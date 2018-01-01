蔡崇信黄爱珠辞任阿里健康非执行董事 张彧接任

新浪科技讯 1月1日上午消息，近日，阿里健康（00241.HK）发布公告称，蔡崇信及黄爱珠已辞任本公司之非执行董事，自二零一七年十二月二十九日起生效。

董事会同时宣布，张彧已获委任为非执行董事，自二零一七年十二月二十九日起生效。

以下为张彧简历：

张彧，45岁，于二零一五年十一月加入阿里巴巴集团控股有限公司（阿里巴巴控股，本公司之最终控股股东，其美国存托股份于纽约证券交易所上市），现时担任阿里巴巴控股之财务副总裁。彼自二零一七年三月起为深圳证券交易所上市公司苏宁云商集团股份有限公司之董事，自二零一六年十二月起为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司监事，并为阿里巴巴控股多间附属公司之财务负责人及监事。 自二零一四年六月起至二零一五年十一月止期间，张彧担任阿里巴巴影业集团有限公司（港交所股份代号：1060）之独立非执行董事。自二零一零年十月起担任西门子股份公司(Siemens AG)东亚太区内部审计合伙人，于加入西门子股份公司前，张彧为毕马威会计师事务所之合伙人，在该事务所任职逾14年。张彧持有中国人民大学经济学学士学位及美国丹佛大学(University of Denver)会计学硕士学位。彼亦为中国及美国注册会计师。