新浪科技> 互联网 > 正文

武汉多个景点门口现共享童车 有的家长担心安全

武汉多个景点门口现共享童车 有的家长担心安全
2017年12月31日 09:19 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0
图为公园门口的“袋鼠小车”共享童车 市民李先生 摄图为公园门口的“袋鼠小车”共享童车 市民李先生 摄

　　来源：武汉晚报

　　武汉多个景点门口现共享童车

　　本报讯(记者李爱华)共享经济又出现了新事物――昨天上午，多名家长向本报新闻热线82333333反映：东湖磨山、武汉植物园等处大门口，停放着一排排摆放整齐的共享童车，吸引了不少家长关注。

　　昨天上午8点多，市民严先生带着孩子到东湖磨山游玩，他行至磨山南门时，发现门外停放着数十辆“共享童车”，这些黄红相间的童车摆放整齐。童车也能共享了，严先生感觉很新鲜。

　　无独有偶。昨天上午8点40，市民李先生带孩子到武汉植物园游玩，在园区门口看到了几排名为“袋鼠小车”的共享童车，大约有近30辆。

　　昨天，武汉晚报记者在武汉植物园南门处看到：多名家长正在用手机扫码注册共享童车。这些“袋鼠小车”共享童车一只后轮安装有4位密码锁，跟共享单车小黄车锁差不多，想要使用这些童车，需要手机实名注册认证。一名注册成功的家长介绍：实名认证后要交纳99元押金，用车费用和共享单车差不多，像共享单车一样，扫一扫二维码，就能推走。

　　一些带孩子来游玩的家长尝试使用共享童车。一名扫码开了锁的家长表示：“带着孩子出来玩，还要上下搬着小推车，确实挺麻烦，现在有了共享童车，确实方便多了。”

　　也有市民有顾虑，带着一岁多的儿子在园外散步的刘女士表示：共享童车卫生和安全令她有所担心，毕竟是给孩子坐的，她宁可麻烦一些自己带童车。

　　记者在网上查询发现：“袋鼠小车”共享童车是武汉本地一家科技公司新近开发的，先期在公园、商场等处投放。

　　共享童车是新事物。对此，城管部门表示：会与共享单车一视同仁，如果违规投放，影响道路通行和安全秩序，占用公共资源将会对其进行清理。
武汉共享童车
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有