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“00”后新兵军营生活：戒手游直播 有人减肥50斤

“00”后新兵军营生活：戒手游直播 有人减肥50斤
2017年12月31日 03:23 新浪综合
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　　来源：北京青年报

　　文/本报记者 刘婧 通讯员 毛帅

　　“00”后新兵训练过后一路欢声笑语，累并快乐着

　　首批“千禧一代”新兵三个月入伍集训 北青报记者探营发现——

　　“00”后新兵戒手游直播 减肥50斤

　　新年将至，很多人晒出18岁怀旧照刷爆朋友圈，而“00”后也将在新年后步入成年。也许很多人并没有注意到，“00”后已经参军入伍，成为首批“千禧一代”的战士。前日，北京武警总队2017年新兵结束了三个多月的入伍训练，新兵们收拾好行囊准备奔向开始真正的军旅生涯。这些新兵下连后，将负责北京重要区域的执勤及处突任务。今年“00”后首次入伍，这群新兵有着“网络原住民”“吃外卖打手游”“直播达人”的标签。初入军营爱问为什么；他们需要戒掉的不是“网瘾”而是网络生活习惯；玩直播、玩手游、玩音乐，他们个性鲜明、兴趣广泛，他们的到来给军营带来了崭新的气象。

　　特点一

　　爱质疑爱发问，叠豆腐块、拔军姿都问为什么

　　“为什么我们的被子要叠成豆腐块？”“80”后代理排长江合基第一次听到这个问题时，“是有点蒙的”。从他入伍那年再到他带兵这五年，从来没有一个人问过这个问题，“对于军营的训练，我们都是无条件服从的，没有人问为什么”。可是很快，他就接到了第二个问题、第三个问题：“为什么我们里边的衣服非要扎在裤子里？”“为什么我们要唱完歌才能吃饭？”“为什么我们拔军姿不能眨眼睛？”……

　　“他们就像十万个为什么，对每一件事都有很多想法”，江合基说。这和他们“80”后不一样，和他带的“90”后新兵也不一样。他仍然记得他刚入伍时，班长怎么说他就怎么做，从来没思考过为什么，他带的“90”后，虽然眼神中也会透露出不解，但不会用语言表达出来，“00”后新兵却喜欢在弄懂“为什么”之后才会去做。

　　即使是同时负责16个班的“80”后连长余健，也没有逃过“00”后们的“为什么式追问”。“为什么被子要叠成豆腐块是他们问得最多的问题”，余健说，他每次都会跟新兵们解释，“被子是军营生活标准的最基本体现，也可以磨炼一个人的耐心。”解释的同时，他还会做示范，告诉这些新兵们别小看了这个“豆腐块”，每个边角都是一点点抠出来的，想练好这个“叠被子功”，少则几个月，多则两三年。

　　特点二

　　手游高手、直播达人 上交手机后睡不着觉

　　“来这儿之前，我穿越火线已经玩到微信区50强了”，“00”后杨润炎入伍前，每天必做的两件事，就是玩手游和开直播。他手游玩得好，每次开直播都会有五六千网友在线“围观”，还时不时地给他“点亮”“刷礼物”。“后来直播平台找到我，跟我谈合作，只要每天播4个小时，一个月就能给我2000块钱”，对于他来说，“就是忘了吃饭也不能忘了做任务”。

　　作为“手机重度依赖用户”的范世森，几乎一天24小时手机不离手，玩手游、看剧、和朋友聊天，都在手机上完成。“每晚12点前没睡过觉，上午11点前没起过床”。醒来第一件事情就是去摸枕头边的手机，叫个外卖，然后在手机的各种App里开始新的一天。个子不高的他，体重已经达到了190斤。

　　进入军营后，他们做的第一件事就是交手机，要等到自由活动时间才能取回。每晚10点就要躺在床上，早晨6点听到起床号必须立即起床，第一个星期，习惯了“放荡不羁爱自由”的他们，熄灯后在床上辗转反侧难以入睡，杨润炎惦记着他的手游，范世森则回味着他曾经点过的外卖。但接下来的日子，随着训练科目的逐渐增多，他们也慢慢习惯了军营的节奏，“每天最向往的就是那张床”，杨润炎说，每天累得几乎“一沾枕头就着”，即使偶尔有睡不着的时候，也会想想白天班长教的动作，还有哪些没做到位。似乎与手机互联网的世界“隔绝”了。起居规律后的范世森，在这三个半月的训练后，竟然瘦了足足50斤。

　　特点三

　　家庭条件普遍好 很多人入伍为了考军校

　　据了解，这批“00”后的父母大都是“70”后，他们从小生活优裕、兴趣广泛。又因为多数为独生子女，他们得到的一切都是父母所能提供的最好的。他们普遍素质较高，很多人是奔着“考军校”而入伍的；也有部分已经考上大学的新生，保留学籍入伍当兵，是因为看好优秀大学生士兵直接提干的政策。

不服输的精神让新兵战士在训练中一丝不苟不服输的精神让新兵战士在训练中一丝不苟

　　“刚来时，肯定不习惯”，姜毅帆说，第一次走进宿舍，发现除了门口的“作息时间表”被排得满满之外，屋里简陋得几乎只有床和桌子。而让施昊律不习惯的是，吃饭要限制时间。当他们经历了后边的训练后，就知道这些都“不叫事儿”。

　　最让姜毅帆难忘的训练是卧倒匍匐前进，一直坚持健身的他，自以为自己体质不错，可“把自己摔出去的那一刹那”，他还是忍不住咧了咧嘴。“当时感觉胯骨生疼”，由于姿势不对，他左边胯骨当场就被摔肿了。“你看电视里那些军人动作很帅，但帅是要付出代价的”，他从卧倒到匍匐前进，胯骨经历了从肿到消肿再到淤青的过程。施昊律则对那次野外拉练回忆满满，在拉练中，新兵们背着被褥、水壶等近30斤的装备、穿着2斤重的靴子，3天内走90公里的路程。第一天施昊律脚上就磨了个大血泡，他宁愿挑开泡继续走，也没坐进救护车里，“坐在车上，感觉自己像个逃兵”。

　　融入军营生活后，这些“00”后开始带着“90”后班长一起“飞”。姜毅帆篮球打得好，曾得过省赛第二名。在篮球比赛中，他也会跟班长传授一些战略战术。施昊律爱玩音乐，他和他的工作室创作的歌《十年生死两茫茫》和《一场雨正始》被网易云音乐选中，在演出时，其他班的班长也希望他“不吝赐教”，分享一下唱歌的技巧。

　　改变

　　跟爸妈视频 说自己眼里有活了

　　在这群新兵离开之前，他们拿到了“分别已久”的手机。杨润炎打开手机的第一件事不是登录游戏页面，而是连接了妈妈的视频。“儿子你瘦了，黑了。”妈妈语音未落，杨润炎就把头偏向一边，泪水在眼睛中打转。他告诉北京青年报记者，这段时间，每次给妈妈打电话都不能超过2分钟，“一超过情绪就不对劲了”。之前在家里，他几乎没有时间和爸妈交流，每次爸妈叫他吃饭，他都匆匆扒拉两口，马上回到游戏的世界中。爸妈说他，他嘴上应着，手却停不下来。比起眼前的爸妈，他更喜欢和屏幕那边的网友交流，现在他终于理解了这种“咫尺天涯”的牵挂。

　　姜毅帆说，回家后一定要“抢着干活”。以前他玩手机时，妈妈扫地路过，他很自然地把脚抬起来，“现在想想很愧疚”。在军营的这段时间，他变得“眼中有活”了。

　　军营

　　方法一：“一个唱白脸一个唱红脸”

　　在带新兵时，班长像爸，主要负责训练和思想教育，永远板着一张脸；副班长像妈，主要负责内务和新兵的后勤事务，时刻送温暖。“‘00’后的孩子，其实很要面子”，“90”后班长赵立军说，对于这群孩子，不能从头训到尾，他们的训练中，既要有严父、也要有慈母的角色。“就是一个唱白脸，一个唱红脸，这边批评了，那边就得安抚一下”。

　　当然，“严父”也不是“冷酷到底”的。在训练期间，赵立军带的兵过生日，他也会想办法托人从外边买回这个新兵最喜欢吃的菜来给他“解解馋”。“将心比心吧”，赵立军说，其实这群“00”后也很懂事，家里父母由于工作忙没有太多时间关注他们，但和他们建立起信任之后，他们也很愿意去接纳一个人。

　　方法二：“不服出来比试比试”

　　“当他们的班长，脑子不能比他们转得慢，动作不能比他们做得差”，同样是“90”后的班长管晨光说。“00”后新兵有个特点，就是“不会轻易服谁”。“如果他们不是打心眼里服你，无论你说多少遍，他们的动作做得都很敷衍”，管晨光说，一开始3公里跑时，虽然他带的新兵跑得很整齐，但在速度上总是落后别的班。他就想了一个办法，每天跟着新兵们跑完步后，都在队伍里挑一个人来与他比赛百米冲刺，“从排头到排尾，谁不服就出来和我比试比试”。结果，真的没有一个新兵超过他，班级所有人都输得心服口服，在以后的3公里跑中，他带的班回回都是第一名。

　　新兵一营教导员毛士超告诉北青报记者，“00”后新兵的特点就是：独立思考意识比较强、个性比较鲜明、对感兴趣的内容掌握得特别快，对一些不感兴趣的事物总是表现出一副无所谓的样子。他们喜欢探究一些事情的原因，认为有道理的，才会自主执行。

　　针对“00”后这些特点，部队也加大了对新训干部骨干的考核，要求他们素质必须过硬，当好表率，事事以身作则，用言传身教的方式将部队教育融入到新兵日常训练中。

 
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