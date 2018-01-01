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特朗普再次炮轰亚马逊 要求美国邮政多收配送费用

特朗普再次炮轰亚马逊 要求美国邮政多收配送费用
2018年01月01日 11:08 新浪综合
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　　来源：猎云网

　　【猎云网（微信号：ilieyun）】12月31日报道（编译：福尔摩望）

　　据路透社报道，美国总统特朗普于本周五在Twitter上再次炮轰亚马逊，并呼吁美国邮政部门向亚马逊收取更多的配送费用。

　　他在Twitter上说道：“为什么美国邮政部门在每年损失数十亿美元的情况下，却对亚马逊及其他企业收取如此少的配送费用？亚马逊越来越富，而邮政部门则越来越穷。邮政部门应该大大提高费用价格！”

　　特朗普的推文引起了新一轮对邮政部门脆弱财政状况的关注，在刚刚过去的圣诞假期内，有数千万个包裹被送往全美各地。

　　根据美国邮政官网，美国邮政服务公司是一家独立的联邦政府机构，虽然免于税收，但仍然存在很大的损失。

　　互联网的兴起，导致原本属于第一优先级的信件配送量急剧下降，包裹配送已经成为其业务中越来越重要的部分。

　　美国总统并不能决定邮政费率。这是由邮政管理委员会设置的，邮政管理委员会是一个独立的政府机构，其委员会成员是由总统从双方政党中选出。该委员会于11月将包裹配送费用价格提高了近2%。

　　据彭博社报道，亚马逊由目前的世界首富Jeff Bezos所创立，Bezos仍然是这家零售巨头的CEO。Bezos同时还拥有华盛顿邮报，这也是特朗普多次提出批评的新闻媒体。

　　在过去的一年中，特朗普多次在Twitter上表示，华盛顿邮报是假新闻。他也曾经表示，亚马逊未缴纳销售税，这是不正确的行为，伤害了其他零售商。

　　GBH Insights的研究分析师Daniel Ives表示，特朗普的评论可以被视为对零售巨头的警告。不过，他也表示自己并不担心亚马逊。

　　他说：“我们不认为未来会存在价格上涨行为。不过，亚马逊已经明确意识到了这一风险，并在积极地构建自己的配送系统。”

　　亚马逊已经表现出了对自属配送服务的兴趣，包括测试无人机配送服务等。2015年，该公司在货物配送上花费了115亿美元，站当年运营总支出的46%。

　　当天下午早些时候，亚马逊股价下跌了0.86%至1175.90美元。总体而言，周五美国股价小幅下跌。

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