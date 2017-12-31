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美女撒娇喊“你个死鬼”诱骗投资 大叔中招血本无归

美女撒娇喊“你个死鬼”诱骗投资 大叔中招血本无归
2017年12月31日 08:05 钱江晚报
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　　原标题：美女时不时喊声“死鬼”，大叔中招血本无归

　　骗子捣腾了一个网上交易平台，通过美女营销诈骗1748人455余万元

　　美女主动加大叔的微信，每天嘘寒问暖地聊几句，撒起娇来讨个小红包，有时候说到兴头上嗔怪一句“你个死鬼啊”。终于有一天，姑娘说，我其实是一个理财平台的业务员，你开个户存点钱进去随便点，就算帮我完成点业绩。男人小心翼翼放了200元，过两天赢利160元。这下，男人来劲了。

　　杭州西湖检察院刚刚起诉了一起诈骗案，118人涉案，案卷就有400多本，涉案的是杭州深言公司的“华西风云”。起诉书称，在不到4个月的时间内先后诈骗1748人455余万元。

　　美女时不时喊声“死鬼”，大叔中招血本无归

　　骗子捣腾了一个网上交易平台，通过美女营销诈骗1748人455余万元

　　“千千淨萍”娇滴滴设圈套

　　今年2月下旬，有美女“千千淨萍”主动加杭州陆先生微信。

　　之后，两人联系热络。

　　三四天后，“千千淨萍”就撒着娇让陆先生花200元在“华西风云”理财平台开了户。

　　“千千淨萍”说“华西风云”主要操作三个指数，通过购买涨跌来投资赚钱，陆先生不是很懂，“千千淨萍”就教他买了个“华西燃料芳烃”的指数，没两天200元赢了160元。陆先生觉得赚钱很容易嘛。而同时，他看到“千千淨萍”的朋友圈，很多都是赚钱的截图。陆先生来劲了，“千千淨萍”说要不我拉你进公司VIP群，里面有老师直接指导操作的，不过有起点额限制，至少5000元呢。

　　陆先生想都没想就充了5000元。

　　押指数涨跌，小赚大亏

　　这之后，陆先生就没那么好的运气了，基本上都是亏，而且亏的是大钱，赢的都是小钱。

　　在VIP群内，每天下午3点和晚上8点，还有老师现场指导买涨买跌，发K线图，老师喊要涨，群内就有一大波人大赞老师一直看得很准。等到陆先生亏了没了信心，“千千淨萍”以及群内的老师都会不断给他打气，鼓励他心态要放好，老师水平高，一定会赢回来的。直到今年4月陆先生输光了钱，发觉有点不对劲。

　　简单粗暴地买指数涨跌，这不跟赌博里的押大小差不多吗。

　　而还有的客户，也是被美女业务员领进门，一两个月投下几万元，亦血本无归。

　　骗子花40万，捣腾出假平台

　　公司老总徐某20多岁，初中学历，自学了不少计算机和期货知识。2016年12月份，徐某和卢某等人花40多万元捣腾了一个不具备合法交易主体资格的“盈利多”微交易平台(后改名为“华西风云”)，平台设置“华西基合铜币”、“华西基合银币”、“华西燃料芳烃”三种产品的交易指数，并通过杭州深言商贸有限公司及发展会员单位上线运营。

　　期货投资是幌子，“华西风云”平台上的所有交易、指数涨跌，全是假的。

　　这个骗子平台最厉害的招数就是“美女”营销。其实“美女”大部分都是男销售经过培训而来。

　　培训内容包括什么时候发“你猜猜”“死鬼”。

　　据查，销售们每个人需要维护着八九个以女性身份注册的微信号，微信头像和朋友圈里的照片都是姿色动人的美女，他们的工作就是假扮美女与陌生人聊天，然后逐渐变成朋友、恋人，诱导对方上平台“投资”。

　　杭州市西湖区检察院认为，徐某、卢某等人以非法占有为目的，共同采用虚构事实隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，遂将徐某、卢某等74人依法起诉，同时，对那些参与时间不长，犯罪数额不大且认罪悔罪并主动退赔的26人依法作出了相对不起诉的决定。（记者 肖菁）

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