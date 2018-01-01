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在线图库Shutterstock禁止“非自然”猿、猴照片

在线图库Shutterstock禁止“非自然”猿、猴照片
2018年01月01日 07:36 快科技
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　　PETA即美国善待动物组织，曾在“猴子自拍案”中指出猴子才是照片的版权所有者。现在，网上图库Shutterstock为了回应PETA的呼吁，决定禁止所有在“非自然”情况下拍摄的猿猴照片。PETA认为，在非自然环境中拍摄，可能会对猿、猴造成伤害、增加对野生动物“宠物化”的需求，并可能加剧野生动物的非法贸易。

　　猿、猴的“笑脸”其实是恐惧的表情，他们通常在出生后不久久被迫与母亲分离，对母子都造成了巨大的心理创伤，而幼、猴长达到人们难以控制时，也会被放置在恶劣的隔离设施中。

　　Shutterstock表示，将会禁止符合以下条件的猿、猴照片及影片：

　　- 穿上服饰（如帽子或太阳镜）

　　- 在人类环境中，如办公室或马戏团

　　- 非自然的行为，如跳舞或表演

　　- 与人类进行不自然的交流，如牵手

　　- 利用后期将猿猴PS在人类环境中

　　不过，令人意外的是，在动物园及在亚洲寺庙中拍摄的猿、猴照片，则不会被禁止。

　　据称，这次Shutterstock的决定反映了不断变化的行业标准，以及摄影业在推动生态保育方面的重要角色。虽然“眼不见”不代表伤害动物的情况没有发生，但希望也可提醒大家，保护动物的重要性。

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