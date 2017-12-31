图解|贾跃亭出走180天 他和乐视都经历了什么？

贾跃亭这180天的生活可以用一串数字简单概括：三次被责令回国、四天两入“老赖”名单、打了一场诽谤官司、谈成一笔融资。

来源：界面新闻 作者：徐秋雨 何苗HM

2017年12月31日，是公元2017年的最后一天，是贾跃亭赴美的第180天，亦是北京证监局第三次责令贾跃亭回国的最后期限。截至发稿，贾跃亭仍然没有回国。

这180天，贾跃亭和他创办的乐视，其实过得很辛苦。自贾跃亭于7月4日奔赴美国后，乐视经历了大规模的改革和重组，债务纠纷不断升级，多处资产遭到司法冻结，贾跃亭本人也被两次列入失信被执行人名单，成为一名尴尬的“老赖”。

“老赖”贾跃亭

贾跃亭这180天的生活可以用一串数字简单概括：三次被责令回国、四天两入“老赖”名单、打了一场诽谤官司、谈成一笔融资。

北京证监局曾在9月13日、12月8日、12月25日三次下发文件，责令贾跃亭回国，配合解决公司问题。12月29日晚间，深交所发布公告，对贾跃亭姐弟予以公开谴责处分。

12月26日，市场消息称，贾跃亭控制的法拉第未来（FF）已经确认获得一笔融资，融资规模或超10亿美元，具体金额和投资方至今未公布。

腾讯《棱镜》在11月初对贾跃亭进行的一次专访也引起了舆论的广泛关注。贾跃亭在专访中表示是自己的冒进导致了乐视如今的局面，但已没有退路。在被问到“何时回国”时，他表示担心回国后会被限制出境，无法为FF继续融资，同时坚定不会让出FF控制权。

“去贾跃亭化”的乐视

乐视在近180天里的最大变化是换了掌门人。

7月6日，表示要“负责到底”的贾跃亭辞去乐视网(15.330, 0.00, 0.00%)（300104.SZ）包括董事长在内的一切职务并退出董事会，这一职务后来由融创中国（01918.HK）董事长孙宏斌接任。

孙宏斌对乐视进行了一场大刀阔斧的改革，在他的带领下，“乐视网”改名为“新乐视“，并将业务重点集中在乐视视频、电视、云平台和影业四块。10月25日，乐视成立新乐视管理委员会，这被视为乐视”去贾跃亭化“的重要一步。

孙宏斌和乐视的缘分始于今年1月，融创中国通过天津嘉睿向濒临崩溃的乐视注资150亿元。如今，融创中国对乐视的“输血”还在继续。天津嘉睿先是在11月份向乐视致新与乐视网借款近20亿元，又在圣诞节当天对乐视影业进行增资，并成为第一大股东。

随着乐视改革的深入，不少核心高管也选择在此时离开。据界面新闻记者不完全统计，7月至今，乐视已有十余位核心高管离职。8月24日，乐视控股战略规划与管理部副总裁暨总裁办主任、乐视移动总裁阿不力克木·阿不力米提卸任一切职务，他的另外一个身份是贾跃亭在乐视的最后一位重要“老搭档”。

危机四伏的乐视生态

近半年来，乐视的各大子业务也过得很艰难。乐视体育继续卖版权，在11月亏本4000万美元把2018年俄罗斯世界杯香港地区全媒体版权出售给香港电讯盈科。多家公司放弃投资乐视致新，并将乐视致新告上法庭。乐视控股、乐视移动先被列入失信被执行人名单，后被冻结1.67亿元资产。酷派集团也多次因为欠款被起诉。

卷入“投资乐视”传言的企业总是火速撇清关系，持续不断的“坏消息”也在消耗着公众对乐视的好感度和期待值。

乐视阴影下的FF

笼罩在乐视危机阴影下的FF，如今也面临着诸多困境。

首先是资金问题。电动汽车的研发和生产需要投入大量资金，但是直到最近才有媒体报道称FF获得一笔融资，投资方和融资额均未透露。这引起了外界对这则融资消息真实性的怀疑。

其次是人才流失。2017年以来，FF核心高管离职的消息就不断传来，这些高管大多曾供职于宝马、大众等知名车企。近期有美媒报道称，FF前首席财务官Stefan Krause与前技术总监Ulrich Kranz共同成立了一家名为Evelozcity的新公司，这家公司吸纳了不少FF的离职员工，其中包括FF创始团队成员、前设计副总裁Richard Kim。

由于拥有同一位创始人，乐视在国内的债务纠纷也对FF的日常经营产生了极大的影响。12月29日，有外媒报道称，为了避免FF卷入因贾跃亭在国内的债务纠纷而引发的法律行动中，贾跃亭已将其在法乐第未来股份转让给他的外甥王嘉伟，他不再是FF最大股东。

眼看着个人信誉跌落、资产冻结，乐视危机重重、纠纷难解，贾跃亭还会回来了吗？