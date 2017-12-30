2017年金融科技十大事件：ICO泡沫幻灭 现金贷生死劫

2017年，对于成长中的中国金融科技行业来说，再次经历了极不平凡的一年。

苗艺伟 张晓云ZXY

2017年，对于成长中的中国金融科技行业来说，再次经历了极不平凡的一年。在界面新闻选出的2017年中国金融科技领域十大标志性事件中，七成与监管政策有关，严监管成为金融科技行业无法回避的议题。此外，中国金融科技公司也迎来了丰收的一年，众安保险、趣店等六家金融科技公司上市。在扩大影响力的同时，这些公司如何承担社会责任成为掌舵者必须思考的主题。

以下是界面新闻选出的2017年中国金融科技领域具有标志性意义的十大事件。

1、2017年3月：“网联”上线试运行入选理由：国家级金融基础设施超预期建成

今年3月31日，“非银行支付机构网络清算平台”启动试运行并成功完成首笔资金交易验证，正式接入央行支付清算系统。这个被简称为“网联”的中国独有的国家级金融基础设施上线试运行，标志着第三方支付机构直连银行模式进入倒计时。

清算机构在各国历来都被作为金融基础设施被实施严格监管，而以支付宝、财付通等为代表的支付机构不具备清算牌照，存在超范围经营的违规事实，为了解决这一问题，从2016年10月央行正式批复网联筹建到2018年6月30前全部转移至网联平台处理，央行超预期建成这个国家级“清算中心”，显示出对金融严监管的坚定决心。

另外，数字时代的监管也要求监管层与科技公司进行密切合作，因此，网联的股东结构中科技公司也有了一席之地，支付行业的两大巨头——支付宝和财付通各占9.61%股份。

2、2017年6月：京东集团正式拆分京东金融入选理由：京东金融千亿估值“独角兽”可期

今年第二季度，京东金融重组已完成交割，财务数据将不再纳入京东集团的合并财务报表，正式拆分并完成私有化交易，成为一家估值比肩陆金所的金融科技独角兽，目前估值超过500亿元。而在此前2016年的A轮融资协议中，京东金融更是承诺将在5年内上市，市值将不低于930亿元。

与三年之前阿里巴巴拆分支付宝如出一辙，但“拆分”却给予京东金融“内资公司”的身份来开展国内金融业务，之后，无论在获取金融牌照，还是上市地点的选择上，都有了更多空间。京东金融CEO陈生强公开表示，京东金融将自己定位于服务金融机构的科技公司，并不断在金融各个领域“合纵连横”，探索属于自己的金融版图。

2017年也是京东金融极为活跃的一年。支付方面，京东金融旗下网银在线正式成为中国银联收单成员机构，与银联开展风险信息共享，同时也成为“网联”股东；银行方面，京东金融与北京银行进行风控联合建模，与工商银行推出“工银小白”数字银行；证券方面，牵手国元证券拓展金融科技合作。

目前，京东金融已经拥有第三方支付、网络小贷、基金销售、商业保理四张金融牌照，民营银行、消费金融、征信、互联网保险牌照也在申请当中。

3、2017年7月：红岭创投清盘网贷业务入选理由：网贷行业大额标的和刚性兑付模式宣告破产

7月27日，红岭创投创始人、董事长周世平发帖称将在未来三年内清盘网贷业务，正式转型投行。一时间，激起网贷行业激烈大讨论。

虽然这家网贷行业交易规模排名第三的公司坐拥数千亿的交易规模和百万投资人，但其“创始人信用背书”的刚性兑付、动辄上亿元的大额标的，以及加杠杆的“净值标”产品，明显违反2016年出台的网贷行业“824新规”的信息中介、标的限额、不得放大杠杆等规定，模式无法继续。同时，高达8亿元的高额坏账成为压垮红岭创投的最后一根稻草。

4、2017年9月：ICO泡沫幻灭入选理由：央行最果断出手“一刀切”关停ICO

2017年，一种以比特币、区块链概念衍生，被称作“ICO”（全称Initial Coin Offering）的代币首发席卷全球多个国家。ICO项目发起者往往凭借一个概念、一份白皮书、一个团队，便开始募集代币，并承诺给予投资者的数百倍回报。价格上涨的背后并不是基于代币的真正价值，而是由团队炒作一个个诱人的“一夜暴富”神话来实现的。事实证明，中国极大多数ICO项目被证明是毫无价值的集资诈骗。

在中国ICO“盛宴”正酣之时，央行开始果断出手，对ICO“一刀切”关停。9月4日，央行等7部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，严重扰乱了经济金融秩序。ICO充满泡沫的狂欢，就此落下帷幕。

5、2017年9月：众安在线上市入选理由：“新经济”强心剂与估值标杆

2017年9月，中国首家互联网保险公司众安在线成功登陆港交所，上市首日市值突破千亿港元。这家成立于2013年11月的互联网保险公司，头顶马云、马化腾、马明哲的三马光环，从最初以淘宝平台上解决退货纠纷的退运险起步，已完成健康险、车险、消费金融等九个事业线的搭建。

在短短四年时间里，众安在线走出了金融科技一条让人兴奋的资本之路。目前，全球范围内的金融科技上市企业数量仍然偏少，市场对这一领域仍缺乏直观有效的参照标准。香港交易所行政总裁李小加用“一个新经济的IPO”来描述众安在线登陆港交所的意义，它的成功上市，给互联网保险、保险科技等领域打了一阵强心剂。

6、2017年10月：比特币价格飙涨入选理由：年度最狂热资产

从2017年初不到1000美元，到10月初的价格起飞，再到年末的高达15000美元，比特币价格一年之内价格增长将近15倍，成为2017年度毫无争议的“最狂热资产”。

围绕比特币概念，无论是挖矿、分叉、监管，还是比特币期货上市，比特币牢牢占据着最热门的投资资产。在比特币的支持者眼中，他代表着一个去中心化的“美丽新世界”，而在反对者眼中，比特币则是一个受庄家控制的、毫无价值的资产，17世纪的“郁金香狂热”正在重演。

2018年，比特币是否会疯狂依旧？

7、2017年10月：趣店上市入选理由：揭开现金贷行业暴利一角

继宜人贷、信而富之后，2017年10月，被资本市场称为“蚂蚁金服”概念股的趣店登陆纽交所，首日股价暴涨43%，一时间成为资本市场的宠儿。

趣店IPO招股书也揭开了现金贷行业暴利，再加上趣店创始人、CEO罗敏回应自媒体引发的争议，趣店“资本盛宴”剧情急转直下，以现金贷为核心业务的趣店遭遇诸多质疑，公司股价也从上市最高点的百亿市值跌去六成。此后，现金贷监管风暴来袭。

这家风控技术与流量都严重依赖于蚂蚁金服、资金过半来源于信托产品、银行等的助贷公司，如何在现金贷监管风暴中转型，成为窥视中国金融科技监管与公司转型的难得标本。

8、2017年11月：监管风暴突袭现金贷入选理由：万亿规模现金贷生死劫

现金贷行业暴利催收、多头共债、以贷养贷、利率畸高等问题终于暴露在聚光灯下。11月21日，互金整治办以特急形式发文停批网络小贷牌照，这也拉开了现金贷监管的帷幕。

近期一行三会针对现金贷业务下发的监管文件

在这四份文件中，监管逐渐明确：现金贷应遵守综合资金成本不应超过36%、无牌照经营的现金贷平台将被淘汰、禁止各类交易、P2P平台现金贷提供资金、禁止暴力催收、禁止银行业金融机构为无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款等基本监管原则，但对于如何界定助贷与第三方平台合作的业务范围等现金贷业务的监管细则仍有待明确。

现金贷严监管下，不少平台也面临最后的“生死存留”。此外，下调利率、转型分期商城成为不少现金贷平台整改转型的方向，但也有不法平台开始最后的疯狂——暴力催收，在出局前尽快挽回损失。

9、2017年12月：P2P网贷行业整改验收开启入选理由：网贷行业进入备案“生死存亡”倒计时

2017年12月，《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》这一文件让网贷行业终于迎来整改验收的关键一步。这份文件也敲定了最后的截止日期——2018年上半年。

监管也明确，整改验收按照“明确标准、严格把关、积极稳妥”的原则，一家一策、整改验收合格一家、备案一家，有序开展辖内存量网贷机构的整改验收与备案工作，回归信息中介本质，坚持小额分散功能，定位线上经营，建立合理的定价机制，以服务实体经济和小微企业。

自2016年网贷行业“824”新规后，网贷的改进程一拖再拖，期间也出台过校园贷、首付贷、金交所、现金贷等整顿方案，明确具体整改备案时间表后，意味着监管方对行业情况已经基本掌握，后续工作将明显提速，整个网贷行业进入备案“生死存亡”倒计时。

10、2017年12月：酝酿中的“信联”入选理由：又一国家级金融基础设施轮廓渐明

火热的现金贷行业无疑成为“信联”的催化剂，现金贷行业普遍存在的过度借贷、重复授信、个人信息保护不足等问题的都呼唤着一个完整、实时、共享的数据的个人信用信息平台。

据《财新》报道，央行已决定由互金协会牵头成立个人信用信息平台，2017年底就要正式批筹。这一平台成立的主要目的，是把央行征信中心未能覆盖到的个人客户金融信用数据纳入，构建一个国家级的基础数据库，实现行业的信息共享，以有效降低风险成本。

但“信联”的个人数据从而而来？又如何明确个人数据的收集标准？“信联”的组织机构角色如何定位？这些问题都还待解。最新的消息是，信联的成立已经进入了倒计时，“信联”或将很快揭开神秘面纱。