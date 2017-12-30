难敌腾讯！41类“微信”商标被撤！

来源：融诺知识产权

自从微信出现以来，活跃用户已近10亿人。但是微信也有一个缺点，如果你去商标局搜索“微信”相关的商标，你就会发现“微信”商标很多类别早就被人注册。

微信商标拥有图

自从微信推出以来，关于“微信”商标的案子也发生了好几起，结局往往是腾讯胜诉。近日，又传来消息称，41类“微信”商标被腾讯啃下来了。

北京知识产权法院审结在第41类“提供在线电子出版物（非下载的）、广播和电视节目制作、（在计算机网络上）提供在线游戏”等服务上注册的“微信”文字商标撤销行政纠纷案，认为现有证据不足以证明诉争商标是在复审服务上的使用，依法撤销商标评审委员会作出的维持涉案商标注册的决定。

诉争商标由蛙扑（北京）信息技术有限公司于2011年申请注册，核定使用在第41类的“图书出版、在线电子书籍和杂志的出版、提供在线电子出版物（非下载的）、广播和电视节目制作、电视文娱节目、娱乐信息、数字成像服务、（在计算机网络上）提供在线游戏、文娱活动、节目制作”服务上，目前权利人为北京游联网络科技有限公司（简称游联公司）。核定使用在第41类服务上，在法定期限内，腾讯公司提出商标撤销申请，对方则提交了其制作的几款可下载的微信游戏作为使用证据。因此商标局和商标评审委员会相继作出决定，认为现有证据可以证明诉争商标在复审服务上、在指定期间的使用。

但是腾讯向北京知识产权法院发起诉讼，而这次诉讼中，腾讯发现了对方的漏洞。

法院经过审理认为，下载安装“北京停车场（微信游戏）”、“大圣归来（微信游戏）”等游戏后，关闭互联网连接，可以继续游戏至“恭喜您成功过关”。而前述三份公证书均未记载相应手机、电脑被要求检查网络连接等情况。

也就是说，如果这两款游戏不用联网也可以玩，那么就不能证明上述游戏是否是在线游戏，不能证明“（在计算机网络上）提供在线游戏”服务的真实性。不仅如此，这枚41类商标里其他几项服务也遇到了同样的尴尬状况。

据此，法院对这枚商标不予支持，让商评委重新就第9452607号“微信”商标作出撤销复审决定。目前，商标评审委员会和游联公司已经针对本判决提出上诉。