聚美优品上半财年净利润1.02亿元 同比下滑27.9%

新浪科技讯 北京时间12月31日下午消息，聚美优品(NYSE:JMEI)发布2017年上半年（截止6月30日的6个月）未经审计财务报告，期内净营收约为32亿元，同比减少9.2%；归于聚美普通股东的净利润达到1.019亿元，上年同期约为1.412亿元，减少27.8%。

主要业绩：

-2017年上半年，聚美优品净营收达到32亿元，同比减少9.2%，主要是因为总订单数量同比减少2.8%，不过活跃客户数量同比增加3.1%，起到一定的缓冲作用。

-上半年，聚美优品的净交易总额（total net GMV）达到36亿元，环比减少8.5%。

-毛利润在净营收中所占的比重降到23.8%，2016年上半年比重约为27.9%，之所以下降，主要是因为根据进口税相关法规的要求，通过电商平台进口的跨境日用消费品销售税增加。毛利润在净交易总额中所占的比重降到20.7%，上年同期约为24.4%。

-归于聚美普通股东的净利润达到1.019亿元，2016年同期约为1.412亿元。归于聚美普通股东的净利率约为3.2%，2016年同期约为4.1%。

-按照非美国通用会计准则（Non-GAAP），归于普通股东的净利达到1.152亿元，上年同期约为1.636亿元。按照非美国通用会计准则，归于普通股东的净利率约为3.6%，上年同期约为4.7%。

财务分析：

2017年上半年，聚美优品总净营收达到32亿元，与上年同期的35亿元相比下降9.2%。之所以下降，主要是因为总订单数量减少。2016年上半年，总订单数量约为3570万，2017年上半年减少2.8%，降至3470万。活跃用户同比增长3.1%，2016年上半年约为980万，2017年上半年达到1010万。

2016年上半年，聚美优品的毛利约为9.714亿元，2017年上半年降到7.524亿。毛利在净营收中所占的比重降到23.8%，2016年上半年约为27.9%。之所以下降，主要是因为销售税上升。毛利润在净交易总额中所占的比重降到20.7%，上年同期约为24.4%。商品销售毛利润在商品销售净交易总额(net GMV)中所占的比重降到24.4%，上年同期约为28.4%。

聚美优品2017年上半年的总运营费用达到6.346亿元，比2016年上半年的8.522亿元下降25.5%。运营费用在净交易总额中所占的比重降到17.4%，2016上半年约为21.4%。

具体来说，上半年仓储物流费用(Fulfillment expenses)达到3.15亿元，同比减少28.4%，2016上半年约为4.398亿元。之所以减少，主要是因为订单数量减少、订单处理效率提升。仓储物流费用在净交易总额中所占的比重降到8.7%，2016上半年约为11.1%。

市场营销费用达到1.538亿元，同比减少30.2%，2016年上半年约为2.205亿元。费用减少，主要是因为公司降低了对直播流媒体宣传视频和传统广告的依赖。市场营销费用在净交易总额中所占的比重约为4.2%，2016年上半年约为5.5%。

技术和内容费用达到9140万元，2016上半年约为9510万元，同比减少3.9%。技术和内容费用在净交易总额中所占的比重上升到2.5%，2016年同期约为2.4%。为什么费用减少？主要是因为租赁服务器数量减少，公司用自有服务器替代，搭建了新的网络基础设施，提升效率，增强扩展性。

2017年上半年的管理费用约为7430万元，2016年上半年约为9690万元，同比减少23.3%。管理费用在净交易总额中所占的比重降到2.0%，2016年上半年约为2.4%。

聚美优品2017年上半年的运营利润达到1.179亿元，2016年上半年的运营利润约为1.192亿元。

按照非美国通用会计准则，剔除1330万美元的股权薪酬费用，2017年上半年的运营利润约为1.311亿元，2016年上半年约为1.416亿元。

上半年，归于聚美普通股东的净利润约为1.019亿元，2016年上半年约为1.412亿元。归于普通股东的净利率从4.1%降到了3.2%。2017年上半年，基本和摊薄每股ADS净收益都是0.68元，2016年上半年基本和摊薄每股ADS净收益分别是0.95元和0.94元。

按照非美国通用会计准则，归于聚美普通股东的净利润约为1.152亿元，2016年上半年约为1.636亿元。按照非美国通用会计准则，归于聚美普通股东的净利率约为3.6%，2016年上半年约为4.7%。

截止2017年6月30日，聚美优品有现金、现金等价物20亿元，短期投资9.067亿元。（星海）