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“海归”创业呈现新特点：二三线城市渐受青睐

“海归”创业呈现新特点：二三线城市渐受青睐
2017年12月30日 09:18 人民日报海外版-海外网
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　　二三线城市渐受海归青睐

　　所谓二三线城市，是指除北上广深以外的省会城市以及经济水平较高、城市规模较大、区域辐射力较强的地级市。近年来，海归创业的地点不再局限于北上广深为代表的一线城市，形成了向二三线城市发展的趋势。《2017年海归就业创业调查报告》数据显示，成都、武汉分别吸引了6.6%和4.4%的海归，已有赶超一线城市的势头。当然，需要指出的是，一线城市因其具有经济、资源、产业基础以及区位优势，仍是多数海归创业的首选地点。

　　分析海归选择到二三线城市创业的原因，可以看出：当前，一线城市面临“城市病”的压力，需要疏解一些功能；另一方面，一些二三线城市有着良好的产业基础、人口条件、公共服务，处于迅速崛起与转型之中。对海归来说，选择一线城市会面临人才扎堆、竞争激烈的局面，而二三线城市具有落户难度低、综合成本低、政策扶持力度大、竞争较小等优势，更适合某些创业项目的发展。

　　海归选择到二三线城市创业，除了希望赶上城市发展的红利，还因为各地政府为海归人才提供的良好创业环境和优厚待遇。人才是城市经济、社会发展必不可少的因素。二三线城市显然意识到人才的重要性，在引才上持续发力、新招频出。如郑州市近日发布“智汇郑州”引才政策，针对企业在孵化基地中产生的水电、房租等费用，可给予50%的补贴。银川市先后实施了“海外华侨华人专家引进计划”“海外引才百人计划”“创新团队引进计划”等一系列计划，吸引海归专家前去工作。二三线城市政府在切实为海归创业提供场地、资金、技术、配套服务等优惠政策的同时，也精准地对接海归的个人需求，力争在住房补贴、子女落户等方面免除海归后顾之忧。

　　近年来，二三线城市留学人员创业园、留学人才项目对接会等稳步发展，为海归创业项目的孵化、落地、对接提供了保障。到2017年，留学人员创业园已经走过了23个年头，对于海归智力成果的落地发挥了重要作用。留创园除了为海归创业提供资金、场地、管理等方面的支持，还针对海归创业初期不了解相关政策、人员缺乏等给予帮助。各地专门为海归举办的对接会也越来越多，其内容愈发细化、形式愈发多样。现在的对接会具有成果转化和智力服务的双重功能，同时为城市发展助力。

　　经济发展、产业升级都需要引进人才、用好人才。在此背景下，二三线城市比以往任何时期更加渴求人才。可以预见，未来海归在一线城市扎堆的现象将不断得到缓解，更多海归将根据创业项目的实际情况，理性选择创业地点。

　　更多领域吸引海归施展才华

　　回顾2017年的报道，我们看到，海归创业领域呈现多样化的特点。海归根据国家发展战略和趋势，结合自身兴趣、优势、实力，在农业、文创、大健康、食品等多个领域开拓发展。他们凭借海外学成的先进技术以及国际化的视野，在这些领域闯出一片天地。

　　据相关数据显示，海归比较偏好创新技术和现代服务业领域。互联网行业、服务业、文体教育是海归从事领域的前三名。而在2015年，金融业是海归的首选，占据14.3%。可以看出，我国第三产业在近年发展迅速，海归也因时而动，更倾向到创新领域发展。

　　国内的发展现状为海归创业提供机遇，海归用创新的方式为产业发展贡献力量。本报海归创业版曾于2017年9月2日对投身大健康领域的海归进行报道，毕业于新加坡南洋理工大学的张宇就是其中的一位。他说：“由于历史原因，我国医疗资源分布不均衡，但这种不均衡的现状对大健康产业发展而言却是个机遇。现在，我国正在努力推动精准医疗、远程医疗和个性化医疗，这为大健康产业提供了更广阔的市场。”海归在投身代表未来发展趋势的产业的同时，也弥补了产业空白，提高了产业的水平，为社会发展做出贡献。近日收官的首届海外留学人员创新创业大赛总决赛中，基于人工智能的云端眼科体检系统、远程无线充电、陆空协同智能机器人等高科技以及新材料技术纷纷亮相，这些新技术的推广将给相关行业发展带来新动力。

　　2017年，海归创业更趋于理性，他们脚踏实地，不以业小而不为。许多海归表示，在择业时要有明确的目标，知道自己有什么、想要什么、适合什么，不会纠结于从事的行业是否“高端”。

　　当前，各行各业都在提倡创新，海归因其所具有的国际化视野和跨文化背景而更具有创新能力。期待更多海归在未来的发展中抓住机遇，在各自的领域发挥作用。

　　海归组织为海归搭台引路

　　2017年，海归组织稳步发展。海归组织不仅是政府服务体系的补充，更是服务海归的中坚力量。一方面，有一些新的海归组织成立，一些老牌海归组织在不断扩大规模，在各地成立分会；另一方面，海归组织与各地政府的合作日益紧密。他们搭建平台，牵头举办活动，使各地政府与海归对接，也通过平台将政策传递给海归创业者。

　　随着海归人数的增加与需求的多样化，海归组织的作用日益凸显。近年来，国家政策的支持为海归组织的稳步发展创造了条件，海归组织的发展更具规范性，开展工作也有了多方的配合和保障。海归组织在服务海归方面发挥着不可替代的作用，这也是近年来海归组织活跃的重要原因。据统计，海归回国就业的劣势集中于“不熟悉国内就业形势与企业需求”“不熟悉国内市场”等方面，而“就业信息咨询”“海归政策解读”是海归最渴望获得的服务。海归组织可以帮助海归更好地融入国内环境，搭建新的社交网，也提供就业咨询、创业指导、政策解读等具体服务。在首届海外留学人员创新创业大赛上，欧美同学会以其自身影响力，带动了上百个团队参与竞争，多家知名投资机构纷纷到大赛现场考察项目，促进了海外人才成果的落地。

　　海归单打独斗的时代已经过去，海归组织整合各项资源，精准服务海归，为海归的发展提供了切实帮助。

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