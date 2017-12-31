新浪科技> 互联网 > 正文

借贷App把用户信息写成黄段子 群发给对方亲戚朋友

借贷App把用户信息写成黄段子 群发给对方亲戚朋友
2017年12月31日 15:00 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　来源：法制晚报

　　借贷App把用户信息写成黄段子 群发给对方亲戚朋友

　　法制晚报·看法新闻 用“借钱快”App，不仅借钱快，还钱也要快。日前有该网贷平台的用户爆料称，只要超过一天，你的亲戚朋友就会收到催款短信，不仅包含你的个人信息，更有对你和你的家人的侮辱性语言。

　　记者了解到，该用户已向深圳警方报警。律师表示，催款信息包含侮辱性语言是一种侵权行为，如果特别严重可能会构成犯罪。

　　网贷逾期 亲戚朋友收催款信息

　　2017年10月初，王丽（化名）因急需用钱，在网络上搜索到一个“借钱快”的网贷平台，介绍称，该平台就像它的名称一样，借钱快。

　　于是，王丽按照平台的要求，填写了身份信息工作信息、手机运营商认证以及选填信息，注册成为该平台的用户。

　　10月8日，王丽在该平台借款1000元，借款期限24天，如期还款。11月26日，王丽又从该平台借款1500元，借款期限是30天。

　　12月27日，王丽的手机收到一条图片信息，内容是“由于本人在我司借钱快的借款已经严重逾期，且我方多次与其沟通，至今仍未处理，现已涉嫌诈骗，请通知本人还借钱快的欠款。你近期所受的通讯干扰都是由他而起，如果他不还钱，我们的第三方催款公司会持续加大力度催收下去，他把你作为担保人，现今天之内欠款必须全额归还，如他一直没有处理，你将会一起受牵连，后果将由你们承担。委派专人上门催款，网络发布，上传黑名单联系单位、家人等一系列行动，直到借款结清为止！借钱快2点前没还，全发。”发信人是借钱快。上面还附有王丽的个人信息，包括姓名、身份证号、电话以及照片。

　　不仅王丽收到了这条信息，她的亲戚朋友也都收到了这样的信息。

“借钱快”用户收到的催款通知“借钱快”用户收到的催款通知

　　群发催款信息给通讯录联系人 包含侮辱性语言

　　王丽借款1500元，加上利息和各种手续费，应该还款1700元。因为到12月30日，王丽还没有还款，还款金额已经涨到1900元。

　　截止到12月30日，王丽已经接到十几条催款短信，里面称王丽是老赖、集资诈骗，更是包含对她和家人的一些侮辱性语言。每次发送短信的电话都不一样，王丽尝试打回去，但是无人接听。

　　12月31日上午，王丽告诉记者，她接到了借钱快的电话，是一段语音，称她已进入“催收流程”，会打电话通知其亲朋好友协助还款，并上门催收。

　　“借款到期前，根本没有接到还款的通知，一时疏忽就给忘了，现在它（借钱快平台）这样做，严重影响了我的生活，我不知道要不要还款。”王丽对法制晚报·看法新闻记者说，她已经向深圳警方报警，警方正在了解情况，让她等消息。

　　记者在网上搜索“借钱快”，在“jie钱快吧”，有网友称在借款逾期之后也收到催款信息，内容也基本一致。都是将借款人的个人信息及催款的威胁性话语P成一张图群发给借款人通讯录中的联系人。有网友表示，距离还款日期还有十几天就已经接到催款短信。

　　记者尝试通过王丽提供的电话联系借钱快网贷平台，但无人接听。有网友称，这个平台连个正规公司的电话都没有，“他们都是手机打电话，你想投诉都没办法，如果拨回去，那边响一声就挂。”

　　申请借款必须允许访问通讯录

在“借钱快”申请借款必须允许访问通讯录在“借钱快”申请借款必须允许访问通讯录

　　资料显示，借钱快是深圳二木科技有限公司开发的理财App，适用于急用钱、手头紧，借钱快提供小额借钱、应急周转等业务。

　　法制晚报·看法新闻记者下载“借钱快”App，登录后发现，公告栏一直滚动播放某某用户已经通过审核，用时分别在一到五分钟之内。

　　点击立即申请，需要填写身份信息，包括学历、婚姻状况、身份证正反面照片、动态人脸照片、姓名、身份证号、常驻地址、紧急联系人。在填写紧急联系人时，系统会提示，“借钱快想访问您的通讯录，填写重要联系人需要读取您的联系人资料，请允许读取，否则可能无法成功获取贷款。”

　　同时还需要填写工作信息，包括公司全称、公司地址、入职时间、工作岗位、月薪、同事电话。还有一项手机运营商认证。

　　平台显示，借钱快平台使用业内领先的技术确保资料安全，已安全服务超过500万用户。

　　记者搜遍全平台，也没有找到该公司的联系电话。查到的深圳二木科技有限公司的联系方式是一个手机号码，一直处于正在通话中。

　　催款信息中含有侮辱性语言属于侵权行为

　　针对借钱快网贷平台这种催款方式，法制晚报·看法新闻记者采访了北京市京师律师事务所范辰律师。

　　范辰律师表示，催款可以，但催款信息包含侮辱性语言是不允许的。这种行为是一种侵权行为，侵犯了亲戚朋友的人格权、名誉权，用户可以向网贷平台予以警告，或者提起诉讼。如果特别严重，可能构成犯罪。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有