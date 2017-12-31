“00”后新兵军营生活：戒手游直播 有人减肥50斤

来源：北京青年报

文/本报记者 刘婧 通讯员 毛帅

“00”后新兵训练过后一路欢声笑语，累并快乐着

首批“千禧一代”新兵三个月入伍集训 北青报记者探营发现——

“00”后新兵戒手游直播 减肥50斤

新年将至，很多人晒出18岁怀旧照刷爆朋友圈，而“00”后也将在新年后步入成年。也许很多人并没有注意到，“00”后已经参军入伍，成为首批“千禧一代”的战士。前日，北京武警总队2017年新兵结束了三个多月的入伍训练，新兵们收拾好行囊准备奔向开始真正的军旅生涯。这些新兵下连后，将负责北京重要区域的执勤及处突任务。今年“00”后首次入伍，这群新兵有着“网络原住民”“吃外卖打手游”“直播达人”的标签。初入军营爱问为什么；他们需要戒掉的不是“网瘾”而是网络生活习惯；玩直播、玩手游、玩音乐，他们个性鲜明、兴趣广泛，他们的到来给军营带来了崭新的气象。

特点一

爱质疑爱发问，叠豆腐块、拔军姿都问为什么

“为什么我们的被子要叠成豆腐块？”“80”后代理排长江合基第一次听到这个问题时，“是有点蒙的”。从他入伍那年再到他带兵这五年，从来没有一个人问过这个问题，“对于军营的训练，我们都是无条件服从的，没有人问为什么”。可是很快，他就接到了第二个问题、第三个问题：“为什么我们里边的衣服非要扎在裤子里？”“为什么我们要唱完歌才能吃饭？”“为什么我们拔军姿不能眨眼睛？”……

“他们就像十万个为什么，对每一件事都有很多想法”，江合基说。这和他们“80”后不一样，和他带的“90”后新兵也不一样。他仍然记得他刚入伍时，班长怎么说他就怎么做，从来没思考过为什么，他带的“90”后，虽然眼神中也会透露出不解，但不会用语言表达出来，“00”后新兵却喜欢在弄懂“为什么”之后才会去做。

即使是同时负责16个班的“80”后连长余健，也没有逃过“00”后们的“为什么式追问”。“为什么被子要叠成豆腐块是他们问得最多的问题”，余健说，他每次都会跟新兵们解释，“被子是军营生活标准的最基本体现，也可以磨炼一个人的耐心。”解释的同时，他还会做示范，告诉这些新兵们别小看了这个“豆腐块”，每个边角都是一点点抠出来的，想练好这个“叠被子功”，少则几个月，多则两三年。

特点二

手游高手、直播达人 上交手机后睡不着觉

“来这儿之前，我穿越火线已经玩到微信区50强了”，“00”后杨润炎入伍前，每天必做的两件事，就是玩手游和开直播。他手游玩得好，每次开直播都会有五六千网友在线“围观”，还时不时地给他“点亮”“刷礼物”。“后来直播平台找到我，跟我谈合作，只要每天播4个小时，一个月就能给我2000块钱”，对于他来说，“就是忘了吃饭也不能忘了做任务”。

作为“手机重度依赖用户”的范世森，几乎一天24小时手机不离手，玩手游、看剧、和朋友聊天，都在手机上完成。“每晚12点前没睡过觉，上午11点前没起过床”。醒来第一件事情就是去摸枕头边的手机，叫个外卖，然后在手机的各种App里开始新的一天。个子不高的他，体重已经达到了190斤。

进入军营后，他们做的第一件事就是交手机，要等到自由活动时间才能取回。每晚10点就要躺在床上，早晨6点听到起床号必须立即起床，第一个星期，习惯了“放荡不羁爱自由”的他们，熄灯后在床上辗转反侧难以入睡，杨润炎惦记着他的手游，范世森则回味着他曾经点过的外卖。但接下来的日子，随着训练科目的逐渐增多，他们也慢慢习惯了军营的节奏，“每天最向往的就是那张床”，杨润炎说，每天累得几乎“一沾枕头就着”，即使偶尔有睡不着的时候，也会想想白天班长教的动作，还有哪些没做到位。似乎与手机互联网的世界“隔绝”了。起居规律后的范世森，在这三个半月的训练后，竟然瘦了足足50斤。

特点三

家庭条件普遍好 很多人入伍为了考军校

据了解，这批“00”后的父母大都是“70”后，他们从小生活优裕、兴趣广泛。又因为多数为独生子女，他们得到的一切都是父母所能提供的最好的。他们普遍素质较高，很多人是奔着“考军校”而入伍的；也有部分已经考上大学的新生，保留学籍入伍当兵，是因为看好优秀大学生士兵直接提干的政策。

不服输的精神让新兵战士在训练中一丝不苟

“刚来时，肯定不习惯”，姜毅帆说，第一次走进宿舍，发现除了门口的“作息时间表”被排得满满之外，屋里简陋得几乎只有床和桌子。而让施昊律不习惯的是，吃饭要限制时间。当他们经历了后边的训练后，就知道这些都“不叫事儿”。

最让姜毅帆难忘的训练是卧倒匍匐前进，一直坚持健身的他，自以为自己体质不错，可“把自己摔出去的那一刹那”，他还是忍不住咧了咧嘴。“当时感觉胯骨生疼”，由于姿势不对，他左边胯骨当场就被摔肿了。“你看电视里那些军人动作很帅，但帅是要付出代价的”，他从卧倒到匍匐前进，胯骨经历了从肿到消肿再到淤青的过程。施昊律则对那次野外拉练回忆满满，在拉练中，新兵们背着被褥、水壶等近30斤的装备、穿着2斤重的靴子，3天内走90公里的路程。第一天施昊律脚上就磨了个大血泡，他宁愿挑开泡继续走，也没坐进救护车里，“坐在车上，感觉自己像个逃兵”。

融入军营生活后，这些“00”后开始带着“90”后班长一起“飞”。姜毅帆篮球打得好，曾得过省赛第二名。在篮球比赛中，他也会跟班长传授一些战略战术。施昊律爱玩音乐，他和他的工作室创作的歌《十年生死两茫茫》和《一场雨正始》被网易云音乐选中，在演出时，其他班的班长也希望他“不吝赐教”，分享一下唱歌的技巧。

改变

跟爸妈视频 说自己眼里有活了

在这群新兵离开之前，他们拿到了“分别已久”的手机。杨润炎打开手机的第一件事不是登录游戏页面，而是连接了妈妈的视频。“儿子你瘦了，黑了。”妈妈语音未落，杨润炎就把头偏向一边，泪水在眼睛中打转。他告诉北京青年报记者，这段时间，每次给妈妈打电话都不能超过2分钟，“一超过情绪就不对劲了”。之前在家里，他几乎没有时间和爸妈交流，每次爸妈叫他吃饭，他都匆匆扒拉两口，马上回到游戏的世界中。爸妈说他，他嘴上应着，手却停不下来。比起眼前的爸妈，他更喜欢和屏幕那边的网友交流，现在他终于理解了这种“咫尺天涯”的牵挂。

姜毅帆说，回家后一定要“抢着干活”。以前他玩手机时，妈妈扫地路过，他很自然地把脚抬起来，“现在想想很愧疚”。在军营的这段时间，他变得“眼中有活”了。

军营

方法一：“一个唱白脸一个唱红脸”

在带新兵时，班长像爸，主要负责训练和思想教育，永远板着一张脸；副班长像妈，主要负责内务和新兵的后勤事务，时刻送温暖。“‘00’后的孩子，其实很要面子”，“90”后班长赵立军说，对于这群孩子，不能从头训到尾，他们的训练中，既要有严父、也要有慈母的角色。“就是一个唱白脸，一个唱红脸，这边批评了，那边就得安抚一下”。

当然，“严父”也不是“冷酷到底”的。在训练期间，赵立军带的兵过生日，他也会想办法托人从外边买回这个新兵最喜欢吃的菜来给他“解解馋”。“将心比心吧”，赵立军说，其实这群“00”后也很懂事，家里父母由于工作忙没有太多时间关注他们，但和他们建立起信任之后，他们也很愿意去接纳一个人。

方法二：“不服出来比试比试”

“当他们的班长，脑子不能比他们转得慢，动作不能比他们做得差”，同样是“90”后的班长管晨光说。“00”后新兵有个特点，就是“不会轻易服谁”。“如果他们不是打心眼里服你，无论你说多少遍，他们的动作做得都很敷衍”，管晨光说，一开始3公里跑时，虽然他带的新兵跑得很整齐，但在速度上总是落后别的班。他就想了一个办法，每天跟着新兵们跑完步后，都在队伍里挑一个人来与他比赛百米冲刺，“从排头到排尾，谁不服就出来和我比试比试”。结果，真的没有一个新兵超过他，班级所有人都输得心服口服，在以后的3公里跑中，他带的班回回都是第一名。

新兵一营教导员毛士超告诉北青报记者，“00”后新兵的特点就是：独立思考意识比较强、个性比较鲜明、对感兴趣的内容掌握得特别快，对一些不感兴趣的事物总是表现出一副无所谓的样子。他们喜欢探究一些事情的原因，认为有道理的，才会自主执行。

针对“00”后这些特点，部队也加大了对新训干部骨干的考核，要求他们素质必须过硬，当好表率，事事以身作则，用言传身教的方式将部队教育融入到新兵日常训练中。