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微软Groove音乐服务正式终结 用户可迁移至Spotify

微软Groove音乐服务正式终结 用户可迁移至Spotify
2018年01月01日 09:32 新浪综合
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　　来源：cnBeta

　　大约三个月前，微软宣布该公司将关停旗下的Groove音乐服务。今天，Groove正式迎来了它的绝唱。在这之后，用户将无法访问他们的Music Pass曲库，或者下载此前购买的任何音乐。实际上，Groove Music Pass衍生自更早的Zune Music Pass。不过后来，Zune品牌被整合到了Xbox（然后诞生了Xbox Music Pass）。

　　2015年年中的时候，随着Windows 10的发布，Xbox Music最终被Groove Music给取代。

　　遗憾的是，虽然微软在这方面领先于当今大多数的竞争者（比如Apple Music和Google Play），但却未能走得更加长远。

　　Groove流媒体音乐服务终结之后，该应用仍会以系统默认音乐播放器的形式继续存在（可播放存储在本地和OneDrive上的音乐）。

　　在可以预见的一段时间内，你是没办法将它从Windows 10中解绑卸载掉的。万幸的是，微软已经与Spotify达成了合作，方便用户轻松将Music Pass曲库迁移至后者。

　　[编译自：Neowin]

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