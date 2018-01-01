1月新规②｜规范网络订餐：外卖受污染，严重的吊销许可证

澎湃新闻记者 王选辉

由国家食品药品监督管理总局发布的《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（以下简称《办法》），2018年1月1日正式施行。

《办法》对网络订餐有了更多新规定，其中还特别强调入网餐饮服务提供者应当具有实体经营门店，并依法取得食品经营许可证。

同时，新规要求，送餐人员应当核对配送食品，保证配送过程食品不受污染。违反规定的，食药监部门将要求送餐人员单位责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停产停业，并处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。

中国农业大学博导、副教授朱毅接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访时认为，相比国家此前出台的相关法规，新规对网络平台和入网餐饮户的要求更加具体化，网络餐饮行业此前屡屡曝出的“乱象”，有望在新的一年得到遏制。

朱毅同时表示，新规对于新兴的“家庭厨房”行业监管并未覆盖，其中存在一定的食品安全隐患，建议未来也将其纳入监管范围。

千亿网络订餐市场问题频发

中国烹饪协会统计数据显示，2016年全国餐饮收入3.58万亿元，其中网络订餐市场规模达3579亿元，占比约10%。巨大的市场规模给监管带来挑战，“黑作坊”、“苍蝇馆”等网络餐饮乱象层出不穷。

据中消协2016年发布的一份《网络外卖订餐服务体验式调查》显示，线下送餐服务及送餐质量存在的主要问题包括有：个别订单餐食存在异物等不符合卫生安全要求的情况；个别平台准入审核不严，出现无资质商家在平台线上登记、在线下无证经营的情况；部分餐食外包装存在破损、食物撒漏等情况……

2016年，央视“3·15”晚会曾曝光“饿了么”等多家外卖平台存在引导商家虚构地址、上传虚假实体照片，甚至默认无照经营的黑作坊入驻。

“网络餐饮这种新生业态，迄今为止还没酿成重大的食品安全事故，已经是运气不错。”中国农业大学副教授朱毅说，外卖APP市场早期处于粗放野蛮增长的状态，为了走量，有平台睁一只眼闭一只眼。

“对于餐饮经营所需的营业执照、餐饮服务许可证、卫生许可证、餐饮人员健康证，平台没有进行有效监管，这必然会导致一系列的问题。”朱毅说。

提供网络餐饮需有实体门店

一段时间以来，商户无证、套证、一证多用等现象屡禁不止。

据澎湃新闻（www.thepaper.cn）此前报道，2017年，上海普陀法院受理一起网络订餐平台伪造虚假证件案。为了完成业绩指标，曾任“饿了么”区域经理的胡某通过淘宝，找人PS假证照片蒙混过关，在平台上线了多家不符合规定的餐饮商户，以及根本无人经营的“虚拟餐厅”。普陀法院以胡某犯伪造国家机关证件罪，判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。

朱毅表示，相比现行的食品安全法实施条例，新规强化了食品安全监督管理，进一步增强了法律的可操作性。

“与此前国家出台的相关法规比，新规对网络平台和入网餐饮户的要求更加具体化。”朱毅说，新规对网络平台开办者、餐饮服务提供者、送餐人员以及各级监管部门的责任和义务均作出了明确规定，并制定了相应的处罚条款。

《办法》明确了“线上线下一致”原则，规定入网餐饮服务提供者应当具有实体经营门店并依法取得食品经营许可证，并按照食品经营许可证载明的主体业态、经营项目从事经营活动，不得超范围经营；网上销售的餐食质量和分量要和实体店一致。违反规定者，将被没收违法所得，同时处以最高10万元罚款。

对原料、加工过程的质量、生产设施清洁等，亦明确要求经营者在自己的加工操作区加工食品，不得将订单委托其他食品经营者加工，否则，最高处罚金额达到3万元。

根据新规，网络平台方须建立并执行食品安全相关制度，包括入网餐饮户审查登记、食品安全违法行为制止及报告、食品安全事故处置等制度，并在网上公开。同时，平台方应设置专门的食品安全管理机构，配备专职食品安全管理人员。

“外卖小哥”需保证食品不受污染

送餐环节是外卖安全的重要一环，但在网络餐饮业快速扩张过程中，“外卖餐盒疑被污染”等事件却屡屡曝出。

2017年10月，美团一送餐员偷吃菜品又吐回一事就曾引发社会关注。监控视频显示，一名穿戴美团外卖制服和头盔的外卖小哥，进入电梯后接连按下数个楼层按钮，随后迅速蹲下身来，解开手中的塑料袋，取出筷子，尝起了饭菜。不过，令人震惊的是，吃了几口后，配送员还将疑似食物残渣吐回外卖盒内，整个过程持续了约一分钟左右。

事后，美团外卖有关负责人对外致歉，并表示将在全国配送站点加强外卖配送纪律的宣导和落地，同时，将进一步优化餐品封装方案，避免此类事件的发生。

《办法》要求，送餐人员应当保持个人卫生，使用安全、无害的配送容器，保持容器清洁，并定期进行清洗消毒。送餐人员应当核对配送食品，保证配送过程食品不受污染。

违反该规定的，食药监部门将要求送餐人员单位责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停产停业，并处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。

“对于配送环节，软硬件都要加把劲，装餐盒、密封条、配送箱要过关，配送员资质许可、教育培训也得跟上。”中国农业大学副教授朱毅表示。

值得一提的是，上述《办法》里体现了绿色理念，鼓励网络餐饮服务第三方平台提供者提供可降解的食品容器、餐具和包装材料。

此前，美团外卖曾表示，将加速推进餐盒、餐袋封条的工作，年底前，至少在30个城市落地。饿了么方面亦表示将继续推进“蓝色星球”环保计划，该计划包括推出“无需餐具”、环保积分等措施，并与食药监部门合作，对全平台商户使用的一次性餐具进行抽检。

朱毅认为，目前新规也有一些监管盲区。根据现行的相关规定，更多的是对电商平台自制食品销售的监管，对于像微信朋友圈等方式进行销售的自制食品监管仍有较大难度。一些“家庭外卖”、“共享厨房”等仍存在食品安全隐患。

朱毅建议，把家庭厨房亦纳入现有的监管体系之内，对其进行检查和抽查，严格控制其产能，才能把握住食品安全的底线。