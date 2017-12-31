高盛:加密货币和信贷会给美国经济强劲表现蒙上阴影

新浪美股讯 北京时间12月31日凌晨外媒消息，高盛集团经济学家Jan Hatzius认为，信贷市场和加密货币等领域存在的金融不平衡会给原本强劲的2018年美国经济蒙上阴影。Hatzius此前已经为新年做了一些预测：美联储加息四次、美国实际GDP增速加快至平均2.6%、失业率降至约3.5%，并且收益率曲线不会反转。在一份最新的报告中，Hatzius重申了他对经济整体表现保持强劲的预期，同时也提出了一些担忧。

“一些领域的资产估值，特别是信贷，按照历史标准来看已经上升到了很高的水平，” Hatzius在周五晚些时候发布的“2018年的10个问题”中说：“这种最会令关注金融失衡的美联储官员非常担心的大幅信贷扩张前所未见，但同时现在又出现了一些金融市场投机迹象，例如加密货币的火爆。”

高盛并不是唯一一家针对加密货币发出警告的金融机构。摩根大通首席执行官Jamie Dimon早就给比特币贴上了“骗局”的标签。美联储主席珍妮特·耶伦称之为“高度投机性资产”，日本央行行长黑田东彦 也说它是被用来投机。

Hatzius认为，经济面临的积极因素则包括：尽管已经总统唐纳德·特朗普签署成为法律的税改案带来了一些不利的变化，但由于供求失衡在继续加剧，独户住宅的开工有望进一步上升。

他说，美国的工资将随着统计扭曲因素的消退而重新加速上涨，并且有证据表明，高薪居民正在努力递延其收入，希望能够享受降低的税率，而这一因素迄今为止可能影响到了部分工资数据。