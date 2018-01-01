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瑞波币市值超越以太币 成第二大加密货币

瑞波币市值超越以太币 成第二大加密货币
2018年01月01日 08:32 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月1日早间消息，瑞波币（ripple）交易价格在上周五暴涨近56%，创历史新高，市值一举超越以太币，成为第二大加密货币。

　　根据数字资产信息平台CoinMarketCap的数据，瑞波币价格在上周五下午大涨55.9%，达到创纪录的2.23美元。CoinMarketCap的数据显示，瑞波币的市值因此达到863亿美元，超过了以太币730亿美元的市值。早些时候，随着加密货币价格在早间交易中出现波动，瑞波币和以太币为争夺第二名的宝座展开了激烈较量。

　　根据CoinMarketCap的数据，到目前为止，比特币仍然是第一大数字货币，当前市值约为2470亿美元，在加密货币总市值的占比约为41%，瑞波币的占比约为12.5%，而以太币的占比约为12.1%。

六大市值最高加密货币六大市值最高加密货币

　　CoinMarketCap的数据显示，瑞波币的市值曾在今年5月份超越以太币，成为第二大加密货币，但随后瑞波币的价格出现暴跌，只剩下36美分左右。瑞波币的交易价格最终在上上周突破1美元，在上周五下午突破2美元，进入2017年以来价格已累计上涨逾34,700%。

　　CoinMarketCap的数据显示，以太币的价格在上周五下午上涨约2%至753.57美元，市值约为728亿美元。另一家虚拟货币信息平台Coinbase的数据显示，比特币的交易价格当天也出现小幅上涨，接近14,475美元。（清风）

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