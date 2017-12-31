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罗振宇跨年演讲：不是强者，还有无登上舞台的机会？

罗振宇跨年演讲：不是强者，还有无登上舞台的机会？
2017年12月31日 22:04 新浪科技
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　　新浪科技讯 12月31日晚间消息，今晚在上海，罗振宇开始了第三次“时间的朋友”跨年演讲。

　　在跨年演讲上，罗振宇说要解决6个问题：第一，不是强者，是否还有登上舞台的机会？

　　第二，刚刚进场，怎么找到玩法？

　　第三，如果我跟上变化，有没有可能被淘汰？

　　第四，中国经济增长会不会遇到天花板？

　　第五，中国经济增长有没有可持续性？

　　第六，中国经济能否赢得良性的全球发展环境？

　　对于第一个问题，罗振宇说，提出这个焦虑的沈南鹏也回答了这个问题——虽然舞台的聚光灯部位确实只瞄准巨头，但舞台本身还在变大，聚光灯外也还有更大的角色在登场，比如智能汽车。

　　罗振宇介绍说，在这个领域，有吉利、比亚迪等传统厂商，但同时也有蔚来汽车、小鹏汽车等等新玩家入局，这个行业机会非常大。“中国的手机厂商也实现了从没有地位到现在的逆袭，那么汽车有没有机会？手机是几千块钱一部，汽车是十几万人民币一台，是几十万亿的机会，在这个领域，已经进化出了新物种。”

　　另外，罗振宇提到了一个别人向他问过的问题，为什么一些消费品牌是从二三线城市崛起的？比如喜茶、三只松鼠、永辉超市。“这是二三线城市的逆袭。”

　　罗振宇说，今年快递行业的几大公司都完成了上市，除了顺丰王卫外，其他几家的创始人基本是邻近村子里的人。“日常生意中积累的经验和知识变得价值连城，如何降低快递破损率、员工离职率，送快递的电瓶车停在哪里不会被偷，这些都是日常的经验。”罗振宇介绍说，这没有捷径，自己的公司把‘结硬寨，打呆仗’这句话贴在了公司墙上。

　　“对创新的最高评价是，这太显而易见了，我怎么就没有想到呢，中国正进入大量频道的创新时代，这是我今天的第一个脑洞——动车组脑洞。”

　　罗振宇总结说，中国进入频繁创新的动车组，精英有机会、二三线城市的人有机会，普通人也有机会。

罗振宇强者跨年
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