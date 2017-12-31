乐视蜕变重生计：去贾氏标签后如何开启新程？

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新华网北京12月31日电（刘绪尧）12月下旬，融创系高管刘淑青在公司内部被确认已接手乐视网CEO职务，而一周前她刚刚出任乐视网总经理。从过往履历看，这位乐视核心管理层新成员曾担任天津融创财务经理，后来出任融创中国财务管理中心内控总监，其专业方向聚焦于财务和风控。

原CEO梁军的离职与新的“当家人”刘淑青的任命，吸引着各界目光，也标志着乐视网“去贾跃亭化”将开启这场投资发展重头戏的新一程。下一步将如何改善公司经营、完善治理机制，外界正拭目以待。

“贾布斯”的蒙眼狂奔

“如果只用一句话评价，曾经的乐视，可以说是一个冒进、有赌性、不懂得妥协的公司，”一位从业12年的科技门户媒体人如是评价他眼中的乐视。“贾跃亭就是乐视这台机器的遥控器，他在乐视身上打上了‘贾’的烙印。”

从2014年后贾跃亭归国后，作为乐视“遥控器”的他始终在摁着“快进键”，从超级电视到手机数码，从影业娱乐再到超级造车，外界颇有创意地将他称为中国的“贾布斯”。最为有名的事件就是2016年4月，贾跃亭发表一封题为《从博傻到硬件免费：414约你进入生态消费时代》的公开信，称苹果、三星、华为等公司是在用“博傻”式消费诱导不够理性的用户为品牌、渠道、硬件支付天量溢价，而乐视要引领硬件进入免费时代。

那时候，有评论戏称，同样的产品发布会，同样的“黑T恤、蓝牛仔裤”，那边是乔布斯和苹果，这边是贾跃亭和乐视。而贾跃亭在公开的演讲或采访中也毫不掩饰地以颠覆者自居，介绍产品多以超越苹果为目标，屡次表达对苹果创新的失望。

“99%的人不看好的事情，才可能成就颠覆。”这是2017年以前，贾跃亭公开说过不下十次的原话。然而，颠覆的根本是什么？

“看不懂”——这是记者近两年采访时，外界对乐视生态最常见的评价。通过数目繁多的子公司，贾跃亭构建了一个偌大的乐视系商业版图，涉足影视、电视、手机、体育、汽车、金融甚至地产等多个领域。

与其他公司不同，囊括在乐视生态圈下的各个板块被贾跃亭模糊地交织在一起，以上市公司乐视网成为核心纽带，通过关联交易、资金往来，串联起整个乐视生态圈，以维持其正常流转。

去“贾跃亭”的乐视网

从2017年1月融创战略入股乐视以来，7月孙宏斌全票当选董事长，再到贾跃亭彻底“裸辞”，刘淑青正式履任乐视CEO。乐视网的这台年度资本大戏注定将是中国资本市场发展浓墨重彩的一笔。

“入股乐视属于战略投资，融创在享有乐视体系中最优质资产板块的投资回报的同时，还将与乐视充分利用各自的资源，在产业地产以及智能硬件、智能家居、智能社区等领域开展全方位合作。”一位乐视网高管在接受记者采访时表示，未来双方将进一步巩固双方在各自行业的领先地位，实现共赢发展。

自从2017年7月4日，贾跃亭赴美后的声音便日渐消减，记者多次试图联系贾跃亭方面未果。而从其他媒体的采访中，贾跃亭对于乐视网的反思谈及“自己真的不懂资本。”

在腾讯财经《棱镜对话贾跃亭：赴美这四月想了些什么》一文中，贾跃亭对乐视的反思集中在亮点，即乐视不该只依赖融资性现金流，应该重视经营性现金流；不应该为维护金融信誉向金融机构偿还本金，而是只还利息，把大部分融资用到业务上。

“还是冒进，方向是对的，生态战略是对的，但是节奏上完全错误。”这是贾跃亭认为自己10多年乐视创业历程最值得反思的痛点。

分析人士指出，乐视网经营体系中增加非上市公司作为中间环节的做法，造成了乐视网的现金流被体外循环，导致现金流大量由贾跃亭控制的关联企业，形成的纷繁复杂的左手倒右手的局面，也将原本属于上市公司的血液被抽走到贾跃亭铺开的巨大摊子上。

对于未来新乐视如何走？上述乐视网高管表示，乐视致新、乐视影业和乐视网构成的新乐视经过近期一系列战略调整，继承以用户体验为核心，集中资源聚焦大屏生态优势领域，结合分众自制和内容开放的内容战略，打造以智能电视为核心的大屏互联网家庭娱乐平台，致力于成为以家庭互联网为平台的文化消费升级的引领者。

对于这段稍显官方的回答，记者追问是否能具体细化？该高管坦言：“全球巨头公司都在做垂直领域，未来要做的是乐视与融创的结合，套用老孙（孙宏斌）的话说，未来公司就要精耕乐视体系最核心、最具价值的两块资产——大屏业务和内容自制业务，去掉过去繁冗的生态。”