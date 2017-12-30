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互金协会发布网贷合同要素标准 规范27项借贷条款

互金协会发布网贷合同要素标准 规范27项借贷条款
2017年12月30日 21:10 新浪综合
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　　来源： 中国互联网金融协会

　　经中国互联网金融协会（以下简称“协会”）第一届常务理事会2017年第三次会议审议通过，协会于12月29日正式发布《互联网金融 个体网络借贷 借贷合同要素》（T/NIFA 5—2017）团体标准（以下简称《标准》）。

　　针对当前个体网络借贷行业借贷合同中要素内容不规范，甚至掺杂侵害金融消费者权益、违反相关经济金融法律规范的内容，协会按照国务院互联网金融风险专项整治工作有关要求，在银监会、人民银行等监管部门的具体指导下，组织陆金所、京东金融、玖富、宜信、开鑫金服等10余家会员单位开展了《标准》编制工作。编制过程中，国务院参事室、人民银行、银监会、北京市金融工作局、北京大学、中国科学院大学、中国标准化研究院等政产学研专家对《标准》进行了审查与指导。经过多轮修改完善并经协会常务理事会审议通过，最终形成《标准》的正式发布版。

　　《标准》定义并规范了27项借贷合同必备要素，包括合同信息、项目信息和合同条款三个方面。

　　其中，在合同信息方面，规定了合同名称、合同编号和合同签署方等要素，既明确了借贷双方的主体，又确保了合同的唯一性；在项目信息方面，规定了借贷双方的身份信息、借款本金、借款利率以及还款方式等要素；在合同条款方面，规定了还款条款和保障条款，既明确了借款人按时还款的义务，又提出了借款人逾期后的保障措施，确保借贷双方的合法权益。通过规范个体网络借贷合同要素内容，可促进从业机构加快合规整改的步伐，进一步提升从业机构信息透明度，更有效地保护互联网金融消费者合法权益，促进行业规范健康发展。

　　标准的有效实施离不开相应基础设施建设，协会基于《标准》同步建成了全国互联网金融登记披露服务平台产品登记系统，并于12月8日正式上线。该系统将有助于解决互联网金融行业产品过度包装、层层嵌套、底层不透明等问题，为实施穿透式监管提供更有力支撑，有助于进一步促进个体网络借贷平台规范开展业务，更好地保护消费者合法权益。

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