360成功借壳江南嘉捷 18个涨停的神话还能再现吗？

2017年12月29日下午，身着黑色皮衣的周鸿祎一脸喜气地走出证监会大门，随后发布了一则微博：“感谢我们的合作伙伴，感谢我们的团队。”

“红衣教主”周鸿祎如此高兴，源自于一个大好消息：2017年并购重组委第78次会议，360借壳江南嘉捷的交易获得通过，360回归A股尘埃落定。

这距离2017年11月2日江南嘉捷发布重大资产重组公告，仅仅过去56天。

其实，在过去两个月内，360过得并不容易，周鸿祎也有一系列麻烦缠身。

一波三折

就在江南嘉捷发布资产重组公告的当天，市场对360的质疑声接踵而至，认为“泰康人寿入股360存在内幕交易”。

在360私有化约93亿美元的交易规模中，泰康人寿保险持股3.7%。

巧合的是，江南嘉捷2017年中报显示，一季报中未曾出现的泰康人寿通过旗下保险产品共计持有江南嘉捷592.58万股，持股比例为1.49%，为第九大股东。

在360借壳重组江南嘉捷前，作为360回A的重要参与者，寿康保险突击买入江南嘉捷的股票。这一微妙的时间点让市场人士纷纷猜测，这背后是否存在内幕交易。

毕竟复牌后的江南嘉捷有很大的可能收获多个涨停板，而提前入场的寿康保险势必会赚个盆满钵满。

随后，江南嘉捷公开回复投资者，寿康保险早已持有本公司股份，在2017年第一季度已成为第十一大股东，但是市场对此解释并不满意。

2017年11月29日，游戏开发商Red 5 Studios实名举报：江南嘉捷和360在资产重组公告中，有关Red 5起诉360公司相关陈述失实，并举办了媒体说明会。

Red5表示，“因游戏Fire Fall的《许可及发行协议》纠纷，已将System Link Corporation Limited、Qifei International Development Co。 Limited、Qihoo 360 Technology Co。， Ltd。及三六零科技股份有限公司诉至上海市高级人民法院，要求前述被告方向Red 5支付保底分成1.5亿美元。截至目前，上海知识产权法院已两次向三六零方送达本案司法文书，但均被拒收。”

而江南嘉捷却称，“根据三六零的确认，截至本法律意见书出具之日，Qifei International尚未收到法院送达的起诉状。”

Red5认为，“本案实际情况与江南嘉捷在资产重组公告中描述的情况存在严重出入，三六零方通过拒绝接受本案司法文书的方式回避披露本案相关情况的行为，不能改变本案客观存在的事实。”

当日晚间，江南嘉捷对此澄清称，合同当事人为System Link，合同当事人以外的主体不应承担合同责任，也不应当成为合同纠纷案件的被告，因此其他主体依法不应在上述诉讼中承担任何法律责任。同时，公司已在2017年11月3日公告的重组草案中对该潜在诉讼事项进行了披露。综上所述，相关诉讼不会对本次重组产生重大影响。

2017年12月11日，名为“菲言菲语”的自媒体发布文章《一位92年女生致周鸿祎：别再盯着我们看了》。

文章作者陈菲菲表示，通过实地采访北京多家安装360智能摄像机的店面，发现在水滴直播平台上可以看到店内的监控画面，而店内的消费者对此事毫不知情。

在自媒体文章发布之后，公众的愤怒情绪被激起，纷纷指责360平台侵犯公众隐私。

即便360官方多次对水滴直播的安全性进行澄清，甚至周鸿祎现身媒体会亲自解释，但是这些都没有让事件平息，反而继续发酵。

直到2017年12月20日上午，360宣布永久关闭水滴直播平台，这一事件对360带来的负面作用才逐渐被淡化。

360的另一场战争

江南嘉捷公告显示，360以504亿元的估值拟借壳江南嘉捷回归A股，借壳上市后360董事长周鸿祎为最大股东和实际控制人。

360能够成功借壳过会，似乎并不令人意外。

在资深IT分析师唐欣看来，之所以能借壳成功，无非是因为双方体量相近，互有需求，且符合证监会的各项规定。

退市之时的360市值约为93亿美元，中金此前报告称，360若回归A股，市值将高达3800亿元（613亿美元），较93亿美元暴涨近700%。

在市场分析人士看来，不管360是否能有如此高的估值，在美股市场被低估却是事实。

资本市场的热情也反映了市场对360的看好，自公布重组一事以来，江南嘉捷已收获了18个涨停板。

根据重组方案披露数据，2014年-2016年，360的营业收入和净利润均处于稳步增长状态中。2017年上半年，360实现营业收入52.87亿元，净利润14.34亿元。

同一时间内，腾讯实现营业收入1061.58亿元，净利润327.07亿元；2017年4月-9月，阿里巴巴实现营业收入1053.06亿元，净利润314.39亿元。

值得一提的是，360在资产重组时做出了2017年、2018年、2019年三年内扣非净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元的业绩承诺，合计高达89亿元。

360在2017年上半年的扣非后净利润为9.95亿元，仅完成了业绩承诺的45.23%。

目前，360主营互联网广告及服务业务、游戏业务、智能硬件业务等。其中互联网广告及服务业务收入占总收入比重在2017上半年高达72.44%，而这一比例在2016年底仅在59.80%。

唐欣表示，在线广告包括在线营销和搜索转介，产品应用分发、网址导航等等，该板块是360的主要收入来源，但增速逐渐放缓。

一位私募人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，营业收入主要源于广告是360的短板。在回A后，相较于互联网巨头腾讯和阿里巴巴，360的优势在于A股市场能够进行更好的融资，来进行资本运作。不过，360是否能与两者匹敌，具体还要看未来在移动端以及国际化业务上的发展。

（国际金融报记者吴鸣洲）