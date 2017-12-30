网贷整改：小平台离场 大平台规范发展

郭建杭

互金平台从业者们的神经已经崩到了最紧张的状态。

2017年12月8日，P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室向各地P2P整治联合工作办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（57号文）。57号文中对于一些此前解读有偏差的条款进行了细化，提出了更细致的整改要求。而对平台从业者来说，57号文更重要的意义在于，给出了正式的备案登记时间表。

这意味着，自2016年8月24日银监会联合四部委发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》至今，一年半的时间里，监管层从各个层面出台相应政策，对平台提出具体的合规要求，平台从业者们经过紧张的筹备后，终于要迎来最后的检验。

多位业内人士对《中国经营报》记者表示，有实力的大型平台经过一年多的积极准备后，大部分基本实现合规要求。相比之下，一些成立时间短、运营不够规范的小平台，由于达到合规化运营的距离较远，未来可能会以并购重组等方式离场。

离场方式多样化

对于绝大多数互联网金融行业的从业者而言，都期待在监管日趋完善之时迎来行业健康发展的前景。

人人贷方面表示，随着网贷行业监管的逐步完善，合规将是平台持续经营和发展的基础，尽管短期内合规性的调整可能会对行业平台的业绩和客户体验有一定影响，而从行业长远发展的角度，合规是符合平台和客户利益的。

根据57号文，“2018年4月底之前完成辖内主要网贷机构的备案登记工作；对于违规存量业务较多，难以及时完成处置的部分网贷机构，应当于2018年5月底之前完成相应业务的处置、剥离以及备案登记工作；对于难度极大、情况极其复杂的个别机构，最迟应当于2018年6月末之前完成相关工作。”

开鑫金服总经理周治翰对本报记者表示，随着备案临近，未来一段时间行业洗牌将提速，一些在合规进程中走在前面的大平台可以通过整合资源，进一步做大做强。一部分小平台通过被并购、被重组的方式合理退出，也能减少行业的动荡。“对于一些中小平台来说，达到备案要求合规成本比较高，未来可能将通过压缩业务量或者并购重组等市场化手段，逐步退出市场”。

事实上，对比2017年初，互金平台数量持续走低。按照网贷之家的数据显示，截至2017年11月底，P2P网贷行业正常运营平台数量为1954家，比10月底减少21家，而2017年1月正常运行的P2P平台还有2388家， 11个月内减少了18%。

之所以运营平台数量锐减，业内人士认为，“监管细则出台，行业进入洗牌期。众多小平台无法满足监管层的要求，因此不少选择了主动清盘停止营业，这部分平台待收金额较小，较易完成清算。”

捷越联合创始人王晓婷表示，在行业监管趋严的背景下，行业洗牌加剧。相比排名靠前的头部企业来说，中小平台在获客、技术、口碑等方面与大平台存在较大差距，生存空间进一步缩小，因此一部分盈利困难和无法实现合规转型的中小平台选择主动退出市场。而排名靠前的大平台则有望获得更多的市场份额，优质资源开始向头部企业集中，行业马太效应越来越明显，这种趋势变化也反映出网贷行业已然从野蛮生长回归到理性发展。

大平台倾全力合规

监管层出台的网贷行业政策从“资金存管、备案、信息披露、风控体系、经营许可证、投资者教育”等角度对网贷平台提出了要求，随着行业合规化发展的推进，头部机构基本已经达到合规标准。

据记者了解，自2016年11月起，目前开鑫金服已经调整完毕。周治翰表示“在过去这一年，从中央到地方，有关于互联网金融监管的文件高达五六十份。在这一年里为了达到合规的要求，平台都付出了不少人力、物力和财力”。

事实上，合规改造是一项“牵一发而动全身”的系统工程。从最初的条文解读，到细化执行，合规、业务、技术等前、中、后台的所有部门势必需要协同发力。

据记者了解，在产品方面，开鑫金服整合小额普惠业务资源，推出鑫普汇产品，主打小额经营性贷款、车贷等产品；在资金存管方面，早在2012年，开鑫金服通过与银行开展合作，确保交易过程和资金结算安全。2017年2月银监会发布《网络借贷资金存管业务指引》后，开鑫金服与江苏银行根据要求进行了升级工作。在信息披露方面，公司按照规定应披尽披，2017年6月首批接入中国互金协会的信息披露系统。2017年12月，又作为首批平台接入登记功能。

2017年初，曾经有多家平台都提到过，合规调整的成本较高，会占到平台运营成本的一个较大比例，事实上，运营成本和平台规模是成比例增长的。周治翰表示，“经过公司的财务部门统计，截至目前，在合规方面所投入的科技成本已超过百万元。对于我们来说，合规永远是放在首位的，哪怕完不成业绩目标，也不会用合规、安全去冒风险”。

对于合规成本问题，普遍认为是平台发展的必要成本，且当平台规模越大时，成本占比越小。

周治翰表示，“合规成本是否对运营造成负担，需要根据平台规模、模式，成本等指标综合测算。一般地说，平台规模越大，合规成本占比会越低。”

此外也有观点认为合规成本高只是短期现象，未来有望下行。

人人贷方面表示，对于行业而言，为了完成合规要求而进行的业务调整，也确实会占用平台的部分运营成本，在这样的背景下，良好运营的头部平台更有实力来完成合规要求，这也顺应了行业向集约化发展的趋势。

短期内合规性的调整可能会对行业平台的业绩和客户体验有一定影响，长远来看，当合规已经成为行业标配，用户也都接受平台的合规调整之后，行业合规的成本压力有望下行。

王晓婷有相同的观点，“合规成本高是一个短期现象，待行业合规整改尘埃落定、行业发展正在步入正轨后，合规成本会逐步降低。虽然合规成本附加在运营成本之上，表面上平台要额外的成本付出，但实际上是平台发展所必需的成本，有利于维护平台的安全稳健发展”。

多位从业者普遍认为，能够输出服务能力，才是真正的金融服务。互联网金融从诞生起，就为降低信息不对称，降低金融服务成本，扩大金融服务范围做出了不小的贡献，在规范发展之后，互联网金融将会在促进经济良性循环健康发展上发挥更大的作用。