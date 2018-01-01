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被微软“逼”了两年 你的电脑升Windows 10了吗？

被微软“逼”了两年 你的电脑升Windows 10了吗？
2018年01月01日 07:40 极客公园
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　　从两年前正式推出Windows 10开始，微软就一直努力推动用户升级，刚开始甚至还用力过猛，出现了“强制升级”的情况。到现在，微软几乎是在“求”着用户抛弃旧系统。而最后一个免费升级Windows 10的机会也在2017年12月31日关闭，Windows用户们，你们升级了吗？

　　Windows 10推行之初，用力过猛

　　2015年7月29日，微软正式发布Windows 10系统，并允许Windows 7/8及8.1设备免费升级，据估计有将近十亿的用户受惠。在中国，微软联合和360为用户提供升级计划，盗版系统也可以享受免费升级。

　　有了Windows 8的前车之鉴，很多用户还没打算接受这份“好意”，微软的做法是不停推送升级通知，用各种方法来强制升级，比如把更新按钮放在任务栏，无法关闭，甚至还有很多用户遇到了自动升级的情况。

　　在用户的声讨下，微软不得不给出了屏蔽Windows 10升级的方法。这些举措在当时看来很激进，不过联想到微软当时所处的环境也就不难理解了。

　　减少碎片化，推行新技术

　　微软是以软件服务起家的，Windows OEM授权是最主要的营收来源之一。但随着手机市场崛起，PC市场开始出现疲软，根据微软2015年第二季度的财报，Windows OEM的营收下滑了22%。

　　靠系统授权的盈利模式已经不适应新的市场，再加上苹果2013年将macOS免费提供，不管是考虑现实因素还是未来战略，微软在操作系统市场的定位都急需转型。

　　Windows 7及之前版本是单纯的电脑系统，直到Windows 8才开始针对平板和手机设计，但微软操之过急，Windows 8将沿用多年的开始按钮取消，变为了偏向平板操作的开始屏幕。由于操作习惯变化太大，用户并不买账，Windows 8的市场占有率仅有 2.8%，微软在2016年就停止了Windows 8的支持，成为最短命的操作系统。

　　用户不用新系统，很多新技术就无法推行，比如微软小娜智能助理，没有大量的数据就不能持续优化。和 Android 的碎片化一样，对操作系统管控不足影响了很多业务的发展，像搜索引擎、浏览器，这些服务本可以随着Windows系统深入到千家万户，但由于盗版盛行，很多电脑运行的甚至还是2011年发售的Windows XP。

　　各种捆绑软件影响了用户的体验，也在破坏整个Windows生态。微软想要重新整顿市场，免费好用、跨平台的Windows 10就成了一剂良药。

　　由卖软件转向卖服务

　　在移动互联网这个新战场，系统收费已经过时，更多平台靠提供互联网服务来盈利。免费的Android席卷整个市场，在2017年3月份，Android已经超过Windows成为第一大操作系统。

　　为了适应移动市场变化，微软在Windows 7时代就开始尝试推出Windows Phone，2014年纳德拉接任微软CEO后，更是喊出了“移动为先，云为先”的口号。

　　他在一次采访中提到，推行免费Windows 10的一个重要目的就是为了挽救手机业务。因为Windows 10是跨平台的，壮大整个Windows 10生态可以吸引更多开发者，自然也是在给手机业务铺路。

　　其实不管是手机还是电脑，系统（软件）盈利的方式都在从一次性收费到向服务收费转变。像腾讯以通讯软件起家，但它的互联网服务已经渗透到了多个场景。

　　微软自己也推出了Office 365这种“软件 + 服务”的解决方案。总之一个大的趋势就是，未来系统免费会成为主流，但与之相关的服务收费只增不减。

　　微软的Windows 系统不论是不是正版，在市场上的普及度是很高的，这时候推行免费的Windows 10，自然是收获大量用户的最快方法。有了一个跨平台、海量用户的生态，盈利方式就太多了。

　　更大的野心：用Windows 10统一全平台

　　微软还有一个比统一系统更大的野心，那就是硬件业务。从 2012年的 Surface 平板电脑开始，微软陆续推出了平板电脑、笔记本电脑和一体机等设备，最近更是传出了 Surface 手机的消息，这都是微软加强Windows 生态管控的举措，Windows 10更大的意义就在于串联各个平台。

　　微软曾经提到，Windows 10是有史以来最全面的操作系统，同时也将是Windows 操作系统的最后一版产品，之后将不会再有新版本，只在Windows 10基础上更新。为了让不同尺寸、不同交互方式的设备都能在体验上统一，Windows 10引入了 UWP 通用应用平台，在Windows 10平台开发的软件无需重新编写就能在各种设备流畅运行。现在虽然Windows Phone 已经失败，但 UWP 应用依然在电脑和平板间发挥着作用。

　　最后的免费船票

　　微软对Windows 10寄予厚望，但需要注意的是，Windows 10并不是永久免费，实际上在2016年7月，历时一年的免费升级期限就已经结束，只是微软还开放了一个特殊通道给使用辅助技术的用户。在2017年12月31日，这最后一个通道也将关闭，而激活一个正版Windows 10的价格最低为888元。

　　如果你还在使用Windows 7/8及8.1版本，不管你是否决定要用Windows 10，都应该升一下级，因为这是最后一个“永久免费激活”的机会。只要升级一次，之后再重装Windows 10，都会联网自动激活。

　　Windows 10更新到现在，已经基本不存在兼容问题了，也不会像苹果一样给旧设备降速，这个免费的船票，你应该拿好。

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