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“跳一跳”刷爆朋友圈，但对H5游戏行业利好有限

“跳一跳”刷爆朋友圈，但对H5游戏行业利好有限
2017年12月30日 09:26 一财网
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　　文/段倩倩

　　12月末，一款名为“跳一跳”的H5游戏刷爆了微信朋友圈。

　　在这款游戏中，一个黑色的小人站在跳板上，用户触摸手机屏幕时小人弯腰蓄力，松手时小人弹跳至下一个跳板，弹力大小由触摸时长来控制，游戏至小人跌落跳板时结束。跳得越精准（正中板心）、踩过的跳板越多，得分越高，游戏结束时可以查看得分在微信好友中的排名。

　　跳一跳是微信新上线的“小游戏”之一，小游戏是小程序的一个类目，并延续了小程序的轻量，即点即玩。

　　关注微信的人或许还记得2016年12月28日，微信事业群总裁张小龙在微信公开课上宣布了小程序的推出时间，这也是那场公开课的最大亮点。根据张小龙的描述，小程序瞄准的是低频次的客户端。

　　一年之后小程序悄然进军游戏行业，这也使得拥有小程序的微信更像是一个叫板应用商店的平台。在各大应用商店里，游戏类客户端往往是贡献收入最多的类别。

　　小程序进军游戏

　　苹果手机用户将微信客户端升级至最新版本时，可以在微信主页面搜索小游戏名称进入小游戏；也可以通过“发现-游戏”进入“我的小游戏”查看玩过的小游戏；通过好友的转发加入一款小游戏进行互动也是方式之一。

　　小程序推出至今已有一年。“不需要安装应用、触手可及、用完即走，对服务线上化有需求的小企业来说，小程序在移动端能做到网站、APP、公众号都没能解决的痛点。”张小龙在2016年12月28日的微信公开课上介绍道，那是张小龙第一次全面阐释小程序。

　　根据张小龙的描述，小程序不会与手机App抢夺流量，也不会与成熟App抢夺场景。小程序坚持去中心化，不会做应用商店分发、排行和推荐，也不能推送消息，用户需要的时候就在，不需要的时候不打扰用户。

　　到现在小程序推出已有一年，微信从未公布过小程序的活跃用户和入驻商家数量，关于小程序活跃度的讨论从来没有终止过。“小程序自上线以来，连接的场景不断丰富，逐步渗透到线下的餐饮、零售、交通出行、医疗、校园等多种场景，也包括很多线上的电商、群工具、阅读产品等等，”微信小程序团队回应第一财经称。

　　最早推出时，张小龙称小程序暂时不做游戏。微信曾推出过一款名为打飞机的游戏，这款游戏一度跻身最火爆的手游行列。游戏场景并未被小程序忽视，“小游戏只是小程序的一个子类目，我们认为，每个类目都有其对应的更适合服务和连接的场景，只要是用户需要的、符合场景需要的、合理的，就是有价值的。”微信小程序团队称。

　　此外，小游戏对开发者开放平台。微信宣布小游戏提供开发文档和工具，方便开发者先进行开发，开发者可在微信公众平台官网获取开发工具。待小游戏开放注册后，开发者可注册和提交小游戏。

　　这使得拥有小程序的微信更像一个叫板应用商店的平台，而游戏类客户端是应用商店贡献收入最多的类别。应用市场研究公司App Annie的一份报告显示，2016年，游戏类应用占Android应用使用时长的11%及所有应用下载量的39%，应用商店消费额却占到81%。

　　但小程序也有局限。壕游戏创意总监梁铁欣接受一财科技采访时表示，下载开发者文档后发现，小游戏对游戏包限制是4Mb以内，这种大小的游戏包只支持轻量游戏，类似跳一跳等；另外，对于开发者来说，如何在4Mb内的游戏里通过加广告等方式赚到钱仍然不明朗，开发者未必会热衷于此。

　　H5游戏被搅活

　　但对于H5（移动端web页面）游戏来说，H5游戏“跳一跳”的火爆和小游戏的开放使得行业看到了希望的曙光。

　　H5游戏概念最早在2012年提出，真正火爆是2014年年中《围住神经猫》的爆发。这款游戏创造了3天500万用户和1亿访问的社交游戏神话。H5游戏行业因此爆发，创业者和资金密集进来。但如同突然爆发一样，沉寂也来得飞快，还没有哪款H5游戏能持续火爆。获取用户成了最大的难题，行业所有的从业者都在等流量。

　　微信是最大的流量入口。而此前行业共识是微信对营销有着洁癖式的严格限制，很少有H5游戏能获得微信的流量入口，过分的营销会被微信定义为诱导分享。

　　小游戏的开放是微信送给H5游戏从业者的大礼包。在艾瑞游戏业分析师陈小欢看来，小游戏的开放对H5游戏行业的利好有限，并非所有的游戏都能入驻小游戏平台，“目前小游戏上所有游戏都是腾讯自己的；对于开发者来说，游戏是要等微信去审核的，微信审核肯定是要比苹果App Store严的。苹果偶尔还能看到’换皮’的游戏，但在微信上是不可能的。”

　　另外，H5游戏行业的现状是重度游戏（如角色扮演类）占据了90%的市场规模。而小游戏延续了小程序的轻量风格，首批小游戏共开放了17个游戏，棋牌类和休闲类的轻度游戏分别占了5个和10个。这也意味着，小游戏和市场现存的头部游戏在偏好上不尽相同。

　　“微信的入局、小游戏平台的开放给行业带来的最大影响是这摊水被搅活了，行业开始被关注。之前有一些不知名的厂商做出的很好玩的游戏会被关注到。”陈小欢称。

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