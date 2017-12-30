互金合规步伐加快 上存管降利息筑梦普惠金融

晓杭

互金行业合规节点来临，业内平台都在摩拳擦掌，准备冲刺最后的备案大考。

2016年8月24日，《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》发布，首次明确行业合法地位，对行业的如何发展指明道路，在随后的一年多里，监管层陆续出台多项文件，对互金行业进行更进一步的规范细化。

对比政策出台之前，互金行业发生了显著变化，问题平台数量减少，平台业务普遍走向规范化，在银行存管、信息披露等方面合规平台数量增加，此外在业务方向上也逐渐明晰。

综合多位业内人士观点认为，2017年是互金行业走向合规的重要一年，在行业的合法地位得以确认后，未来会作为我国金融体系的重要组成部分，承担更多的普惠金融的重担。

661家上线银行存管

在此次“合规大考”下，平台面临的多项整改任务中，银行存管是其中的整改核心。对比政策出台之初，互金平台对接银行存管的速度有明显提升，较为规范的平台都已经上线银行存管。

截至2017年12月14日，据网贷天眼不完全统计，已经有661家网贷平台上线了银行存管系统，事实上，能够上线存管系统，某种程度来说也是对平台资质的认可。

有业内人士表示，银行选择合作伙伴较为慎重，会对平台进行详尽复杂的调查，包括但不限于：平台合规性、平台交易体量、公司注册资金、信息披露程度等，一些“无背景”和“资历浅”的平台无法达到门槛。能够得到银行的合作，这本身就是对平台的一种认可。

众信金融首席运营官谭阳表示，银行在接入民营平台资金托管的时候会非常谨慎。

公开信息显示，众信金融于2017年3月6日，与浙商银行签订资金存管协议，当时的公告内容显示，“众信金融与浙商银行股份有限公司（以下简称‘浙商银行’）正式签署存管合作协议——《浙商银行网络借贷交易资金存管协议》，目前处于系统对接阶段，未来双方将在互联网金融方面展开深入合作”。

经过近半年的系统开发调试，2017年8月29日，众信金融上线银行存管，据了解，目前众信金融的投资者账户已经全部迁移到浙商银行的存管账户中。此外，在存管系统上线之后，为了保证系统的更有效运行，目前已经进行过多次系统额升级调试。

上线银行存管对平台具有重要意义，据悉，当银行存管业务正式上线之后，银行会对所有用户的交易与资金流水进行簿记，以此实现账户的独立管理。用户的每笔投资行为均需由用户发起交易指令，银行按照指令进行资金划转。这使平台用户的资金交易全程都真实在银行系统内完成，用户的资金自交易之初就在银行体系内运转，这种隔离消除了平台擅自挪用资金的隐患，从而在根源上保障了用户资金安全。

事实上，用户资金与平台自有资金实现分账管理是行业走向合规化的重要一环。用户开通存管账户后，相关信息及资金走向都将受到银行监管，这也意味着在资金银行存管方面引领行业，切实达到了监管要求，在保障用户资金安全方面取得了突破性的进展，是新贷合规之路上的重要里程碑。

2016年8月

《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》

要求开展网络借贷业务的网络借贷信息中介进行备案登记，明确了P2P网络机构不能触碰的13条“红线”，还要求客户资金必须由银行存管。

2017年2月

《网络借贷资金存管业务指引》

要求建立客户资金第三方存管制度，防范网络借贷资金挪用风险。

2017年6月

《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》

进一步加大校园贷监管整治力度，商业银行和政策性银行，应在风险可控的前提下，有针对地开发高校助学、培训、消费、创业等金融产品，暂停网贷机构开展在校大学生网贷业务。

2017年6月

《中国互联网金融信息披露规范》

本标准提供了网络借贷信息中介机构开展网络借贷信息业务活动信息披露的一般原则，以及信息披露的具体内容和要求等。

2017年12月

《小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治方案》（56号文）

严格小贷公司管理审批权限，对不符合规定的已批设机构要重新审查金融资质，对小贷公司的股权、融资、贷款等情况进行排查。

2016年8月

《互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》

要求P2P网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款，不得自融自保。

2017年4月

《关于银行业风险防控工作的指导意见》

第八条针对“互联网金融风险治理，促进合规稳健发展”提出具体要求。

2017年6月

《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》

采取有效措施确保整治期间辖内互联网金融从业机构数量及业务规模双降，凡从事互联网金融活动，必须依法接受准入或备案管理。

2017年12年

《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》（141号文）

制定了现金贷业务整顿清理的整体原则，并明确要求“各地应加强组织领导和统筹协调，由地方金融监管部门牵头”，明确各类机构的主责任部门。

2017年12年

《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（57号文）

明确四类不予备案的情形。对债权转让、风险备付金、资金存管、借款成本、线下经营、信息披露等11项关键性问题做了统一定调。

降融资成本

国家层面多次强调，互联网金融要为实体经济服务。在此背景下“脱虚向实”“服务实体经济”“小额普惠”“降低企业融资成本”成为行业发展的方向，互金行业在过去一段时间中也通过降资金成本等方式向普惠金融靠拢。

复旦大学国家示范型软件学院副院长刘钢此前在公开场合表示，“资本是逐利的，资本不是为了服务经济，是为了赚钱，这是一个市场经济的基本逻辑。”刘钢认为，互联网金融要为实体经济赋能，第一要真正降低金融交易成本，第二是降低风控成本，第三是资金价格趋于合理。

事实上，互联网金融行业在2016年之前，行业的资金成本高，在资产端借款给企业的成本高，但是在行业理财端持续降息的情况下，资金成本持续下降，可以更好地支持实体企业。

网贷之家徐红伟认为，在2013年网贷行业极速发展时给投资人的利率高达18%，而到如今，这个行业平均利息已经降低到10%，有些平台的年化收益率已经达到了6%~8%。

网贷之家公布的最新数据显示，2017年11月份，网贷行业综合收益率为9.49%，延续上个月下降趋势，环比小幅下降1个基点，同比下降12个基点。

据网贷之家抽样调查显示，在1154家样本平台中，总体来看11月份收益率上升的平台数量高于下降平台数量，但行业综合收益率仍小幅下降。这表明，虽然只是部分大平台收益率小幅下降，但因其成交量数据较大，从而拉低了整个行业的综合收益率。

在这样的资金成本普降的前提下，平台要更好地服务实体经济，还要筛选出真正有价值的借款企业。

有场景下的企业产生的金融需求，更为真实可信。谭阳认为，场景分为两类，一类是生产场景，围绕实体经济，打通整个供应链，包括上游供应商、下游供应渠道，构建出新型的金融模式。一类是消费场景，通过打通商户和个人消费者打通消费金融和商户融资。

从核心企业的上游、下游或者中游企业，会拿到整个链上的一些数据，甚至可以通过设计产品，能够用相互担保，或者应收账款，或者票据等设计系列的产品。

公开信息显示，众信金融业务聚焦环保行业，力争打通社会闲散资金与环保新能源实体产业的通道，使资金流向绿色产业。投资者在众信金融线上进行投资理财，资金流向为环保实体企业，促进了实体经济发展，推动了产能过剩的传统企业改造升级、节能减排，成为在新常态下突破重大产业改造瓶颈的有力支撑。

此外，谭阳曾表示，目前绝大多数P2P平台在两端没有充分发挥价值，资产端没有降低融资成本，而投资端也只是进行低频交易。能否真正完成创新，关键在于能否使借款企业的融资成本低于银行，而有场景优势的平台可以降低融资成本。他认为核心有两点，从投资端提高频率；从资产端在自己能控制的场景中不断降低融资成本。

在未来的行业合规走向下，互联网金融在为企业提供金融服务时，仍有较大发散空间。