来源：法制晚报

借贷App把用户信息写成黄段子 群发给对方亲戚朋友

法制晚报·看法新闻 用“借钱快”App，不仅借钱快，还钱也要快。日前有该网贷平台的用户爆料称，只要超过一天，你的亲戚朋友就会收到催款短信，不仅包含你的个人信息，更有对你和你的家人的侮辱性语言。

记者了解到，该用户已向深圳警方报警。律师表示，催款信息包含侮辱性语言是一种侵权行为，如果特别严重可能会构成犯罪。

网贷逾期 亲戚朋友收催款信息

2017年10月初，王丽（化名）因急需用钱，在网络上搜索到一个“借钱快”的网贷平台，介绍称，该平台就像它的名称一样，借钱快。

于是，王丽按照平台的要求，填写了身份信息工作信息、手机运营商认证以及选填信息，注册成为该平台的用户。

10月8日，王丽在该平台借款1000元，借款期限24天，如期还款。11月26日，王丽又从该平台借款1500元，借款期限是30天。

12月27日，王丽的手机收到一条图片信息，内容是“由于本人在我司借钱快的借款已经严重逾期，且我方多次与其沟通，至今仍未处理，现已涉嫌诈骗，请通知本人还借钱快的欠款。你近期所受的通讯干扰都是由他而起，如果他不还钱，我们的第三方催款公司会持续加大力度催收下去，他把你作为担保人，现今天之内欠款必须全额归还，如他一直没有处理，你将会一起受牵连，后果将由你们承担。委派专人上门催款，网络发布，上传黑名单联系单位、家人等一系列行动，直到借款结清为止！借钱快2点前没还，全发。”发信人是借钱快。上面还附有王丽的个人信息，包括姓名、身份证号、电话以及照片。

不仅王丽收到了这条信息，她的亲戚朋友也都收到了这样的信息。

“借钱快”用户收到的催款通知

群发催款信息给通讯录联系人 包含侮辱性语言

王丽借款1500元，加上利息和各种手续费，应该还款1700元。因为到12月30日，王丽还没有还款，还款金额已经涨到1900元。

截止到12月30日，王丽已经接到十几条催款短信，里面称王丽是老赖、集资诈骗，更是包含对她和家人的一些侮辱性语言。每次发送短信的电话都不一样，王丽尝试打回去，但是无人接听。

12月31日上午，王丽告诉记者，她接到了借钱快的电话，是一段语音，称她已进入“催收流程”，会打电话通知其亲朋好友协助还款，并上门催收。

“借款到期前，根本没有接到还款的通知，一时疏忽就给忘了，现在它（借钱快平台）这样做，严重影响了我的生活，我不知道要不要还款。”王丽对法制晚报·看法新闻记者说，她已经向深圳警方报警，警方正在了解情况，让她等消息。

记者在网上搜索“借钱快”，在“jie钱快吧”，有网友称在借款逾期之后也收到催款信息，内容也基本一致。都是将借款人的个人信息及催款的威胁性话语P成一张图群发给借款人通讯录中的联系人。有网友表示，距离还款日期还有十几天就已经接到催款短信。

记者尝试通过王丽提供的电话联系借钱快网贷平台，但无人接听。有网友称，这个平台连个正规公司的电话都没有，“他们都是手机打电话，你想投诉都没办法，如果拨回去，那边响一声就挂。”

申请借款必须允许访问通讯录

在“借钱快”申请借款必须允许访问通讯录

资料显示，借钱快是深圳二木科技有限公司开发的理财App，适用于急用钱、手头紧，借钱快提供小额借钱、应急周转等业务。

法制晚报·看法新闻记者下载“借钱快”App，登录后发现，公告栏一直滚动播放某某用户已经通过审核，用时分别在一到五分钟之内。

点击立即申请，需要填写身份信息，包括学历、婚姻状况、身份证正反面照片、动态人脸照片、姓名、身份证号、常驻地址、紧急联系人。在填写紧急联系人时，系统会提示，“借钱快想访问您的通讯录，填写重要联系人需要读取您的联系人资料，请允许读取，否则可能无法成功获取贷款。”

同时还需要填写工作信息，包括公司全称、公司地址、入职时间、工作岗位、月薪、同事电话。还有一项手机运营商认证。

平台显示，借钱快平台使用业内领先的技术确保资料安全，已安全服务超过500万用户。

记者搜遍全平台，也没有找到该公司的联系电话。查到的深圳二木科技有限公司的联系方式是一个手机号码，一直处于正在通话中。

催款信息中含有侮辱性语言属于侵权行为

针对借钱快网贷平台这种催款方式，法制晚报·看法新闻记者采访了北京市京师律师事务所范辰律师。

范辰律师表示，催款可以，但催款信息包含侮辱性语言是不允许的。这种行为是一种侵权行为，侵犯了亲戚朋友的人格权、名誉权，用户可以向网贷平台予以警告，或者提起诉讼。如果特别严重，可能构成犯罪。