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俞敏洪年度清单:纯粹把岁月拉长没有意义 要活出浓度

俞敏洪年度清单:纯粹把岁月拉长没有意义 要活出浓度
2017年12月31日 14:08 新浪科技
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俞敏洪俞敏洪

　　新浪科技讯 12月31日下午消息，新东方董事长兼首席执行官俞敏洪在其个人公众号上发表《告别2017，我的年度清单》，称人哪怕活到300岁都是没有用的，关键要活出浓度来。纯粹把岁月拉长是没有太多意义的。有意义的是依然在创造，依然在贡献。

　　对于即将到来的2018年，俞敏洪表示，做重要的事情，有意义的事情，能够帮助他人的事情，和家人朋友更亲密的事情，是自己的思考核心。在教育领域，将聚焦在孩子全面成长体系、家庭教育体系、科技与教育结合、中国教育均衡发展四个领域的探索和实践上，希望能够取得阶段性的成就。

　　以下为俞敏洪文章全文：

　　2017年，和以前的岁月一样，没有什么波澜起伏，惊天动地的事情。时间就像河流，从我生命的岸边流过，悄无声息。不知不觉间，又老了一岁。

　　近几年，我越来越感到时间的珍贵，觉得有创造力的岁月已经所剩不多。人，哪怕活到300岁都是没有用的，关键要活出浓度来。纯粹把岁月拉长是没有太多意义的。有意义的是你依然在创造，依然在贡献。

　　2017年初的时候，我就警告自己，要把时间用在重要的事情上面，有意义的事情上面，身心愉快的事情上面。不要随便折腾自己，也不要随便折腾时间。但实际上，一年之中身不由己的时候依然很多，在各类应酬、会议、论坛中浪费了几十天（自以为有不得不参加的理由）。另外，年初的时候我给自己订了一个规矩，希望自己一年内不要再喝醉，但依然有十几次喝醉的记录。尽管我在喝酒方面的自控能力正在不断提高，但有时候还会失控。随着年龄的增长，年轻时候喝酒的万丈豪情，需要转化为更加成熟的波澜不惊。

　　2017年，我做到了尽量节约时间。首先调整了作息时间，变得更有规律。基本上每天晚上12点睡觉，早上6点半起床，然后跑步锻炼、阅读、上班、进入日常工作轨道。平均每天有效利用时间15个小时左右。尽管也有放松心情的时候，但很少有无所事事的时候。

　　一年做的事情累计起来，还显得很可观。来回出差坐航班130多次，里程近30万公里。出国考察、旅游、出差9个国家（柬埔寨、印度、越南、新加坡、日本、美国、巴西、俄罗斯、澳大利亚），共计45天时间。阅读书籍95本共2千多万字。各类文字写作（游记、读书笔记、咨询问答、日记等）大概60万字。出版书籍两本：三联出版的《行走的人生》和博集天卷的《让成长带你穿透迷茫》，共计销售几十万册。散步平均每天1万步左右，一年下来，差不多有360万步。

　　2017年，我也在努力做有意义的事情：通过全国政协提案继续为中国教育建言献策；努力推动新东方通过科技手段向边远地区输送教学资源；和感恩基金会合作，通过“一校一梦想”项目为改善农村地区小学校园环境努力；和好未来联合成立“情系远山”教育公益基金；为留守儿童和民工子弟学校的境遇改善进行呼吁；通过和团中央合作继续推动“自强之星”活动；通过洪泰基金等为中国的创新创业添砖加瓦；为全国的大学生、中学生、创业青年、家长们进行了40场左右的各类主题演讲。

　　2017年，我努力告诫自己，一定要把时间精力放在重要的事情上，但结果不尽人意。很多时候，我是被事情带着走，不是主动把控时间、对事情的轻重缓急进行配置。一个人的思维惯性很可怕，会让我们无意识去做本来不应该做或者没有必要做的事情。人生的改变就是思维模型的改变，这句话是非常有道理的。比如我的思维习惯是有事情就去做，不分轻重来者不拒，结果弄得自己很忙，但实际上做了很多小事情或者没有太大意义的事情。

　　即使看来不错的事情，也有不断改进的余地。比如我一年读接近100本书，到底有哪些书是确实值得读的，哪些本来是可以不读的，是不是应该挑出几本来真正精读，其实还有很多可改进的地方；比如一年写了60多万字，是不是很多都是不该写的废话？乾隆一辈子写了4万多首诗，没有一首流行开来，是不是一种生命的浪费。作为一个皇帝，他干了不该干的事情。光是出版书籍也没有任何意义，未来是否能够真正成为有思想的文字，并且能否长久存活在人们头脑中，才是思考和努力的重点。像蚂蚁和蜜蜂一样勤奋是没有用的，用勤奋来思考大事情和干大事情，才是有用的。

　　2017年，新东方依然在平稳地发展，受到了更多家长和孩子的喜欢。但这一切远远不够。在科技发展导致所有领域日新月异的时代，教育领域正在发生暴风雨般的变化。在这一变化中，新东方的步伐还没有跟上。尽管新东方的教学质量、教学服务在不断提升，系统化、标准化建设也在不断升级，但新东方并没有在教育中引领这个时代，为这个时代增加亮丽的色彩。这真可以用孙中山的那句话来勉励自己：革命尚未成功，同志仍需努力！

　　我所参与的洪泰基金，在过去的一年里，又投资了几十个项目，其中不少项目变成了头部项目，有的还在走向独角兽。对于创业年轻人的支持，一直是我的使命，洪泰在这方面做得很好，已经成为被创业者追捧和被业界认可的优秀投资基金。洪泰的成就，基本上是我的合伙人盛希泰，和团队小伙伴们的功劳。面对拼命努力的洪泰帮，我心存惭愧，因为我花的时间和精力都不多。

　　还有一天，2018年就要来临了。我在认真思考2018年应该做些什么。我还没有具体的计划，但做重要的事情，有意义的事情，能够帮助他人的事情，和家人朋友更亲密的事情，是我的思考核心。在教育领域，我将聚焦在孩子全面成长体系、家庭教育体系、科技与教育结合、中国教育均衡发展四个领域的探索和实践上，希望能够取得阶段性的成就。不管怎样，抓住重点，继续努力，是我2018年的人生基调。

　　岁月从来是不饶人的。同样，我们也不应该轻易饶过岁月。我们必须和岁月共舞，舞出人生的精彩。生命即使散发出小小光亮，也能够为自己和他人，照耀出一片天空。

　　2018年，我们共同努力。

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