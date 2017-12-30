2017年终盘点：90后00后创业者今何在？

在共享经济、区块链等行业成为风口被资本追逐的同时，90后、00后为主的以年龄划分的创业者也一直被追捧，并且出现了很多明星创业者。

2017年就要结束，这些90后、00后创业者们怎么样了？

标签：情趣用品电商创始人

创业项目：泡否商城、嗨吗科技、少女实验室

走红原因： 90后压根不买房的演讲、《非诚勿扰》等

现状：专注于女性用品电商少女实验室项目

马佳佳生于90年，2012年毕业于中国传媒大学后就在大学门口开了首家成人用品实体店，2012年12月，注册互联网公司“泡否”，上线情趣用品商城，获乐博资本数百万天使投资。同年，她还以女嘉宾身份参加了江苏卫视的《非诚勿扰》。

2014年，马佳佳受邀到万科演讲剖析互联网如何影响房地产时表示90后压根不买房，这让她成为话题人物，备受热议。

2014年6月，马佳佳担任了《时尚COSMO Digital》主编，10月，成立新公司“嗨吗科技”，股东包括时尚集团总裁苏芒。工商资料显示，苏芒等已在2016年退出股东行列。

2015年，嗨吗科技推出女性社区App“High”，获高榕资本千万投资。2014年，马佳佳还注册了小马加鞭娱乐文化有限公司，推出了亚文化纪录片。

如今，泡否商城关闭、high app下线，但马佳佳从没承认自己创业停止或失败，她认为泡否、High都只是一个阶段标签，而她依然在创业中，她也依然坚持女性主义、坚持大胆、个性、先锋。

用90后情趣用品电商创始人的标签大胆打开商业大门的马佳佳，依然会被人在谈到情趣用品的时候记起，今年10月，网易上线“春风”情趣用品品牌时举办上线直播，还曾邀请她参与，同被邀请的嘉宾还有性学家李银河等。

不过，马佳佳微博简介已经变成了“少女实验室”品牌创始人，这个品牌隶属于嗨吗科技，产品为女性用品，还提供月卡服务。

模式有点类似微商，在马佳佳微博发布的一篇推荐该品牌卫生棉条商品的长文下，提及将拓展代理商的话题。

值得一提的是，2015年8月，马佳佳曾宣布与另一90后创业者孙宇晨喜结连理，并表示采用“众筹”的方式在某网络众筹平台向全社会征收“份子钱”。当时很多人质疑婚礼是营销炒作。

不过如今，两人没有捆绑消息再传出，孙宇晨也有了新女友，但他仍帮忙转发助力了少女实验室这篇长文。

标签：梦想“婊”

创业项目：快看漫画

走红原因： 微博漫画大V，《对不起，我只过1%的生活》，抄袭事件

现状：快看漫画已于近期完成1.77亿美元D轮融资

陈安妮出生于1992年。2014年12月，陈安妮发布漫画作品《对不起，我只过1%的生活》，讲述了自己为梦想克服困难坚持画画，成为网红漫画师，并最终成立快看漫画的经历。这幅漫画在微博收获45万次转发，阅读超过1亿次。

这次走红无疑助力了快看漫画的推广，但知名度变大的同时也会放大很多细节，快看抄袭、盗图、偷版权的例子被曝光，甚至爆出对一个漫画抄梗被发现后，抄了第二次。所涉及的漫画创作者更直接在微博进行炮轰。

但陈安妮和快看漫画却坚持自己没有抄袭，甚至有网友质疑快看漫画恶意盗图行为，是自我炒作。

快看漫画的确重视且善于营销，以微博营销为基础，加上综艺、直播、社区的植入广告，甚至在湖南卫视具有知名度的综艺节目中获得曝光，以在宣传推广上大手笔投放来获取流量。

而陈安妮经历过从漫画创作者到网红到成为互联网内容公司的创业者，也非常了解如何将流量转化为用户。

有报道称，快看漫画是00后最受欢迎的阅读软件中排名第一的漫画平台，拥有1.3亿的用户，近4000万的日活。报道指出，快看漫画的产品逻辑正是用流量圈用户、以用户推内容，在其他漫画平台积攒原创力量时，快看凭借流量坐上了行业第一的位置。

12月1日，快看漫画宣布完成1.77亿美元D轮融资，由CoatueManagement 领投、华人文化产业投资基金、襄禾资本等跟投。

如今，陈安妮描述自己是一个过气网红，是一名还在路上的创业者，她的拥有957万粉丝的微博大号少有更新，微博小号也只是偶尔发条日常状态，或者是受影响之前舆论影响，或许是公司业务繁忙，找到了创业者的状态。

标签：鬼才少女

创业项目：神器百货、微商“华茵”健康饮品

走红原因：《我是独角兽》创业真人秀节目

现状：微商、保健品等

王凯歆生于1998年，16岁高中辍学，创立神奇百货电商平台。

王凯歆因在创业节目《我是独角兽》中，一句“帮你们赚够95后的钱”不仅令在场的资本大佬争抢，更引发外界关注，被称为鬼才少女。神奇百货由此获得了由经纬中国领投，真格基金与创新谷跟投的数千万元A轮融资。

随着名气接踵而至的是质疑。当一个天才横空出世，人们往往更想看到的是其背后的阴影。王凯歆被指心智不成熟，公司运营全凭个人喜好，缺乏基本常识……神奇百货也接连被报道闪电搬家、非法辞退员工和涉嫌漏税等。2016年10月，神奇百货官网关闭。

神奇百货的失败并没有令王凯歆放弃创业。王凯歆先是转型做起外汇操盘手，教学员做所谓买涨、买跌的“二元期权”， 头衔也变为“新能教育执行总裁”。

而证监会已对这类二元期权交易进行了风险提示，指出“其交易行为类似赌博。”王凯歆的转型也以不了了之告终。

17年7月，王凯歆又做起了被指保健品微商的大健康方向项目。但在一天之内，其公众号就因“涉嫌诈骗”而被封杀。

8月，王凯歆还在微博为“华茵”健康饮品宣传，并附上微信商城的链接。近几月，她的微博除了生活状态再未出现过关于创业的内容。

王凯歆的成功在于她擅长自我营销，为自己打造一个“天才少女”人设进行炒作。而她迅速跌落神坛也正是因为她除了会炒作之外，尚未拥有运营管理一家公司的能力。对王凯歆而言，勇气与热血只是创业的基础，具备成熟的思维和沉稳的处理方式才可能真的取得成功。

有趣的是，9月王凯歆在微博po出崇才科技00后CEO李昕泽的视频截图表示：“比我当年还不靠谱。”

标签：马云弟子

创业项目：陪我App、波场TRON

走红原因：善于包装，社会活动丰富，曾被质疑跑路等

现状：专注于区块链项目波场TRON

1990年出生的孙宇晨，履历光鲜，先后毕业于北京大学、美国宾夕法尼亚大学，是2011年亚洲周刊的封面人物，2014年达沃斯论坛的全球杰出青年，还在2015年，成为了马云创办的湖畔大学首批学员中唯一90后学员。2015、2017年均登上了福布斯亚洲30位30岁以下创业者榜单。

创业经历也十分丰富，目前，孙宇晨是移动社交应用陪我APP创始人兼CEO，锐波创始人兼CEO，喜马拉雅付费有声课程《财富自由革命之路》发起人。

陪我App是孙宇晨与当时的微博大V同道大叔蔡跃栋合作的社交产品，后来蔡跃栋将陪我App全部卖给孙宇晨。陪我App于2015年下半年获得信中利资本、IDG资本、时尚集团等投资的6000万人民币。目前，陪我app用户超过1000万。

对外宣称是“中国版Ripple”的锐波则是孙宇晨在回国后的第一个创业项目，曾获IDG资本合伙人李丰千万级别投资。

早在留美期间就积极介入投资的孙宇晨，曾从投资特斯拉、比特币、奇虎360等多支中概股获利。

而目前，孙宇晨的事业中心似乎都放在锐波的区块链新项目波场TRON上，他将陪我app也纳入波场联盟中，希望借助其用户流量，使波场完成首个线上娱乐场景落地。

不过今年9月，孙宇晨曾被爆料自七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》之日起，将投资人投资的虚拟货币在中国比特币等交易平台高位卖出，将现金及剩余数字货币转至个人钱包，疑似卷款潜逃，并于九月初开始以考察项目的名义长期滞美不归。但孙宇晨否认了跑路一说。

而至于曾宣布众筹份子钱结婚的孙宇晨与马佳佳，也没有公布两人间新的动态，孙宇晨也有了新女友，而新女友也是一位90后创业者。

姓名：余佳文

标签：霸道总裁

创业项目：超级课程表

走红原因：在央视节目中放话将为员工分红一亿

现状：超级课程表仍在运营中，主要售卖广告和教育行业课程，或正寻觅投资人

余佳文出生于1990年。2007年，高一的余佳文自学编程，开创了一个高中生社交网站。网站于2008年盈利，赚得人生的第一个一百万。2011年下半年，余佳文带领团队开发“超级课程表”。

2012年8月，超级课程表拿到了第一笔天使投资， 13年1月份又获得了第二笔天使投资。2013年6月，超级课程表获得千万元级别的A轮投资。2014年11月，余佳文获得阿里巴巴数千万美元的风投。

余佳文本人则因在央视节目中口出狂言走红。他在节目中放话将为员工分红一亿，但最后并未实现，他又表示要开“认怂会”，并称所谓分红只是“说出来让员工开心下”。此番言论被周鸿祎斥责为说话虚伪，并直接导致俞敏洪放弃投资超级课程表。

余佳文不止一次“信口雌黄”，有媒体扒出他号称获得千万美元融资，实际只有千万人民币；而他在高中卖掉的社交网站，也由早年所说的赚5万、 20 万，变成了如今对外宣称的100万；每每被问及超级课程表的商业模式和盈利情况，余佳文也是闪烁其词，不正面回应。

余佳文最近一次公开亮相是今年7月，他表示目前超级课程表活的比较健康，拿下全国 80% 的占有率，日活在四百万到五百万之间，并开始盈利了，主要做广告营销和教育行业课程的售卖。但实际情况是否属实，外界尚不得而知。但在2014年之后，超级课程表再未获得任何融资。

不过，超级课程表目前已经更新至9.2.1版本，也丰富了社交功能。余佳文微博也较活跃，时长转发课程表微博互动，并在12月初表示因为经常出差要招募助理，不知出差是否是为见投资人。

标签：ofo创始人兼CEO

创业项目：ofo

走红原因：2017共享单车风口

现状：登上胡润百富榜，ofo摩拜合并声四起

戴威生于1991年，2009年就读于北京大学光华管理学院。2014年回到北大读硕士，并与4名合伙人创立ofo共享单车。

随着共享经济的热潮，ofo备受资本青睐，2015年以来共获得9轮融资，最新一笔由阿里领投的融资高达7亿美元，有报道称目前ofo估值达到30亿元。戴威也在今年以35亿身家登上胡润百富榜。

戴威成为90后新贵代表的同时，被架空的传言未曾停歇，他白手起家的经历也被质疑，被指其实有深厚背景。ofo也陷入资金链告急、挪用押金，管理层奢侈成风等负面新闻之中。

近几个月，ofo摩拜合并的传闻又甚嚣尘上，投资人朱啸虎公开表示ofo会和摩拜合并，而戴威则回应称希望资本能理解创业者的理想和决心。

然而事件走向未必会遵照戴威的期望， 当他接受第一笔融资时，就踏入了这场由资本主导的金钱游戏之中，只能被资本裹挟着一路向前。

标签：00后CEO

创业项目：崇才科技

走红原因：采访中称“三四十岁的老一辈企业家没法了解互联网”的言论被雷军关注

现状：卸任崇才CEO，赴俄读哲学，但仍掌管公司事务

今年只有17岁的李昕泽，是洛阳崇才科技网络有限公司CEO，这个公司是2015年7月，用其母亲肖蓓的名字注册的。而公司员工是2014年他在贴吧联络的一批对编程感兴趣的同龄人，李昕泽将他们纠集在QQ群中。

崇才至今赚到的唯一一笔钱是在2015年3月，通过为当地一家旅游服务公司开发APP拿到的1万左右的奖励。

今年9月，李昕泽的一段采访视频在网络流传。他在采访中说道：“一些三四十岁的老一辈企业家，他们就没办法了解互联网。”小米科技董事长兼CEO雷军关注到这段视频，并在微博发表了自己的观点，00后CEO李昕泽因此受到更多关注，走红了。

但随后，更多内幕被相继爆出，如公司不发工资，只是一个300人的QQ群，从未签过合同。李昕泽曾表示帮助少女组合Sunshine走红。最受质疑的是崇才某产品被爆抄袭。但李昕泽不以为意，表示还是会选择融资。

因为要前往俄罗斯圣彼得堡国立大学读哲学，9月，李昕泽卸任崇才科技CEO，并提名了比他还小两岁的崇才科技新任高层管理者。

李昕泽在微博一确认了卸任的消息，并表示将担任二次元文化app梦次元的首席营销官，他还称梦次元已经加入崇才科技生态发展圈，这个生态圈是李昕泽设想各领域公司共同组成，互助揽项目的圈子。

但即便卸任，身处异国，他仍关注着崇才科技，定夺由国内副总裁张泽昊传达的公司事务等。11月，李昕泽飞上海为一个新闻导航项目见投资人。12月，他又作为嘉宾受邀参加了洛阳电商大会。

在圣彼得堡，李昕泽最初一年要攻读俄语，他租住在月租三千一个月的精装房里，描述自己每天生活很简单，上3小时课，和朋友斗地主，自己做饭吃，上网，睡觉。他发布的微博内容仍几乎都关于崇才。

李昕泽还对媒体透露，有人想邀请他将自己创办公司的故事拍成微电影，他为此也约了一些投资人。

标签：90后美女CEO

创业项目：空空狐

走红原因：因与投资人周亚辉掀起骂战备受关注

现状：空空狐倒闭，目前个人情况不明

余丹身份证显示其并非90后，但她称身份证上的是农历生日，按照阳历自己确实是1990年出生的。

2011年，余丹赴美国伊利诺伊大学读医学工程硕士，在这期间，她已运作2家公司，一家做跨境医疗咨询，一家帮国内独立设计师把东西卖到欧美。

2013年毕业后，余丹回国创办女性闲置交易平台空空狐，并于2014年9月正式上线app。此后余丹曾高调亮相公众面前，相继上《非诚勿扰》，《职来职往》，《今晚80后脱口秀》，并带着空空狐项目上央视《创业英雄会》节目，还在节目中与俞敏洪发生论战。

2015年6月，空空狐获得红杉资本领投的2000万元A轮融资，2015年8月获得昆仑万维领投的1500万美元B轮融资。

但在去年12月，余丹在个人公众号上发文称，11月确诊自己罹患脑肿瘤，而公司面临资金危机，被第二轮投资方昆仑万维清算，自己已将50%多股权以0对价转让给周亚辉，并被踢出董事会，辞去CEO职位。

余丹还相继披露与号称干妈的王丫米间的纷争、空空狐关闭提现支付功能不通知股东、投资人签投资合同不按时缴款、昆仑万维董事长周亚辉将已签署的合同悄悄修改等事件。

但随后，投资人周亚辉反指其不合理花费，不经董事会批准等。周亚辉的授权律师发声明称，周亚辉没有欠缴投资款，将考虑起诉涉嫌侵权人，并曝光余丹向公司报销参加活动的服装费等近20万元。

此后，余丹并没有再对事件做更多回应，其微博微信也不再提到这件事情，只是回归展示日常生活，也没有提及日前的工作情况，疑安心养病中。

标签：爆款App创始人

创业项目：脸萌

走红原因：脸萌一夜爆红

现状：Faceu

郭列，1989年出生，2011年毕业于华中科技大学后就职于腾讯。离开腾讯后，于2013年5月成立MT团队，11月其针对90后打造的app产品脸萌上线，这款产品可以制作属于自己的卡通头像。

2014年6月，一夜之间脸萌走红，3个月内，脸萌用户突破5000万，海外用户超过1000万，在中国、英国、西班牙等17个国家的APP商店总排行榜第一；在美国、加拿大、德国等62个国家获得娱乐榜第一。

郭列希望自己的团队年轻化，因此他开始用年龄和性格作为条件亲自筛选求职者，比如只招90后，而不是看实际工作经验，或者是和团队的匹配度。因此被外界定义为“90后创业者”。

不过之后郭列表示，“当外界给你打标签的时候，你就想迎合这个标签，所以往往就会犯一些理想主义的错误。”从2014年7月开始，脸萌火速降温，在7个月前完成3.7.4版本更新后就再无更新动作。

2016年1月，脸萌团队制作出一款新产品，类似国外社交产品Snow的Faceu，该产品为团队带来数千万美元B轮投资，据悉，目前Faceu用户突破2500万，其中80%用户是90后。

郭列在之后接受采访时称，随着创业经历的积累，他不再愿意接受标签，跟别人说自己是“90后创业者”。他表示，“创业这个事情，跟年龄没什么关系，年龄并不是一个可以拿出来（讲）的点。”

2017年9月，郭列入选了《2017胡润30X30创业领袖》 榜单。

标签：互联网餐饮

创业项目：伏牛堂

走红原因：《我硕士毕业为什么卖米粉》，互联网情怀营销

现状：伏牛堂线上推新产品，线下扩张店面

张天一1990年出生于湖南常德，硕士毕业于北京大学后。之后，张天一与朋友于2014年4月创办了伏牛堂卖湖南米粉。

当时，张天一还发表了一篇《我硕士毕业为什么卖米粉》的文章，提到“就业形势困难”“理想的生活方式”等，引起热议，也引起董明珠等企业家的关注，她们认为张天一浪费才华。但之后伏牛堂获得险峰华兴、真格基金、IDG等机构的投资。

2014年10月，伏牛堂登上央视《对话》栏目，并再次获得人民日报的报道，这让更多人关注到伏牛堂。2016年10月，张天一被评为2016年“中国90后10大影响力人物”。2017年4月，张天一入选福布斯“Forbes 30 Under 30 Asia”榜单。

不过，2016年，伏牛堂位于朝阳SOHO的门店关闭，引起外界对互联网餐饮的质疑，对此张天一说明称，该店是早期创业店，形象不标准，为了升级改造门店，欲将朝外店搬到旁边的贵友大厦。

目前伏牛堂的线下店也在不断扩张，在北京有7家门店，天津门店也在试营业中，在线上电商方面，伏牛堂也在不断推新，推出了如方便火锅等新产品。

值得一提的是，张天一爱好写作，有杂文数百篇发表在各大报纸、杂志上，著有《六道轮回—历史上的亡国名君》、《伏牛传》、《90`s不为乌合不从众》等。张天一也时长在微博上分享自己的书单和阅读心得。

标签：李叫兽

创业项目：北京受教信息科技有限公司

走红原因：生产爆款文章

现状：百度副总裁

李靖生于1991年，是营销类公众号“李叫兽”的作者。

2014年起，李靖在公众号“李叫兽”创作出商业分析爆款文章，如《你为什么会写自嗨型文案，X型与Y型文案的区别》、《做市场的人，不一定知道什么才是“市场”》、《为什么你有十年经验，但成不了专家？》等，这些文章不仅刷爆朋友圈，也被多个营销网站转载。

另外，李靖也借助知乎强化了“李叫兽”的形象，而受邀请参加访谈节目“鲁豫有约”更促成“李叫兽”的家喻户晓。之后，李叫兽通过免费培训营销高手，组成科研项目组，为企业提供内训及营销咨询服务，10万人民币/3小时来变现。

2014年10月，李靖便与周鸿祎接触，并接下360智能摄像机项目，2015年7月，其创办北京受教信息科技有限公司。之后，团队相继解下南孚电池、静心口服液、联想想帮帮等项目。

2016年12月，因百度收购北京受教信息科技有限公司，李靖入职百度出任百度副总裁，负责百度广告创意业务，直接向向海龙汇报工作。

目前，公众号“李叫兽”的更新停留在今年2月的团队招募上，据介绍，李靖加入百度后仍将与团队独立负责受教信息科技公司原有的科学化营销创意工具业务。

标签：用互联网思维卖安全套

创业项目：安全套品牌大象

走红原因： “我卖的不是安全套，而是安全。就这一点来说，和周鸿祎做的是同一件事”。

现状：关注产品及营销

刘克楠生于1990，毕业于澳门城市大学，曾在小米负责全国渠道以及分公司的管理工作。2013年6月和同学创业推出安全套品牌“大象”，创立大象和他的朋友们科技有限公司。并于2014年3月，完成了500万美元的A轮融资。

据悉，大象团队里有3个是小米前同事，获泰山资本百万美金的天使投资也是由雷军的顺为基金促成的。

大象的产品包装精致、品牌形象呆萌的创意产品，符合90后喜欢新奇玩意的个性追求和新潮审美观。同时，刘克楠还想到了大胆的营销方式，在微博上发出招聘“安全套体验官”的启事，引起热议。

但近两年，刘克楠和大象似乎“消失”在公众视线，官网上不再售卖安全套，媒体曝光也减少。今年1月，另一位创始人赵川在接受采访时表示，大象在2015年4月即已实现盈利，2016年的销售额近亿元。

他表示，目前，在过去的两年中，大象的确非常低调，主要围绕用户体验、品牌价值和销售渠道努力升级。

在产品上，大象升级了产品包装细节等。而在品牌营销上，2015年年底，大象与李晨的潮牌合作，以买赠或加价购等方式营销。

大象还相继合作了几部电影，包括《港囧》、《三打白骨精》、《幻城》等，最近也与电影《前任攻略3》做了合作，同时大象还与人人车等互联网企业合作营销推广。

而刘克楠在微博上则时不时转发一些有关大象官微的消息。

标签：90后KTV服务O2O创业者

创业项目：一起唱

走红原因：“抢在王兴之前撼动这百亿市场”、裁员争议

现状：不明，疑似歇业

尹桑，1992年出生。2012年6月，还在读大二的尹桑从美国辍学回国创立KTV服务O2O平台“一起唱”。尹桑曾声称，要抢在王兴之前撼动这百亿市场。8月，一起唱官网上线，覆盖南京62家 KTV。12月，APP上线，首日下载量超过2000，订单数也达160。

2013年，尹桑注册了北京洛哈技术有限公司，公司先后于2013年和2014年初获得来自IDG、红杉资本的A与A+轮共数千万的投资，公司估值过亿。但2016年2月，一起唱遭遇了现金流危机。

尹桑发布内部信，表示由于C+轮融资失败，再加上此前采购大批硬件设备，账上仅有的现金已用尽，已无法维持员工工资，账面资金与不动产变卖也难以维持全体员工一个月的工资。

同时，他宣布公司解散，并表示将在年后分批次把一月工资发给大家，并请大家提交离职申请。这引起员工不满和外界质疑。

公司员工多数签了协议离开，从600多名员工，变成170多人。然而6月，尹桑却宣布“一起唱”还在继续运营，并且已经扭亏为盈。

他表示当初的确盲目扩张，但业务目标已有本质变化，B端从2015年的亏钱，到2016年有了净利润。每一个城市能赚几十万，获取几千个屏幕。他称将继续融资。

事情在7月再次发生反转，有网友爆料一起唱“再次”倒闭，并删除员工协议，上面写着洛哈公司拟申请破产。

12月，因劳动人事争议，洛哈被列为失信企业。目前，工商信息显示，北京洛哈技术有限公司已由注册在香港的公司SINGWITHUS完全控股，更新状态截止6月的年报显示该公司状态为歇业，而尹桑注册的另一洛哈网络科技有限公司也显示为歇业。

年轻的标签本身就会引来一些由恐惧和好奇驱动的舆论关注，而文中这些创业者也确实一定不能代表所有90、00后创业者，能被公众高调关注到，多少都已带有网红属性，他们因为大胆成为了话题中心，被讨论、指点、教导、甚至讽刺。

但从他们的创业、成长路径，我们的确能找到一些普遍存在的规律和相通点。作为互联网原住民，他们善于利用互联网、大胆张扬不畏惧标榜个性、先锋，彰显个性已经成为了他们共性。

同时，他们对互联网、移动互联网等领域的感知力和适应力很强，其中的一些人对于高调炒作的商业运作手段也不避讳，很现实、目的性强、对传统价值观有一定背弃，他们看起来现实得梦幻，梦想比起前辈更突兀。

但大浪淘沙，市场残酷，投资在向头部项目集中，而能成功的毕竟是少数，对于创业者来说，应当更理性地对待公司从生存到发展永远伴随着的挑战。