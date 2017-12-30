女子婚恋网交8000元“打水漂” 1句你好算1次相亲？

楚天都市报讯 （记者刘闪）女子花钱通过婚恋网站找对象，合同约定半年服务期内约见三名男士，但其中一人连面都没见到，只在微信里说了一句“你好”就耗掉了一次相亲机会。最近，急于找到另一半的余女士为此事耿耿于怀。

余女士34岁，老家在咸宁，目前在武昌一家医院做护士，2015年离异后，一直想找一个如意郎君，重新开始新的婚姻生活。眼看着年龄越来越大，她不免开始着急，开始在多家相亲网站寻找良缘。今年3月，百合网武汉服务中心工作人员多次致电，称余女士各方面条件不错，邀请她到公司面谈了解一下，帮助她早日找到对象。来到位于中北路百合网凯德1818实体店智缘佳成婚姻服务（武汉）有限公司，听过工作人员给她做的分析后，她感到自己危机重重：“离过婚不好找，年龄大了对生育也有影响。”

当时，余女士刚到武汉不久，银行卡仅有8000多元，但会员费一年要16800元，对百合网抱有极大希望的她，还是交了8000元，先开启半年的服务期，一年约见6人，半年就是3人。余女士还向婚恋网的红娘提出了自己的择偶条件：外地籍贯离异男士，没有孩子，但在武汉要有房。

前晚，楚天都市报记者陪同余女士来到百合网VIP会员服务中心武汉凯德1818店，工作人员万女士解释说，在合同服务期内，一直在给余女士推荐相亲对象，但有段时间她刚换了工作，没有时间与男方见面，有位男士约了她两次都没约上。另外，如果双方都同意交换联系方式，按照合同，这也是约见的一种。

在给余女士联系方式前，也在微信里提醒过她，但对于会员私下聊天，她们无法约束和左右，也许对方觉得不合适，但什么都没说就直接删除了好友，确实不妥，理解余女士的感受。万女士说，即便10月份服务期满后，公司发现合适的男士，依然在为余女士推荐，后期将根据双方时间，尽量为余女士约见合适的男士会员。万女士表示，余女士身高1.63米，身材苗条，收入不低，性格偏内向，不善与异性交流，建议她调整心态，充满信心，积极面对。

4月23日，百合网安排她和一名男士在公司见了面，但在聊天中发现，对方并没打算在武汉定居买房，不符合她的择偶标准，只好不了了之。后来，工作人员给她发来的男士资料，大多与她的期望相差很大，有几个她比较满意的，对方又对她不满意，不同意见面。工作人员还提供了两名男士的联系方式给了她，有一位聊着聊着就没下文了，还有一位加了好友后，双方只在微信里互相说了一声“你好”，就无话可说，不久，她发现自己被对方删除了好友。余女士说，她看了这名男士的朋友圈，几乎全都是商品广告，像是做微商的。“我感觉自己钱花了，时间也耽误了，另一半还是没找到。”说到伤心处，余女士不禁潸然泪下。