 其妻回国并称“使命归来”
2018年01月02日 04:01 新京报
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贾跃亭贾跃亭

　　新京报讯 （记者金彧 朱星）2017年12月29日，有媒体实地探访贾跃亭美国汽车工厂荒无人烟，蛛网蜂窝。厂区门卫称，仅8月见过有人工作过8小时，从来没有见过车也没见过老板出没。

　　对此，12月29日贾跃亭曾回复新京报记者，现在正在筹备工厂的设备采购和人员入驻。“我们的圣诞节照片是在我们洛杉矶Gardena市研发中心拍的，和工厂在不同的城市。目前我们洛杉矶研发中心有近900名员工，全体员工超过1000人。”

　　2017年12月31日是北京证监局要求贾跃亭回国的最后期限。不过，新京报记者当日从乐视汽车内部了解，贾跃亭并未回国，而其妻子甘薇已于当日早晨抵京，并称“使命归来”。

 

　　12月31日早晨，贾跃亭妻子甘薇在微博上发布了一条定位于“北京首都国际机场T3航站楼”的微博，并称“2017年最后一天，使命归来。2018新年伊始，任重道远。早安，北京。”在该条微博下，有网友询问贾跃亭是否回国。然而，甘薇并未在微博提及贾跃亭是否一同回国。

　　乐视汽车一位内部知情人士称：“目前我们仍在新年假期。”对于回国问题，贾跃亭也未就新京报记者的采访做出回复。另据知情人士透露，此前圣诞节期间甘薇飞赴美国与贾跃亭会合，本次回国将会处理很多贾跃亭和乐视系的事情。

　　12月25日，贾跃亭通过微博发出法拉第汽车众多员工的合照。同日，北京证监局责令其12月31日前回国履责。12月25日，证监会北京证监局发布通告称，为保护上市公司及投资者合法权益，现责令贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处置公司风险，切实保护投资者合法权益。

　　通告认为，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外，其控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。

　　12月中旬，有媒体报道称，洛杉矶时间12月13日，贾跃亭在法拉第未来（Faraday Future，下称“FF”）内部全员大会上宣布，经过与投资人近一个月的谈判，FF成功完成了超10亿美元A轮股权融资。不过具体金额尚未公布。此外，贾跃亭仍然是FF的主要出资人以及核心创始人。

　　据了解，获得这笔融资后，FF将步入战略的第二阶段——启动量产计划。率先实现量产的是FF91车型，这也是FF目前公布的唯一一款高端量产车。12月29日，FF官微宣布将于美国太平洋时区2018年1月9日在拉斯韦加斯约“驾”FF91，全球招募新物种体验官。

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