德媒:中国游客爱买西班牙火腿 催生网店服务直邮中国

5月9日，来自西班牙的参展人员在亚洲国际食品及餐饮设备展现场展示西班牙火腿切片。（新华社）

德媒称，西班牙火腿举世闻名，当然也价格不菲，近来正是火腿热销季节。

据德国之声电台网站12月26日报道，在马德里，老板阿尔贝托的火腿店里熙熙攘攘，大约三四十条伊比利亚火腿悬挂在店里，一个中国旅游团正在橱窗前仔细观看着那里展示的西班牙火腿。

“我们这里的顾客当然很多都是马德里本地人了，但是来光顾的外国人也越来越多”，阿尔贝托说道，“比如说，他们好多是在旅游指南上面看到我们店铺的，现在我们有不少中国顾客。”

报道称，这些游客主要感兴趣的是高档火腿——尤其是伊比利亚橡子火腿。之所以得此名，就是因为这种火腿来自伊比利亚猪，而这种猪是吃冬青树上结的橡果长大的，这种独特的饲料使得这种猪肉有着独特的风味，当然这也是它为什么价格不菲的原因——一条火腿要卖到600欧元（1欧元约合7.9元人民币）左右。但来自上海的美食博主钱小昆表示，对于追求高品质的中国人来说，这钱花得值，既然都负担得起欧洲旅游的费用，自然也买得起这样的高档火腿。

“其实，火腿一直是中国人厨房里常用的食材，它有着非常悠久的历史”，钱小昆说，西班牙火腿虽然制作工艺和中国火腿有不同，但也有很多相似之处。“最大的区别在于烹饪，中国火腿可以用来炖汤，而西班牙火腿都是生吃的”，钱小昆说。

报道称，尽管中国仍然对于食品进口有着严格的规定，但是对于进口食品的需求始终在增长。不少西班牙猪肉加工厂都在专门为中国市场生产火腿。去年，销往中国的西班牙火腿总价值达到约4.44亿欧元。由于亚洲业务蒸蒸日上，厂家预测，西班牙本土的高档火腿市场可能会出现货源紧缺现象。

西班牙伊比利亚火腿制造商联合会的主席莫拉托对此并不认同，但是他也承认，最高档的伊比利亚火腿是没有那么容易提高产量的，因为专门饲养伊比利亚小猪的饲料不多。“在我们的牧场，冬青树的数量有限。”他说，这些冬青树所结的橡果无法养活更多的小猪。“目前我们每年的产量大约是700头。中国的需求量的确是很大，但是不用担心，在西班牙本土，火腿价格不会上涨的。”

报道称，中国顾客最喜欢购买已经切割成薄片的火腿，因为整条的火腿难以放进他们的行李箱。不过这家马德里火腿店很快就推出了迎合这个新顾客群的业务，已经开始在网店里出售自己的火腿了——可以直接发货到中国。