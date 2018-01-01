研究：近三分之一主流网站采用反广告拦截策略

新浪科技讯 北京时间1月1日上午消息，最新研究发现，在流量排名最靠前的一万个网站中，接近三分之一目前都采用了反广告拦截策略，而且其中许多策略都是以高度隐秘且复杂的形式展开。

美国爱荷华大学和加州大学河滨分校的研究人员在看到反广告拦截技术兴起后，决定对大型网站进行一次更为全面的调查。此前，他们也做过一次调查，当时是基于对较为明显的反广告措施进行预估，比如弹窗广告，结果发现大约1%至5%的大型网站正在采取这种做法，但真实数据似乎比最初预估数据高出一个数量级。

研究人员访问了数千家网站，而且访问频率不止一次，有些网站的浏览器增加了广告拦截软件，有些则没有增加。对比两者所呈现的最终网页代码，他们发现有时网页改变了内容，或是注意到广告拦截工具的存在，而访问者对此却毫不知情。

如下图所示，在排名最靠前的10000家网站中，30.5%采用了某种广告拦截监测工具，在排名前1000名的网站中，这一占比则升至38.2%。

事实上，许多广告商都以脚本的形式提供反广告拦截技术，脚本会产生各种各样的“诱饵”内容。例如，把图像和网页元素故意处理为会触发广告拦截工具的类型，提醒网站注意用户是否打开了广告过滤机制。（清风）