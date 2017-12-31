德媒:中国游客爱买西班牙火腿 催生网店服务直邮中国

德媒称，西班牙火腿举世闻名，当然也价格不菲，近来正是火腿热销季节。
据德国之声电台网站12月26日报道，在马德里，老板阿尔贝托的火腿店里熙熙攘攘，大约三四十条伊比利亚火腿悬挂在店里，一个中国旅游团正在橱窗前仔细观看着那里展示的西班牙火腿。
“我们这里的顾客当然很多都是马德里本地人了，但是来光顾的外国人也越来越多”，阿尔贝托说道，“比如说，他们好多是在旅游指南上面看到我们店铺的，现在我们有不少中国顾客。”
报道称，这些游客主要感兴趣的是高档火腿——尤其是伊比利亚橡子火腿。之所以得此名，就是因为这种火腿来自伊比利亚猪，而这种猪是吃冬青树上结的橡果长大的，这种独特的饲料使得这种猪肉有着独特的风味，当然这也是它为什么价格不菲的原因——一条火腿要卖到600欧元（1欧元约合7.9元人民币）左右。但来自上海的美食博主钱小昆表示，对于追求高品质的中国人来说，这钱花得值，既然都负担得起欧洲旅游的费用，自然也买得起这样的高档火腿。
“其实，火腿一直是中国人厨房里常用的食材，它有着非常悠久的历史”，钱小昆说，西班牙火腿虽然制作工艺和中国火腿有不同，但也有很多相似之处。“最大的区别在于烹饪，中国火腿可以用来炖汤，而西班牙火腿都是生吃的”，钱小昆说。
报道称，尽管中国仍然对于食品进口有着严格的规定，但是对于进口食品的需求始终在增长。不少西班牙猪肉加工厂都在专门为中国市场生产火腿。去年，销往中国的西班牙火腿总价值达到约4.44亿欧元。由于亚洲业务蒸蒸日上，厂家预测，西班牙本土的高档火腿市场可能会出现货源紧缺现象。
西班牙伊比利亚火腿制造商联合会的主席莫拉托对此并不认同，但是他也承认，最高档的伊比利亚火腿是没有那么容易提高产量的，因为专门饲养伊比利亚小猪的饲料不多。“在我们的牧场，冬青树的数量有限。”他说，这些冬青树所结的橡果无法养活更多的小猪。“目前我们每年的产量大约是700头。中国的需求量的确是很大，但是不用担心，在西班牙本土，火腿价格不会上涨的。”
报道称，中国顾客最喜欢购买已经切割成薄片的火腿，因为整条的火腿难以放进他们的行李箱。不过这家马德里火腿店很快就推出了迎合这个新顾客群的业务，已经开始在网店里出售自己的火腿了——可以直接发货到中国。
“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）