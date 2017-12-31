比特币交易所CEO被绑架交百万赎金 这就是支付场景？

据外媒报道，本周二（12月26日），英国比特币交易所EXMO的CEO勒纳（Pavel Lerner）在离开乌克兰首都基辅的办公室后遭到绑架。乌克兰内政部长顾问格拉斯申科（Anton Gerashchenko）透露，绑匪在收到价值100多万美元的比特币后，于周四将勒纳释放。每经编辑注意到，国外网友对此事还有较高的关注度，在Reddit上，部分网友的吐槽和编出的段子甚至充满喜感。

看不见摸不着的比特币，不仅能让人一夜暴富或者变穷，竟然还会给人带来性命之忧？

据英国每日电讯报援引乌克兰媒体报道称，本周二（12月26日），英国比特币交易所EXMO的CEO勒纳（Pavel Lerner）在离开乌克兰首都基辅的办公室后遭到绑架，被一伙带面罩的人拖入一辆黑色的奔驰汽车中。

传出以上消息后，EXMO的一位发言人向每日电讯报表示，在竭尽所能加快搜寻Lerner，欢迎外界提供一切线索，EXMO的业务照常运行，所有用户的资金绝对安全。根据公司官网，该平台共有90多万名用户。

在绑架事件引起公众关注后，本周四EXMO还在官方Twitter宣称，其遭到了一次DDoS（分布式拒绝服务）攻击，意图破坏平台交易。

那么，被绑架的勒纳后来怎么样了？

据英国《金融时报》报道本周五报道，乌克兰内政部长顾问格拉斯申科（Anton Gerashchenko）透露，绑匪在收到价值100多万美元的比特币后，于周四将勒纳释放。尚不清楚是谁向绑匪支付的赎金，乌克兰警方正在对此案进行调查。

▲英国《金融时报》相关报道截图

格拉斯申科认为，这是一起“敲诈勒索比特币”的事件。他说，勒纳被绑架了一天半时间，获释的时候还非常震惊，“他运气很好，还活着。”

昨日（12月29日），EXMO公司发表声明称，勒纳已经安全获释，身体没有受伤，但“正处于巨大压力之中”，因此未来几天不会对外发表公开讲话。在声明中，该公司将勒纳称为“首席分析师”（ leading analyst），强调他的工作性质不会接触到用户的资产，用户资产都处于安全状态。

但公开资料显示，勒纳现年40岁，是一位俄罗斯公民，除了担任EXMO的CEO，他还在乌克兰开设了很多与数字货币挖矿和区块链技术相关的初创公司。

▲截自勒纳在LinkedIn的个人主页

事情至此似乎告一段落，但每经小编（微信号：nbdnews）注意到，国外网友对此事还有较高的关注度，在Reddit上，部分网友的吐槽和编出的段子甚至充满喜感。

被点赞最多的一位网友说：“黑子们好好看看吧，比特币还是有支付场景的！”

另一位则模拟了一段对话：

绑匪：我们要100万美元，用比特币来付！

交易所：钱在这儿了！把我们老板还回来！

绑匪（收到比特币）：哈哈！傻缺！（溜了）

交易所（心想）：那么，我们现在是做跌比特币价格，还是等一天再说？

也有网友质疑这是一场自导自演的戏：“交赎金的就是交易所吧？可能‘绑架’只是一个网站被黑的神借口。”

不过，还是有网友表示“细思恐极”，他说：“这是我一直担心的事。传统的绑架，绑匪难以完美脱身，就是因为收赎金总是需要具体的场所。而通过交易比特币的地址（取得赎金），绑匪就能轻松逃出生天。”

该网友的担心不无道理。首先，比特币有一定的匿名性，便于黑客隐藏身份；其次它不受地域限制，可以全球范围收款；同时比特币还有“去中心化”的特点，可以让黑客通过程序自动处理受害者赎金。

每经小编注意到，这并不是第一起以比特币支付赎金的绑架案。据中国日报报道，2015年9月，曾涉嫌诈骗及洗钱的香港商人、时任东方明珠石油公司主席的黄坤（又名黄煜坤）在台湾被绑架38天后，令人惊奇的是：完全没有科技知识背景的绑匪，要求他的家属以比特币方式支付7000万港元的赎金。

再如2017年5月爆发的WannaCry勒索事件。当时，WannaCry影响到超过150个国家上千家企业及公共组织，感染接近230000台计算机设备。甚至连英国的医院系统也受到重创。该软件阻止用户访问计算机或文件，要求用户需付费解锁。而解锁的唯一渠道就是支付价值300美元比特币的勒索金。

另一方面，勒纳也不是最近唯一因比特币高涨被不法分子盯上的目标。本月比特币曾经历疯涨，一度逼近2万美元大关，近期价格在1.4万美元上下。

据华尔街见闻报道，本月初，在比特币升破13000美元之际，全球最大数字货币挖矿平台NiceHash的支付系统遭黑客入侵，用户钱包里的比特币被盗。比特币资讯网站Bitcoin Millionaire此后估算，Nice Hash被黑客盗取的比特币多达4736枚，总价值超过6200万美元。

有趣的是，正如前述某位外国网友设想的场景，绑匪收到赎金后，如果比特币继续升值还好，要是在没转手套现之前遇上了比特币大崩盘，岂不是“巨亏”？

其实，这也是不少投资者们心中的那个老问题——比特币的投资热还能持续多久？

12月2日，中国央行副行长潘功胜在公开活动中谈及比特币时表示，监管层在几个月前关闭比特币交易平台、叫停ICO是果断、正确的决定。

据BBC消息，12月14日，英国最高监管层金融行为监管局（FCA）CEO Andrew Bailey就向投资者们发出警告，表示比特币买家要准备好“全赔”的准备。他表示，比特币缺少政府和央行的背书和支持，其风险程度与赌博无异。

本周四（12月28日），韩国政府公布了虚拟货币投机行为的打击对策，并考虑关闭部分虚拟货币交易所以抑制过度投机。除此之外，韩国政府还决定实施虚拟货币交易实名制，扩大反垄断执法机关“公正交易委员会”对虚拟货币交易机构的调查权限。

彭博报道称，韩国政府在声明中表示，加密数字货币投机活动在韩国过火，已经不理性。政府再也不能任由不正常的投机形势发展。

▲12月13日，韩国政府有关部门紧急开会讨论虚拟货币问题。（图片来源：韩联社）

印度当局同样发出警告。据路透社报道，本周五，印度财政部就比特币等加密货币存在的风险向投资者发出警告，称数字货币投资好像“庞氏骗局”。印度财政部在声明中称，投资者及其他参与者进行数字货币交易时“风险完全由自己承担”，并建议人们最好避免参与此类投资。

但在乐观主义者来看，比特币不像黄金那样静止不动，作为虚拟货币，其软件代码是不断发展的，其自身功能可以不断调整、改进和更新换代，并以无法想象的方式实现其价值，例如，很多比特币迷对比特币实现“闪电网络”（一种便于付款的改进方式）充满期待，如果比特币在不断演化过程中获得更具吸引力的功能，人们甚至可以借助它进行便捷快速的跨境支付。

据中国证券报报道，基于比特币发展的可持续性，比特币支持者们认为，即使加密货币市值膨胀到目前的20倍，市场也不会癫狂。不过，就比特币本身来讲，随着越来越多的新技术出炉，未来比特币在加密货币市场所占份额将呈下降趋势。

▲图片来源：视觉中国

小编注意到，苏宁金融研究院高级研究员洪蜀宁日前撰文，设想了“真正杀死比特币”的两种情形：

一是所有的比特币开发团队都因循守旧，故步自封，不再吸纳最新的科技成果完善自己，从而出现新的数字货币各方面技术指标全面超越比特币，被社会广泛接受，进而取代比特币。这是比特币的失败，但也是虚拟数字货币的成功。

二是比特币协议或钱包软件出现严重的漏洞，导致整个比特币系统的安全性不能得到保障，出现大面积的资金被盗、被贱卖且短期内不可控，社会对比特币的信心完全丧失。

来源：每日经济新闻综合英国《金融时报》、Reddit、中国日报、华尔街见闻、中国证券报等