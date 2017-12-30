刷屏的18岁是啥梗？马云马化腾雷军柳传志青年照曝光

今天，“晒18岁照片”的梗火起来了。

这是因为，2017年12月31日，最后一批90后（生于1999年12月31日）度过了他们18岁的生日。这意味着，从法律上来讲，90后一代已全部成年，集体告别了少年时代。

这也意味着，00后正式登场了……

看到这小浪不禁心想，嗨，谁还没年轻过咋地！有本事你老一个试试？

看到大家都在晒照片，你是不是想让小浪也来晒一个？

那不可能……

但是，小浪为大家找了一些科技圈大佬们年轻时的照片，看看曾经的他们都怎样度过少年时代？

【马云】

1982年马云18岁，第一次参加高考。马云高考志愿的报考北京大学，但是成绩出来后发现数学只考了1分。高考结束后马云跟表弟去应聘服务生，结果由于长相问题被拒绝了。最后找了关系做了一份送书的活。

上图是马云在大一时期的合影。猜猜看哪个是他？

（友情提示：瞅瞅这桀骜不驯的大长腿~）

【马化腾】

上面这位，用现在的话来讲，俨然是一个“小鲜肉”。18岁的马化腾留着标准的学生发型，此时的他恐怕也没想到，自己会成为叱咤中国的商业大佬。

小浪私心，加了张小马哥童年时的照片，炒鸡萌有没有……

【丁磊】

资料介绍，1995年，施展不开的丁磊离开宁波电信局，到广州。先去Sybase，做数据库，感觉无进步，1年后离开；又入ISP任总经理技术助理，1年后再离开。1997年5月，26岁的丁磊闭关沉思5天，决定创业，网易成立。丁磊说：“创业就想有个房有辆车，不用准时上班，可以睡懒觉。”

【下图高能！】

猜猜合影中哪位大佬在其中？

小浪独家曝光雷军18岁照片！少年时的雷军也是如此的意气风发啊……

18岁那年，雷军从仙桃沔阳中学高三毕业，进入武汉大学计算机系学习。

【刘强东】

刘强东在18岁那年考上了中国人民大学，也怀揣着村里人的希望从苏北农村走进了首都北京。回忆当初，刘强东一直感恩父老乡亲们的恩情，“会用一辈子来还！”

“我离开老家时候，背着76个茶叶蛋和外婆缝在内裤里的500元现金！” 刘强东说，这些都是父母亲戚朋友和村民凑出来的血汗钱，茶叶蛋是那个年代村里面最好的营养品！以后再也没有钱给我了，所以到了学校第一天开始琢磨打工养活自己。就是这500元和76个茶叶蛋给了我走向全世界的机会！”

【周鸿祎】

周鸿祎在今年出版的自传《颠覆者》里首次公开了许多年少时期的照片，他说，他小时候是一个标准的“熊孩子”。

“从小我就算是一个非主流的儿童，有点像电影《看上去很美》里的主人公方枪枪，方枪枪使了吃奶的劲也得不到秩序社会里的几朵小红花，最终对他向往的世俗世界不屑一顾。现在看来，我也不是传统价值观的社会会青睐的孩子。‘听话‘ 这个评价，从来没有被用在我的身上。”

不过，从照片上看，还是蛮爱读书的呢……

【郭台铭】

据介绍，由于家境贫寒，郭台铭的学业是在半工半读中完成的。服完兵役后，在航运公司当业务员。1973年，23岁的他出资10万与朋友创立鸿海。不过一年，因经营不善原股东逐一退出，企业成郭全资公司。他每天至少工作11小时，4年后扭亏为盈。今日业界流传：郭台铭喜欢用没有退路的人。

【李开复】

在李开复的博客中曾提到，1983-1988年，他正在卡内基·梅隆大学读计算机博士。在此期间曾投身奥赛罗人机博弈（黑白棋游戏，那是机器第一次真正意义上打败人类冠军的比赛），也让他对统计概念有了充分的理解。

李开复表示，博士导师有句话很影响他：“我不同意你，但是我支持你”。进入苹果后，他写过一报告《如何通过互动式多媒体再现苹果昔日辉煌》，备受关注。自此，他开始“非野蛮生长”。

【柳传志】

上图是，柳传志17岁在北京市第二十五中学读书时的照片。年少挺拔。

柳传志19岁与父母的合影

柳传志1944年出生，江苏镇江人，他的家庭背景不一般，其父柳谷书，毕业于上海大夏大学，律师，曾担任中国国际贸易促进委员会工作，任法律处副处长。江苏外运公司副经理，创办了香港中国专利代理公司。1984年，柳40岁时与10个人用20万元在中科院传达室里创办公司。2004年，联想并购IBM全球PC业务。

【孙正义】

孙正义是养猪人家的孩子，三四岁时，他整天无忧无虑地坐在奶奶装满泔水桶的拖车上。12岁时，父亲开了一家咖啡馆，选址偏远。“咱们做免费咖啡券在车站前发怎么样？”他出主意并坚持做好1000张分发路人。生意由此火爆。孙也由此雄心大起：要当日本第一企业家。

【扎克伯格】

18岁时收到哈佛大学的电子邮件后，轻声地说道：ok，我被录取了。

2004年，20岁的扎克伯格在读完大二后就选择辍学，全身心投入到Facebook。

15年后，33岁的扎克伯格他重回母校，接受母校授予的荣誉学位，终于从哈佛毕业。

【马斯克】

上图为马斯克和其哥哥。出生于南非的企业家、工程师Elon Musk常被人比作现实版的钢铁侠。12岁写游戏挣零花；18岁移民美国；入学斯坦福的第二天辍学创业；Paypal创始人、Tesla电动汽车、SpaceX民用火箭的开创者……

【乔布斯】

上图为乔布斯和沃兹尼亚克。1976年4月1日，乔布斯签署了一份合同，决定成立一家电脑公司。1977年4月，乔布斯在美国第一次计算机展览会展示了苹果Ⅱ号样机。1997年苹果推出iMac，创新的外壳颜色透明设计使得产品大卖，并让苹果度过财政危机。

【比尔·盖茨】

比尔·盖茨，1955年10月28日出生于美国西雅图。9岁时就已读完了《百科全书》全卷，11岁时，因背诵《马太福音》中冗长晦涩的《登山宝训》的全部段落而获奖。中学八年级，盖茨创办了过两家公司。

18岁，盖茨进入哈佛大学，一年级暑假，盖茨与艾伦在一家霍尼韦尔计算机公司打工。

1975年，年仅19岁的盖茨和艾伦创建了电脑软件公司——微软。他们的第一个项目就是为小计算机设计一个BASIC语言。微软在成立十四年后终于实现了他的目标，成为首家年销售额达10亿美元的软件公司。1998年，当盖茨的财富火箭般上窜的时候，他每天进帐最多达5000万美元。

36岁成为世界最年轻的亿万富翁。1999年《福布斯》评选，盖茨居世界亿万富翁首位，纯资产850亿美元，被《时代》周刊评为在数字技术领域影响重大的50人之一。（整理 玖辛）