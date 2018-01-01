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我们终于把2017尬完了

我们终于把2017尬完了
2018年01月01日 08:44 PingWest
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　　如果一定要选一个字来代表刚刚过去的2017的话，“尬”这个字可能挺合适的。

　　尬歌、尬舞就不说了，我们之前单独写过两篇文章来梳理。但在2017年，尬似乎不止意味着土味视频，还代表着一种氛围。

　　怎么讲，尬在字典里的解释是同“尴”字，表示两种意思：a. 处境窘困，部已处理。b. 神色、态度不正常。

　　无论是前一种意思，还是后一种意思，我们在这一年里遇到的都太多了。今天，最小的90后步入18岁成人。90后前半那些曾经的“年轻人”，在这一年集体陷入了中年危机，尬事大爆发。

　　消费升级、中产阶级、知识付费让我们拥有了虚假的优越感，但焦虑、养生、佛系这些关键词又时刻提醒着我们尚且没过上足够体面的生活。

　　在迈向2018年的这个档口，回顾一下这些尬事，希望能让你有动力在2018年活的更体面一些。

　　有些尴尬丢脸，有些尴尬要命，我们先从重的开始说。

　　2017年最要命的尴尬，可能就是两起虐童事件了，一起携程亲子园，一起红黄蓝。从后续的发展来看，后者更尴尬一些。

　　11月22日，红黄蓝幼儿园的家长们在网上爆料，说孩子在幼儿园被针扎、注射液体、喂不明药片和裸体罚站等等。

　　一时间网络上被传得沸沸扬扬，但园方的回应则是说这些是诬告和陷害。

品玩在事发幼儿园的现场拍照品玩在事发幼儿园的现场拍照

　　由于幼儿园内安装有摄像头，家长和媒体们均要求看监控视频，查明真相。但被围堵在幼儿园门口的朝阳区教委工作人员表示，所有监控视频已经被警方调走。

　　尴尬的是，让人心存最大希望的硬盘却在关键时刻崴脚——11月28日，朝阳区警方通报：监控视频的储存硬盘坏了，原因是库管员嫌监控设备噪音大，经常强制断电。

　　而在已经恢复的133个小时视频里，没有发现有人对儿童实施侵害。

　　这个结果，可以说是陈冠希听了想打人。

　　和虐童一样尴尬的，还有两位命案律师的尬辩。一位是陈世峰的辩护律师，一位是莫焕晶的辩护律师，两位都在现实世界玩起了《逆转裁判》，然后……都玩砸了。

　　2016年11月，中国女研究生江歌在日本遇害，凶手是闺蜜的前男友陈世峰。

　　在2017年12月的庭审现场上，检方提出陈世峰是蓄意杀人，证据是他在杀害江歌前买了威士忌壮胆，出门没用自己的公交卡，也没从离家最近的地铁站下车，甚至还带了换洗衣物，杀人之后换了身衣服才回的家。

　　针对江歌案的庭审，可能是自快播案之后全国人民对政律最关心的一次，而陈世峰的辩护角度也比当年王欣辩护的辩护角度更出人意料，莫名其妙。

陈世峰的辩护律师，有人说他是“卧底”，没有他刁钻的辩护陈世峰在日本甚至判不了20年陈世峰的辩护律师，有人说他是“卧底”，没有他刁钻的辩护陈世峰在日本甚至判不了20年

　　陈世峰的辩护律师对此给出了神奇的解释：买威士忌是因为想跟自己前女友的闺蜜江歌喝酒，带衣服出门是因为正好要去洗衣房，在较远的地铁站出现是因为在找洗衣房，而杀人的水果刀是前女友刘鑫从窗户里递出来的。

　　尴尬的是，这些蹩脚的狡辩不仅没帮陈世峰脱罪，还让法官认为陈世峰不仅预谋杀人还在事后毫无悔改之意，判处20年有期徒刑——成为了历史类似案件中刑罚最重的一次判决。

　　不过在尬辩界，陈世峰的辩护律师今年并不寂寞，想要抄袭《Legal High》的不止他一人。

　　比陈世峰的律师更尴尬的，是杭州纵火案里保姆莫焕晶的律师党琳山。他在“杭州保姆纵火案”开庭27分钟后提出管辖权异议，当场退庭了。

　　今年6月22日，杭州蓝色钱江小区内一户住宅起火，女主人和三个年幼的孩子葬身火海。警方调查认定是人为纵火，犯罪嫌疑人是保姆莫焕晶。

　　12月21日，“杭州保姆纵火案”在杭州市中级人民法院第二法庭开庭，莫焕晶代理律师党琳山四次对案件提出管辖权异议，均未被法庭采纳。审判长坚持杭州中院对本案有管辖权，党琳山表示抗议，单方面宣布退庭，并向莫焕晶喊话，让她不要回答任何人的任何问题。

由于党琳山在接受委托代理期间，经常在微博发表尬语，导致每天被大量网友辱骂。为了不给律所带来麻烦，一周前清空了微博内容。　　由于党琳山在接受委托代理期间，经常在微博发表尬语，导致每天被大量网友辱骂。为了不给律所带来麻烦，一周前清空了微博内容。

　　审判长询问莫焕晶是否需要更换辩护人，她表示仍然与党琳山保持委托关系。法院随后宣布中止审理，在场的受害方家属大呼不服。

　　党琳山的理由是“最大限度排除干扰，公开、公平、公正审理”。在此之前，党琳山申请38名消防员作为证人出庭，也被驳回。他曾向最高法邮寄《关于对“莫焕晶放火、盗窃案”请最高人民法院指定管辖的申请书》，但并未收到最高法的回复。

　　事件发生后获得了网友们的大量关注，但认为党律师是英雄的人不多，更多的人对党律师扰乱法庭秩序、拖延时间的行为表示不满。党律师要求最高法处理管辖问题并没有法律依据，自己没有法律依据的要求得不到满足就拒绝履行辩护职责。

　　今年在法庭上想唤起吃瓜群众同情心、用舆论向司法施压的人，不少都玩火自焚了。

　　比起有觉悟的红黄蓝硬盘，iPhone就相当没有觉悟，临到年关了给苹果尬了一下。

　　其实原来数码粉丝每年就都会说：“哇，苹果发新机啦，库克按下桌上的小按钮啦，快看看你的手机是不是变慢啦。”

　　现在大家明白了，原来这**是真的。

reddit上一则更换电池后老款iPhone速度变快的帖子引爆了这次危机。reddit上一则更换电池后老款iPhone速度变快的帖子引爆了这次危机。

　　其实大家都明白，使用越久的手机一般电池续航都越糟糕、越来越慢，所以与其说“库克桌上的小按钮”是个阴谋论，不如说是一个人尽皆知的玩笑。本质上，我们是看自己手机老了，想换手机了，却又不舍得过去陪自己战斗的战友，给了一个有点可爱，也有点无奈的理由罢了。

　　然而当这真的不是一个笑话的时候，尴尬的除了苹果公司，还有那些曾经给予苹果信任的用户吧。

　　苹果宣称这样做是为了这些设备仍能待机一天，保障使用体验——一个听起来没啥问题的理由。然而问题出在了姿势上。

　　这家以用户体验著称的公司，有理由，也有机会，在操作系统里，在弹出通知中，在推送更新时告知用户这件事。至于给不给用户选择，真的无所谓了，反正用户可以理解，不理解也要理解，毕竟大部分用户本就一两年一换机。

　　这样偷偷摸摸地做，真的很难看，也很尬——结果当然也很惨，据说其中一起美国消费者集体诉讼的索赔额高达9900亿美元。

　　这可能是苹果第一次因为自己销量太高而感到烦恼吧……

　　与苹果不同，小米MIX 2的尬在了宣传过度上。按小米的说法，MIX系列引领了全面屏潮流：

　　MIX 2邀请知名设计师代言，宣传一波；斩获设计大奖，宣传一波；MIX 1被博物馆收藏，再宣传一波。

　　而发布之初，小米站在舞台中央准备接受众人膜拜和欢呼时，MIX 2 PPT上的小动作一度让这个骄傲的团队如临大敌：

　　为凸显全面屏的视觉效果，宣传图刻意压缩了正面边框的宽度，与上手实物差距明显，造成巨大的心理落差；

　　而为了进一步夸大新品正面屏幕的视觉冲击力，小米用边框美化过的黑色MIX 2与放大到iPhone 7 Plus尺寸的白色iPhone 6，放到深色背景下对比屏占比。

真机 VS. 效果图真机 VS. 效果图

　　而实际上，小米那场发布会的投机取巧远不止于此，小米笔记本Pro继续用相同的伎俩在PPT上吊打苹果的MacBook Pro。

　　虽然小米PPT作假宣传图作假不是第一次了，也是不少国内品牌惯用的手段。

　　但这一次，它赔上的是2017年度旗舰产品。毕竟在其他主力机型缺席全面屏的情况下，MIX 2是小米除了红米全面屏外唯一的门面。

　　如今，这款曾一机难求的年度产品，正降价促销中……买手机送小爱音箱。

　　吃了舆论亏的不止上面两位律师，还有朱潇虎、陈鸥和周鸿祎

　　2017年，关于关于朱啸虎的新闻就没断过，这一年来金句也是一句接着一句。如若不是有朱老师，已被阿里爸爸和腾讯爸爸统治的2017投资圈不知要有多无聊。

　　朱老师先是喊出了“共享单车不考虑合并”，然后火速改口“90天内肯定合并”，结果没有合并；后又与马化腾隔空互怼，显示出了超强的朱式投资逻辑；朱啸虎再改其口，又替两家CEO公开喊出“两家必须合并”。

　　朱老师一直处于风口浪尖，把他称为今年共享单车行业的“金喷壶”都不为过。

　　到年底了，关于ofo和摩拜合不合并、怎么合并、什么时候合并的组合朱老师已经都说过了。于是只好换个赛道继续给我们贡献了金句：联友电讯董事长王学宗在朋友圈爆料说，朱老师作为一名投资人公开歧视60后创业者。

60后通信行业创业者的朋友圈指责60后通信行业创业者的朋友圈指责

　　在参加一个饭局时，王学宗向众人在讲述自己的云通讯项目，刚开口讲了一分钟。朱啸虎就不耐烦的打断他，并且当着众人的面说：我不投资60后，我投资80后和90后。然后，满桌80后创始人都放肆地大笑……70后们一脸尴尬。

　　朱老师一句话不要紧，自此“创投圈的鄙视链”话题就此展开，原来这个圈子不光有年龄鄙视链、还有性别鄙视链、做2B与做2C的鄙视链，高等学历鄙视链……这么多鄙视链条……

　　最后谁也瞧不上谁，互相看着不尬么？

　　如果说朱潇虎是有钱，任性，想怎么说就怎么说。那陈鸥就是过气，寂寞，强行抢风头了。

　　聚美优品已经消失在人们视线里，但陈欧没有。

　　2017年，陈欧彻底从公司CEO兼代言人转向纯粹的代言人角色。毕竟业务和股价躺在地上一动不动，他也确实没什么可做的。

　　但代言人不一样，可以天马行空无边无际，当下科技圈什么最火，陈欧就跟飞蛾一样往上扑。雾霾太大，陈欧说要押注空气净化器；萨德进韩国，陈欧跳出来要下架乐天商品；共享泡沫来了，又要Allin充电宝。

　　然后就没有然后了。空气净化器没了下文，聚美上的（疑似冒牌）韩国货还在照常卖，共享充电宝out了，陈欧也就不in了。年关将至，就连早就说好的聚美私有化也悄悄终止。

　　12月，腾讯突然宣布投资聚美优品，酷爱发微博的陈鸥连一条相关的微博也没发。我们这才发现，原来尬的不是聚美优品，而是陈鸥本欧啊。

　　不过要说陈鸥，在2017年给我们带来的最大遗憾是，最终我们也没能有幸看到王思聪吃翔。

　　比起上面两位，周鸿祎尬的冤啊。

　　说得好好的，“人民想念周鸿祎”一篇10万+的稿子，几千条留言怀念这个曾经的互联网教主。

　　结果人一回来，就咣咣给人两记重拳——

　　第一记是水滴直播侵犯隐私，或者说“92年女生”那档子事。在周鸿祎看来，自己在三色幼儿园事件中宣布免费送摄像头给幼儿园，结果触碰了安防领域巨头的利益，被一场赤裸裸的“黑公关”当靶子了。

90后女生的曝光节目截图90后女生的曝光节目截图

　　他说，以自己的暴脾气，干脆关了算了。但老周不光是个暴脾气，还是个硬骨头，现场找人想解决方案。最后的结论是：直播留着，以后做两版摄像头，直播版只能直播，安防版只能安防、不能公开直播。

　　周鸿祎占理，也是诚恳的，脑回路清楚的媒体在报道时也给了老周面子。但尴尬的是，这件事从一开始就不是两家公司之间的公关战，聪明的92年女生把它升级成为了一场社会争议事件。

　　谁都知道，社会事件里，只能站公众一边，而公众又是不理智的，谁说理都说不清，也不许说理，周鸿祎也不许。

　　过了两周，360灰溜溜地把水滴直播关了。

　　第二记重拳吃的更惨，简直是自己往拳头上撞——

　　前几天，周鸿祎上了电视，想讽刺一下老对手腾讯做手游赚钱太多。他说，做手游多赚钱，做个王者荣耀，一天赚一个亿，比贩毒的利润还要高。

　　没想到舆论适得其反，搞得自己好像杨永信一样，跟游戏过不去。

老周啊，你清醒一点，国家解禁游戏主机都两年啦。老周啊，你清醒一点，国家解禁游戏主机都两年啦。

　　现在人民的风向是：做游戏，特别是做王者荣耀，没什么不好的啊。

　　英雄联盟本来就是现象级桌面游戏，大家想在手机上玩，市场有需求，腾讯有IP，也有研发能力。退一万步，大家都是开公司，赚钱有什么羞耻的呢？

　　说到底，尴尬之处不在“做游戏的不能说”，在“谁说”上。前几天，马化腾说腾讯的半条命交给了合作伙伴，结果直接被阿里的王帅呛成了“半条命都在小学生身上”。

　　你看，王者荣耀不是不能说，而是得找对姿势，王帅的姿势就不错，听着搞笑，八成属实，堪称金句啊。

　　更何况人家王帅朝腾讯开炮有先天优势：核心的阿里公司和业务里真就没有做的。大家都知道，游戏来钱是真**的快，这样阿里也没像美团和滴滴那样，“想做做试试”就跑人腾讯的赛道里。

　　而360手底下也有不少应用/游戏分发渠道吧？又不是没做过手游，装什么好人呢……？

　　说起游戏，有两个人尬得不得不提，一个人以为自己有了挂就可以在游戏里为所欲为，另一个人以为自己有钱就可以在股市里为所欲为。

　　11月29日，斗鱼一哥“五五开”卢本伟被B站网友爆料在《绝地求生：大逃杀》里用了外挂。

　　11月30日开始卢本伟连续几天发微博否认开挂。网友们不信，卢本伟就在12月2日办了个粉丝见面会让粉丝们挺他，还录了视频。视频里的卢本伟发誓说自己开挂死全家，粉丝们在卢本伟的引导下也兴高采烈地纷纷问候了举报者全家。

　　过了三天，卢本伟的吃鸡小号就因为使用外挂被游戏官方封了。卢本伟在当天的直播里把锅甩给了朋友，说是朋友用小号演示外挂时封的。

　　可卢本伟真的有朋友吗？外挂事件发生后，有粉丝在卢本伟好兄弟TBQ微博留言要他为卢本伟说句话，TBQ回复说：“我就是表面兄弟”。卢本伟徒弟古手羽甚至发微博插了自己师父一刀：“一个教我玩英雄联盟打排位用双显示器电脑去窥屏的人，玩其他游戏能好到哪去。”

　　12月8日，卢本伟终于在直播里鞠躬道歉，宣布将会停播一段时间。他在最近的一条微博里道歉说自己连累了粉丝，粉丝就是他的家人。嗯，开挂死全家的那个家人。

　　比起卢本伟，赵薇尬的成本有些高，“女版巴菲特”的人设彻底被自己尬没了。

　　赵薇是中国最早的一代偶像剧演员，也是有志进入资本市场的演员们的偶像。2015年，她和丈夫黄有龙曾经以30亿元港币入股阿里影业，此后两度减持，一次投资就赚了至少17.888亿港元。

　　这几乎让圈内的明星们羡慕死了。别的明星们还在买乐视的股票，赵薇就已经被《福布斯》杂志评为中国最富有的女演员，“拥有敏锐的投资头脑”。她游走在演艺圈和商业圈的边缘，和丈夫黄有龙一起经营着影视、红酒、4S店等业务。《财经》杂志数据显示，截至2016年11月30日，赵薇夫妇的资产总价值约有56.63亿元。

　　尴尬就开始在2016年11月。这个月，她和丈夫黄有龙共同注册成立了龙薇传媒，注册资本200万，尚未实缴到位。借着这家公司，赵薇要开始冒险了。

　　12月23日，龙薇传媒在未开展任何实际经营活动，总资产、净资产、营业收入、净利润都为零的情况下和万家集团签订了协议，斥资30.6亿元收购上市公司万家文化29.14%的股份。

　　上交所对资金来源提出质疑，龙薇传媒回复说，都是借的。万家文化今年1月12日发布的公告显示，龙薇传媒收购玩家文化的30.6亿资金来源为：

　　关联方借款为6000万；作为第三方的“西藏银必信资产管理有限公司”提供15亿元借款，期限为3年，借款约定利率年化10%，担保为赵薇个人信用；另有15亿元借款来自金融机构，通过股票质押融资。

设计台词：匿了匿了，还是谈情说爱吧。设计台词：匿了匿了，还是谈情说爱吧。

　　用6000万自由资金撬动30.6亿，杠杆比例高达51倍。简单来说，就是空手套白狼了。交易被终止，证监会也介入调查。今年11月证监会对案件调查完毕，孔德永、赵薇、黄有龙分别受到了行政处罚和5年证券市场禁入措施。对于个人来说，这已经是最重的处罚了。

　　女版巴菲特的投资之路，至少在最近五年里，断了。

　　本来写到这里，应该再评评2017年那些尬剧、尬影、尬综艺，但是如果真要展开港一港，那够单独写篇稿子了。

　　但唯有一部电影，在提到2017年的尬事时不得不提……那就是《逐梦演艺圈》。

　　9月22日上映，4天之后被骂得直接撤档，豆瓣评分2.0。

　　《逐梦演艺圈》导演心酸极了。说这是自己十二年的心血，并拿李安、贾樟柯和陈凯歌举例子，说自己的电影就像陈凯歌的《无极》和贾樟柯的《三峡好人》一样，是一种非常超前和创新的艺术手法。

　　是这届观众不行！

一个有声的截图一个有声的截图

　　此前，导演毕志飞还公开过一段电影研讨会的视频。视频中多位业内的知名专家都对这部电影赞不绝口，极尽滥美之词。毕志飞说，这些认可和鼓励是给了他很大的信心。

　　事后，视频中专家出面接受采访。称当时在座专家既夸了优点，但也提出了很多问题。结果在流传出的视频里，专家们指出问题的部分全被剪掉了。

　　现在，已夺冠2017最烂电影的《逐梦演艺圈》又定档2018大年初一，正式发起对2018最烂电影奖的挑战。

　　然而到了年末，还是只有乐视陪你尬完全程，来年继续。

　　说科技圈在2017年的开门第一尬，非前乐视实际控制人现法拉第未来创始人贾跃亭莫属。

　　2017年1月4日，已经消失几个月的贾跃亭和他说好了的新车法拉第FF91一起空降在了CES上，想用一副帝王姿态狂打之前质疑者的脸。作为“写死乐视几大幕后黑手之一”的PingWest品玩，内心“惶恐”的写下了这样的文字：

　　“法拉第未来真的把几台宾利、法拉利特斯拉的对标车型开到了现场，用长达一千米的场地试跑，从舞台的左边缓缓驶到舞台中央，停下，然后轰油、挂挡加速，消失在舞台的右边，最后在毫无准确和科学的计量工具和检测方式作为依据的前提下，宣布了它的新车FF91无论从加速性能还是续航里程等众多指标上，虐翻了所有顶级的对手。”

　　但是接下来的时间轴，却像是从山崖上跳下去之后的加速跌落：

　　1月供应商开始讨债，2月过春节，3月卖大楼，4月易到用车停摆，5月乐视生态中心（五棵松体育场）摘牌，6月法乐第工厂被爆停工，7月贾跃亭离开中国……

　　怎么讲，如果2017年中国网民的金融素养有所提升，也确实能尊称贾跃亭一句老师了。这话我是认真的，不是开玩笑。

有网友说，贾跃亭应该回国开一门商业课，正赶上知识付费的热潮说不定能把债还清。有网友说，贾跃亭应该回国开一门商业课，正赶上知识付费的热潮说不定能把债还清。

　　在乐视之前，从没有任何一家公司或一个个人，能把上市企业的运作模式和企业的融资方法讲的如此活灵活现，引人入胜，以至于连智能电视都不会用的大爷大妈和尚在中学的学生，都能对乐视的危机品头论足讲的津津有味。

　　十几年后，如果中国出了一批优秀的金融人才，也得感谢贾老师对他们的启迪。

　　在孙宏斌友情接盘乐视之后，事情就变得不有趣，只剩尬。从“我一定负责到底”，到“下周就回国”，再到“为了造车，我不能回国”，最后变成了“责令回国也不回”。不知道贾跃亭觉不觉得自己尬，但至少曾经为乐视摇旗呐喊的那些乐迷们是挺尬的。

　　12月26日，已经归属孙宏斌的“新乐视”，“乐视网”线上直播发布了10款新电视。发布会在线观看峰值1万6，留言者寥寥。整体而言，关注度甚至还没有证监局勒令贾跃亭回国引起的关注度高。

　　而另一边，贾跃亭依然在美国晒员工、晒车、晒厂房。

　　大概是想和你一起，尬迎新的一年吧……

2017
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