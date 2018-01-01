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罗振宇才是焦虑的罪魁祸首 积累没有捷径和秘诀

罗振宇才是焦虑的罪魁祸首 积累没有捷径和秘诀
2018年01月01日 10:21 新浪综合
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　　来源：微信公众号 科技老司机

　　熬过了24：00，送走了2017，迎来了2018。

　　不知道什么时候开始，有了跨年，一部分人看着跨年晚会，在喧嚣娱乐中跨年；一部分人看着罗振宇的“时间的朋友”，在焦虑中跨年。

　　是的，当我清晨看完罗振宇的“时间的朋友”演讲时，字里行间，都透露着“焦虑”两字。

　　而这，是对的吗？

　　罗振宇反复宣扬的两个字，一个是“快”。他说，吃鸡游戏，几家巨头投入重兵研发，不料被斜里杀出的小米，收获市场首发红利。一个战场，从悄无一人到炮火连天，前后不过一周！快，疯狂地快！

　　他说，我们这个行业，所有人都在逾越规则，所有人都在离经叛道，就是为了快。所以，有款新游戏，在极短时间内签下很多男明星代言，因为没签合同，明星照片先用了再说，通过赤裸裸地侵权去拿到先发优势。

　　罗振宇反复宣扬的第二个字，是“大”。大者恒大、强者恒强，腾讯的市值过5000亿美元，阿里的市值一度超过亚马逊，过去，大象会跳舞就不错了，现在大象在跳街舞。

　　所以，罗振宇的结论是，一方面，大者越大、强者恒强，我们追不上；另一方面，后面的人逾越规则、离经叛道，可能很快超越我们……你必须不停地奔跑，才能留在原地！

　　看完之后，心情很是沉重，我恰恰认为，这种“快”和“大”是错误的。

　　“快”恰恰不是中国的机会，而是中国的教训；“快”恰恰不是互联网的思维，而是互联网的黑洞。

　　为了快，就可以侵权吗？为了快，猪都可以飞上天吗？当大群猪们，采用侵权或者抄袭这样离经叛道的方式，借着风口飞上天，这个行业的灾难也就来了。

　　所以，你看到这几年，很多行业适合的、不适合的企业一窝蜂拥入，造成鱼龙混杂，用户体验下降，整个行业陷入不信任，最后毁了这个行业，一地鸡毛。

　　看看共享单车、共享充电宝、自媒体、微商、互联网手机、互联网电视、知识付费、内容创业、新零售……哪个不是？

　　中国不是因为盲目追求快，所以才牺牲了环保，带来了雾霾吗？互联网手机或者互联网电视们不是因为盲目追求快，所以才牺牲了品质和创新，现在需要补课吗？

　　商业看似很复杂，但是又很简单，需要踏踏实实地去做产品、做服务、提升用户体验，其实没有捷径。如果你看看任何行业、任何目标，要实现都有两条路径，一条是快的，一条是慢的。无一例外，快的路径最有诱惑，但快的路径也是最不能持久的；慢的路径需要耐得住性子，初期慢，后期却可以快起来，而且是可持续的快。

　　很多时候，慢就是快，快就是慢。

　　看看互联网手机和互联网电视，谁开始快，后来却慢下来，有的甚至轰然倒地？看看中国企业的全球化，贴牌出口，是能迅速创汇，自主品牌的是吃亏，爬坡艰难，但是现在呢、将来呢？闭着眼睛想想，都能知道谁才是中国制造的未来？

　　“大”也是个陷阱，这个世界，除了“大而强”，还有“小而美”。当BAT们成为水电煤的平台，他们就不能再封闭，而是必须走向开放，走向生态。这时候，中小创业者们迎来的是机会，而不是威胁，在大而强的超级平台下面，小而美的创业机会满地。

　　如果没有腾讯微信的超级平台，很难有创业者可以借助轻量的小程序逆袭；

　　如果没有阿里、京东这样的超级平台，很难有无数中小商家的电商梦，他们还需要自己去建物流、去拉客；

　　如果没有今日头条、腾讯等超级平台，自媒体也很难如此便捷地去连接自己的内容和用户，成就个体崛起的时代。

　　积累是一个慢活儿，没有什么捷径和秘诀可言。一个工作15年的，和一个工作5年的，你可以将他们推到同一个岗位，但是工作5年的即使再有天才，也需要在实践中积累经验和教训。或许表面上两人都能工作，但其实工作质量大为不同。

　　罗振宇宣扬焦虑，其中很大的目的是为了推广知识付费。知识付费的本质就是走捷径，别人花几天读一本书，罗振宇可以让你10分钟读一本书；别人拿到经济学博士需要好多年，罗振宇可以让你每天听几分钟的课，就能达到经济学博士的水平。

　　这可能吗？知识，不是速成的，而是需要在阅读、学习和实践中，理论结合实践去悟。别人将馍嚼过之后，喂给你，是省了你咀嚼的时间，但营养已经流失大半。

　　“互联网+”也不再是灵丹妙药，现在大家已经幡然醒悟，“互联网+”应该是“+互联网”，只有将自己的基本优势、产业和实体经济的基本优势，加上互联网这个工具，才能真正走向成功。

　　“快”是必须的，但是不能逾越了基本的商业规则，不要一味地去追逐热点、风口，那样会迷失你自己。

　　并不是每一个人都需要追求“大”，否则大如果是虚胖，不要也罢，适合自己的才是最好的。

罗振宇焦虑
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