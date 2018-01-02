2017美股回顾:苹果等科技股推动三股指创4年最大涨幅

2017美股回顾

本文来自每日经济新闻

每经记者 蔡鼎 每经编辑 杨军

刚刚过去的2017年，伴随着全球经济的逐步复苏、GDP上升提振了企业利润、失业率下降，以及市场对特朗普新政的预期等，美国三大股指均创下了自2013年来的最大涨幅。这不仅与苹果、Facebook等知名科技股的上涨密不可分，一些鲜为人知的公司也成为有力推手，在2017年录得惊人涨幅。

《每日经济新闻》记者留意到，在美国三大股指强势上涨的背后，也有为数不多的成分股市值出现大幅缩水，甚至有公司市值全年缩水近86%。

韩国重力社全年涨近8倍

美国股市的科技股在2017年的表现尤为抢眼。以科技股著称的纳斯达克指数在2017年全年累计上涨逾27%。标普500指数中信息技术成分股2017年累计暴涨37%，成为标普道琼斯指数追踪的11个行业指数中涨幅最大的。

被称为“FAANG”的五大科技股2017年均录得强劲涨幅——Facebook全年累计上涨53.4%，苹果涨幅46.1%，亚马逊涨幅达56%，奈飞涨幅55.1%，谷歌母公司Alphabet的A类股和B类股涨幅分别达32.9%和35.6%。但涨幅更高的科技股包括美光科技88%、PayPal 87%、英伟达81%、动视暴雪75%。

然而，涨幅最大的可能绝大多数投资者从未听说过——韩国电子游戏制作商重力社，2017年录得796%的惊人涨幅。

加密货币的兴起也让不少公司股价暴涨——之前从事动物卫生保健的公司BiOptix改名为Riot Blockchain Inc。，并宣布将公司的业务转型为区块链后，公司股价在2017年累计上涨640%。

此外，道琼斯工业指数累计上涨25.1%、标普500指数累涨19.4%。以小市值股著称的罗素2000指数则累计上涨13.1%，略低于其在2016年录得的19.5%的涨幅。

值得一提的是，道指2017年初时不到20000点，但该指数2017年却创下了其于1896年创建以来的一个纪录——暴涨1000点用时最短。

特朗普宣誓就职美国第45任总统（2017年1月20日）几天后，道指涨破20000点大关。11月30日，道指更是涨破24000点。2017年最后一个交易日，道指最终收于24719.22点，全年创下71次历史新高，超过1995年创下的69次新高成为历史第一。

美股创50多年最平静年

有涨就有跌，2017年，以比特币为代表的众多加密货币的暴涨暴跌让投资者们体验了一回高波动性。然而，同期美股却创下了50多年以来最为“平静”的一年——根据标普道琼斯指数数据，2017年全年只有8个交易日中标普500指数的振幅超过1%，创下自1964年以来最为“平静”的一年。

《每日经济新闻》记者还注意到，标普500行业指数中，通信和能源在2017年的表现最差，但跌幅均在10%以内。

以纳指成分股为例，由于客户基数萎缩、平均收入下降、高流失率以及连续三个季度的净亏损，前沿传媒的市值在2017年累计缩水85.74%；区域通讯商的气流通讯，在2017年累计下挫73.72%；Synchronoss Technologies2017年的公司股票暴跌了76.66%。仅在4月27日，SNCR就暴跌逾46%。

此外，在纽交所方面，音乐流媒体先锋潘多拉在多个领域受到不利因素的打击——公司的用户增长正在放缓、广告和订阅收入不如预期、内容许可成本持续上升，以及像Spotify和苹果音乐这样的大型竞争对手正在分割市场。种种不利因素导致，潘多拉市值在2017年全年累计缩水64%。