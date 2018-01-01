重庆破获特大网络诈骗案：5千元金饰含金量只有1克

新华社重庆12月31日消息，记者从重庆市公安局刑侦总队了解到，近日当地警方成功破获一起以贷款为名实施诈骗的特大电信网络诈骗案，全国各地1000多人被骗，涉案金额2000多万元。警方称，这是一个以零首付购车或贷款为名，诱使受害人缴纳开卡费、激活费等费用的骗局。

警方举例，受害人牟先生近期急需周转资金，通过网友季某介绍，他办理了一家名为“环球财富公司”的“环球财富卡”。季某告诉牟先生，这张卡不需要任何抵押就可享受零首付购车，或者申请3万到10万元贷款，如期还款后还能继续申请20万元贷款。

牟先生向季某缴纳了4800元制卡费和激活费，但收到卡后因“资料审核未通过”，又交了1000元资料包装费。可是几次下来，牟先生贷款仍然失败，季某随即将1000元返还给牟先生，并“贴心”支招：在“环球财富公司”的购物网站上购买黄金十二生肖吊饰，然后套现。

牟先生以为碰上了“热心人”，于是又花费5220元买了两套。不过当他拿着吊饰到一家金店套现出售时，却被店员告知，这些标榜千足金的吊饰黄金含量只有1克多，最多价值800元。此时，牟先生才意识到自己被骗并报警。

重庆警方在掌握了犯罪团伙的作案证据后，迅速锁定犯罪团伙藏身天津，随即赶赴天津，一举打掉该诈骗团伙，抓获10名犯罪嫌疑人。

办案民警分析，这是一种新型电信网络诈骗手法，犯罪嫌疑人分工明确，不仅注册了公司、制作了精美的网页，还标榜与众多汽车公司和金融单位有长期合作关系，设下环环相扣的圈套，致使受害人上当。警方提醒，面对网络贷款，一定要注意在线下核实贷款公司身份是否真实，不可轻信网络上的各种“贴心服务”。