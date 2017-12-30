万达网科再现动荡 总裁曲德君回应称“局部调整”

传言最终成真。2017年12月29日，针对媒体报道的公司大规模裁员的消息，万达网络科技集团（以下简称“万达网科”）总裁曲德君回应称，万达网科没有倒下，局部的调整是为了更快更好更健康的发展。“万达网科在实体商业+互联网方面积累了经验，思路更清晰，模式更清晰，目标更清晰，相信不久的将来大家一定能够看到一个全新的万达网科。”

据悉，万达网络科技集团从2017年12月28日开始进行裁员，裁员人数达到上千人。不过，万达网科相关人士对此消息表示不予回应，但是业务方面肯定会涉及调整，方向暂时还不能透露。

目前，万达网科旗下主要有四大业务板块：包括数字商业、智慧生活、金融科技和公有云服务，受到调整的人员中，云计算业务首当其冲。至于未来的方向，依然并不明朗。

万达集团董事长王健林日前提出了“实体商业新战法”，他提出万达广场四种新玩法：定位社交中心，突出体验消费，增加文化内容，线上线下融合。同时，他还预计到2028年建成1000座万达广场，覆盖中国90%以上城市。而曾经被他寄予厚望的万达网科，上市计划可能要暂时搁浅。

摇摆不定

从2012年涉足电商开始，万达集团在互联网领域的探索已经长达五年。但是，无论用户反映还是业务融合，均乏善可陈。

与此同时，一家公司的命运，从高管的去留上最能体现。2017年2月，万达旗下电商平台飞凡网CEO李进岭离职，距离他入职仅仅一年时间。这也是该网站自2012年创立以来离职的第三任CEO。在他之前，飞凡已经历经了龚义涛和董策两任CEO的轮换。

高管离职伴随的是决策的摇摆。一开始，万达通过飞凡网切入的是C端市场，随后又推出飞凡开放平台面向企业用户。2014年8月29日，万达、百度、腾讯宣布共同出资成立万达电商，计划一期投资人民币50亿元。其中，万达持有70%股权，百度、腾讯则各持15%股权。不过，这个备受关注的联盟已经瓦解，腾讯和百度已经从飞凡网的运营公司中退出。

曲德君此前在接受21世纪经济报道记者采访时表示，飞凡只是集团下属的一个公司，现在也只是万达网科集团一个板块而已。2012年万达进军互联网，定位是要和万达线下巨大的客流结合，进行线上线下O2O模式探索。“当初我们三家成立互联网公司，也是因为都看到了互补，万达有线下资源，百度和腾讯有线上资源，如果互相能整合资源，会是很好的O2O商业案例。但由于多种原因，三方没有走到一起。”

在2017年成立新的万达网科后，其定位为“实体+互联网”，包括飞凡信息、快钱支付、网络信贷、征信、海鼎、迈外迪、ETCP等一系列公司。同时，万达网科还引入了多名高管，副总裁兼首席运营官（COO）刘允，曾任谷歌全球副总裁；副总裁兼首席技术官（CTO）杨晓松，曾任微软互联网工程院副院长；副总裁徐辉，曾任微软大中华区副总裁，分管集团商业拓展事业群。

一名接近万达网科的人士告诉21世纪经济报道记者，这些职业经理人决策权并不大，很多业务需要与地产、商业子公司打通，推动并不容易。

上市悬疑

王健林曾在万达集团年会上宣布，飞凡计划于2017年进行首轮私募融资，募资金额为100亿元。同时，飞凡将力争在2018年实现盈利，到2020年，利润要超百亿同时实现上市。

公开数据显示，2016年，飞凡活跃用户达到1.5亿，飞凡通会员8284万，新签合作大型商业中心1799家，中小商家10万家，以及3600家影城，410家大型医院，2200家高端酒店等等。

但是，其盈利状况则一直没有公开。曲德君直言，万达集团的风格是求稳，一定要考虑利润，而不是无目的的烧钱。

资深互联网观察人士鲁振旺对21世纪经济报道记者表示，万达的商业、文化、旅游等业务都处于盈利之中，互联网业务的属性注定了它需要大量资金投入。

或许是深知线上购物平台和场景已经足够成熟和饱和，万达网科又推出了新版本的“飞凡”APP，希望借此引导用户到实体商业“逛街”。同时，也表明万达网科从为实体商业提供数字化解决方案，进一步拓展到面向C端用户的智慧生活平台。

目前，飞凡商业联盟连接了超过6000个实体商业项目，拥有超过50000个合作品牌，月度活跃用户达到千万量级。不过，这一思路很容易让人联想到美团点评的模式。

对此，万达网科副总裁刘允在接受21世纪经济报道记者采访时表示，飞凡提供的是更精细化的服务和体验，千人千面，针对用户个人的偏向中高端的个性化需求。“我们肯定不是做普通的吃喝玩乐，基础的需求也不需要我们解决。”

值得注意的是，金融科技有望成为万达网科的重要业务支撑，并成为盈利的来源。只不过，在新零售的大潮下，互联网巨头阿里巴巴、腾讯、京东都在加速线下圈地，以口碑、美团为主流的O2O模式也笼络了主流的消费人群。

万达网科的“局部调整”将去往何处？是值得思考的问题，这番动荡之后万达网科的上市之路也将增加新的曲折。