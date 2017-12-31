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警方：防范通讯网络诈骗“四要四不六一律”

警方：防范通讯网络诈骗“四要四不六一律”
2017年12月31日 07:28 新华社
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　　新华社成都12月30日电（记者吴光于）四川省公安厅刑侦局12月30日向群众发出防范通讯网络诈骗提醒。

　　警方表示，当前发生金额损失较大的诈骗手段有冒充公检法诈骗；冒充公司老总、熟人朋友QQ诈骗；虚假股票、期货、投资平台诈骗等。发生频率较高的诈骗手段是购物退货诈骗、兼职刷单诈骗、信用卡提升额度诈骗等。

　　警方提醒，防范通讯网络诈骗务必谨记以下“四要四不六一律”：

　　“四要”是指转账前要通过电话等方式核实确认；手机和电脑要安装安全软件；QQ、微信要开启设备锁及账号保护，提高账户安全等级；网上聊天时要留意系统弹出的防诈骗提醒。

　　“四不”是指不要连接陌生WiFi；不要向他人透露短信验证码；不要将支付密码与账号登录密码设为同一个；不要将身份证号、银行卡号、密码、手机号等“四大件”个人身份信息保存在手机里。

　　“六一律”是指接到陌生人电话，只要谈到银行卡的，一律挂掉；只要谈到“中奖了”的，一律挂掉；只要谈到“电话转接某某公安局、检察院、法院”的，一律挂掉；只要谈到“安全账户”的，一律挂掉；所有短信，凡是让点击链接的、索要银行卡信息及验证码的，一律删掉；微信陌生人发来的链接，一律不点，如果是熟人、朋友发来的，必须先电话核实。

　　警方还提醒，一旦有侵财类案件发生，立即拨打110报案，同时注意保护现场。例如发现家中被盗时，不要急于收拾、清理家中的物品，也不要在室内随意走动，等待警方勘查现场。

　　遭遇通讯网络诈骗时，应及时向就近派出所警察提供诈骗犯罪分子的电话号码、银行卡账号、QQ号、微信号等，积极配合公安机关开展侦查破案和紧急止付等工作。

　　发生手机被盗时，及时通知家人朋友防止受骗、及时挂失补电话卡、及时解除支付宝微信绑定、及时通知银行冻结账户。

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