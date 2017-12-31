武汉多个景点门口现共享童车 有的家长担心安全

图为公园门口的“袋鼠小车”共享童车 市民李先生 摄

来源：武汉晚报

武汉多个景点门口现共享童车

本报讯(记者李爱华)共享经济又出现了新事物――昨天上午，多名家长向本报新闻热线82333333反映：东湖磨山、武汉植物园等处大门口，停放着一排排摆放整齐的共享童车，吸引了不少家长关注。

昨天上午8点多，市民严先生带着孩子到东湖磨山游玩，他行至磨山南门时，发现门外停放着数十辆“共享童车”，这些黄红相间的童车摆放整齐。童车也能共享了，严先生感觉很新鲜。

无独有偶。昨天上午8点40，市民李先生带孩子到武汉植物园游玩，在园区门口看到了几排名为“袋鼠小车”的共享童车，大约有近30辆。

昨天，武汉晚报记者在武汉植物园南门处看到：多名家长正在用手机扫码注册共享童车。这些“袋鼠小车”共享童车一只后轮安装有4位密码锁，跟共享单车小黄车锁差不多，想要使用这些童车，需要手机实名注册认证。一名注册成功的家长介绍：实名认证后要交纳99元押金，用车费用和共享单车差不多，像共享单车一样，扫一扫二维码，就能推走。

一些带孩子来游玩的家长尝试使用共享童车。一名扫码开了锁的家长表示：“带着孩子出来玩，还要上下搬着小推车，确实挺麻烦，现在有了共享童车，确实方便多了。”

也有市民有顾虑，带着一岁多的儿子在园外散步的刘女士表示：共享童车卫生和安全令她有所担心，毕竟是给孩子坐的，她宁可麻烦一些自己带童车。

记者在网上查询发现：“袋鼠小车”共享童车是武汉本地一家科技公司新近开发的，先期在公园、商场等处投放。

共享童车是新事物。对此，城管部门表示：会与共享单车一视同仁，如果违规投放，影响道路通行和安全秩序，占用公共资源将会对其进行清理。