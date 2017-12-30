集玛丽苏之大成的《恋与制作人》：少女情怀总是钱

《恋与制作人》角色之一：白起

新浪科技 池之

乙女向游戏（乙女指介于萝莉和御姐间的女孩子，年龄在14-18岁）《恋与制作人》火了。

截至昨日，公测仅十几天的时间，《恋与制作人》已超过《荒野行动》和《王者荣耀》，登上App Store游戏免费榜第二位，Tap Tap平台上安装量超30万。有报道称，其上线首周单日iOS收入可达30万元以上，游戏媒体gamelook认为，仅iOS的首月收入即有可能突破5000万元。

《恋与制作人》在App Store上已冲至第二位

社交平台上同样势头猛劲，微博粉丝数和话题阅读量蹭蹭猛涨，同人段子小剧场漫天飞舞，朋友圈总有一个身中情毒的女性朋友，一掷千金十连抽只为一张她“老公”的SSR。

从没玩过的人一边感叹“这帮人疯了”一边一脸懵——你们玩的究竟是啥？

作为一款面向女性玩家的游戏，《恋与制作人》融合了卡牌、冒险、恋爱经营等多种元素。和传统的乙女向游戏相比，《恋与制作人》可谓集玛丽苏之大成，四个男性角色：腹黑毒舌的霸道总裁、时刻守护的深情学长、温文尔雅的天才科学家、阳光治愈的流量巨星，言情小说中你喜欢的男主类型，这里全都有。

游戏剧情则堪比偶像剧：丧父女主继承家族企业后举步维艰，为了让公司得以生存，需要制作电视节目以重新获得行业和市场认同，这就是玩家的主要任务之一——制作。玩家通过关卡和抽卡可获得角色卡牌，卡牌除了立绘美型、造型多样外，还决定着关卡的能力值大小。

主线章节在通过一定关卡后方可解锁，节目效果出色才能使游戏向前推进，并增进男性角色的好感度。

恋爱养成自然是永恒的主题，360度全方位玛丽苏互撩桥段在玩家和男性角色间上演。打电话和朋友圈环节更是直击少女心，声优阵容十分强大，阿杰、边江等配音演员已经是电视剧里雷打不动的“老公音”，男主打call，玩家尖叫，杀伤力不容小视。

第一人称视角给玩家以足够强的代入感，但也注定了起名不能太随便。叫“夫人”“老婆”的玩家满眼红心小鹿乱撞，叫“抠脚大汉”“狗蛋儿”的玩家捶胸顿足痛心疾首。当然，如果舍得氪改名卡，叫“爸爸”或许也不是什么问题。

事实上，《恋与制作人》这一游戏被吐槽最多的就是付费，有玩家自嘲“你我本无缘，全靠我花钱”“我的钱已经养不起这四个男人了”。

由于加入了卡牌元素，《恋与制作人》少不了抽卡套路。获得男主“羁绊”的最直接途径就是抽！抽！抽！而据官网数据，SSR掉落率仅为1%。也就是说，为了离你的“老公”再近一点点，就必须氪金。除了抽卡，多人副本使得游戏偏重度也受到了玩家吐槽，甚至有玩家直言“不氪金根本玩不下去”。期盼解锁男性角色的后续剧情吗，先掏钱；想拥有更高的能力值完美拍片吗，先掏钱；想听霸道总裁电话“明狠怼暗关心”吗，先掏钱。你可能只是想和心仪男主好好谈个恋爱，但他却先和你谈钱，可以说是很冷酷很无情很无理取闹了。

然而，少女们为了自己的情怀可是什么都做得出来的。有土豪玩家砸下几万块只为抽到一张心仪的SSR，小R和不想花钱的玩家就只能勤勤恳恳做任务，慢慢吞吞推剧情。有玩家表示：“氪了一千多没抽到SSR就放弃了，我还是比较了解自己的血统的。但是没有SSR根本推不动，第三章好不容易过去了，第四章又卡了。”

新浪科技针对这一现象，随机采访了一些玩家和非玩家，以下是他们对于《恋与制作人》的游戏感受：

A、 皮卡丘 职业：码字狂魔 女 90后

微博关注的一个作者说她在玩一个游戏，适合男朋友很直男的女生去试一试，于是我在上个周末下载开始入坑。前两章还是很顺的，但是到第三章就卡了，其实我玩的时候网上已经开始讨论这个游戏氪金是不是坑的事情了，于是我转战了攻略，虽然还是很艰难吧，但游戏并不是我生活的全部。最喜欢白起，学长默默守护还有在风里这个梗，以至于我狂刷了一堆小剧场和段子以慰藉没有ssr的心，太难抽了！

一周过去了，我身边不少朋友都在玩，但可能是我们都比较忙，投入游戏的时间比不上小朋友们了，我感觉我离白起越来越远了哈哈哈。

B、不存在的中年少女 职业：专门给人开白名单的新媒体人 女 90后

作为一个高三就戒了游戏的人，我在同事的影响下尝试试了这款游戏。界面很有二次元的感觉，明朗的色彩显得非常少女心。但是作为一款游戏没有比较明显的提示标志，一开始都不知道点哪里开始。比较人性化的是会有一个弹窗问你是不是已经成年，以此来限制儿童沉迷游戏，显然吸取了王者荣耀的教训。游戏开始就是一个小短片，大概情节就是女主做那种被王子搭救的梦，以此为悬念，再以叙事的方式进行。故事会安排许多障碍，让你获得道具去PK升级进入下一环节，跟奇迹暖暖太像了。

但是相比之下，我更喜欢奇迹暖暖，因为里面的衣服好看啊。而这个游戏里面的情节都是灰姑娘遇到霸道总裁的老式剧情，并不是所有的女孩都喜欢，像我这种心态老油条的老少女来说显然不合胃口。玩了一局发现一直卡在同一界面，果断卸了。

C、胡一天姐姐 职业：美貌的开发敌人 女 90后

我倒对这个游戏感觉还好，但是四个长得一样的男主，白痴的剧情，有点无力吐槽。

外加实在对二次元无法产生任何的幻想。但架不住室友爱玩，她天天一回家就抱着四个老公谈恋爱，说最喜欢的男人是白起，因为CV；跟我吐槽官方一定会把民调好感度最高的羁绊抽卡率降低，所以她要保护好白起老公；其实我们一把年纪了还玩这种游戏感觉有点羞耻，

室友说那不是老公，是她养的奴隶哈哈哈哈哈哈。感觉身边的话题最近都变成了这四个男人，天天多了好多笑料，这也是我玩下去的最大动力。

D、人物：黄杆子要瘦 职业：美少女 女 90后

偶然听朋友提起跟风下载，玩了半小时没什么感觉。晚上回家路上无聊，打开再玩了半小时，卸载。我卸载的原因就比较奇葩了，前半个小时玩起来没感觉，后半个小时感觉这个游戏已经能抓住人心了，怕自己陷进去，所以在陷进这个幻想的世界之前，赶紧逃离。

不得不说，这个游戏的设定满足了少女（其实是中老年妇女）的一切幻想，那些现实生活中得不到的爱，给得够够的。我是属于比较克制的，清楚地知道游戏太虚拟，陷进去很容易找不着北；而回头再回到真实世界，这对比血淋淋的，对自己来说多残忍，果断卸载。

E、人物：泰勒男友 职业：俏皮可爱的数码博主 男 90后

我没玩，但是我女朋友在玩，我每次问她玩啥呢好玩吗，她都一边埋头玩一边和我说：太无聊了！

F、作死小能手姐姐 职业：手撕pm的rd 女 90后

一开始让我玩这个游戏我是拒绝的，奇迹暖暖同公司出的！不就顶着充钱两个字吗？而且四个野男人的人设并不是很戳我，立绘的辨识度还不高。

但架不住那个周六周日，微博上我除了这个游戏就刷不出其他广告了，抱着试试看的心态……作为一款传统的乙女游戏，他们抓的点还挺多，声优（中日）+立绘+恋爱剧情（娱乐圈+黑化+超能力）。而且李泽言太逗了，一般乙女游戏要收获好感度都要顺着说话，李怼怼就是越怼他好感度加得越高。一开始最不喜欢李怼怼了，一路怼他，结果他好感度蹭蹭涨。

后来在微博上渐渐段子变多了，坚持玩下去的动力就更大了，感觉游戏浑身上下充满了反差萌。剧情有反转，人设有反差，玩家也不按套路出牌，却很微妙地形成了特有的趣味。公司名取成“随便建的”，女主名取成“这位施主”，恶趣味hhhhh！既有浸入式的体验，也能剥离出来开上帝视角吐槽，还挺好玩的。

G、人物：风驰电掣拓海哥 职业：偶尔滴滴司机 男 80后

这个游戏不适合我，我真不能理解为什么会有人玩，好好谈个恋爱不好吗姑娘们？

H、人物：超模少女 职业：资深腐女 女 90后

要是Gay与制作人我就玩。

I、人物：小浣熊他哥 职业：快中年的不睡觉男人 男 95后

作为一个直男游戏玩家，当我看到这样一款为女性玩家设计的游戏出现在苹果App Store排行榜的第二位的时候，我真是大吃一惊。

抱着试试看的心理，我边翻白眼边玩了恋与制作人12个小时。

在我看来，游戏的主要模式与阴阳师等卡牌游戏没什么两样，只不过它用了一个假的社交场景来施展“美男计”。

随着游戏的深入，通过抽奖获取更强的羁绊，过更多关卡，获得“约会”机会。此外穿插在游戏中，主角还会打来电话，朋友圈、短信互动不断，仿佛将玩家置身在梦幻王国里。当然，对于我这种非受众玩家，当然是疯狂跳过……

升级很慢，如果羁绊级别不高很难迅速过关，如果玩家想快速约会到心仪的男主，就需要氪金了。

总之，市面上针对女性的游戏并不多，在狂撒农药每晚吃鸡的时代，《恋与制作人》也体现了女性玩家的疯狂，以及市场的潜力。

J、人物：夏夏 职业：还没毕业的大三少女 女 95后

朋友在玩，但我没有玩。听说很撩，但也听说难玩，而且朋友说她玩了之后恋爱了，可以不要男朋友了，我……

K、人物：大豆 职业：象牙塔内在读生 女 95后

边氪边后悔，后悔也想氪。我只是想集卡收短信看朋友圈等他们给我打电话啊！

虽然氪金属性饱受诟病，氪金玩家怨声载道，击退不少手游新人，或许会对用户留存产生一定影响，但仍然挡不住《恋与制作人》一路红火。各社交平台上已经被KOL刷屏，从二次元到游戏圈，随处可见关于男性角色的画手自制图和小作文，coser们也加入了热度阵营。制作方趁热打铁推出了人物徽章周边，上架后一抢而空，女性玩家的消费力可见一斑。

不过，放眼国内的乙女游戏，现象级有之，持久性不足，总是逃不过“爱情来得快，去得也快”的魔咒。早期的《明星志愿》早已辉煌不再，橙光乙女游戏的知名度稍弱，即使是《恋与制作人》自家公司叠纸网络的前作暖暖系列，火过一个阶段后也渐渐失去人气。能否较好地平衡付费模式与玩家关系，把握时机进行IP衍生甚至影视化，以及在成为现象级后如何面对后来者的挑战，或许是《恋与制作人》制作方最该该思考的问题。