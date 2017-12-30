同程艺龙合并将适时进入资本市场

新京报讯 （记者朱玥怡）12月29日，在2017年的最后一个工作日，同程旅游集团旗下的同程网络与艺龙旅行网宣布正式合并为一家新公司“同程艺龙”。

同程与艺龙均定位为专业提供酒店、机票、火车票、景点门票等在线特价预订。多位专家认为，同程与艺龙的合并是一次正常的市场行为，有利于双方优势互补。

新公司将“适时进入资本市场”

同程与艺龙同为携程系企业。2014年4月，携程以超2亿美元入股同程，成为后者第二大股东；2015年5月，携程再次出资约4亿美元，购入艺龙37.6%的股权。二者在今年4月和10月曾两次传出合并消息，但均被否认。

合并后新公司董事长、CEO均为联席。在新公司架构中，携程旅行网联合创始人、执行董事会主席梁建章和同程旅游联合创始人、同程旅游集团董事长兼CEO吴志祥均将担任新公司的联席董事长。同程旅游联合创始人、同程网络总裁马和平与艺龙旅行网CEO江浩会担任新公司联席CEO。

携程公关告诉记者，腾讯将与携程一样成为合并后公司的主要战略投资者。微信用户或将成为新公司重点关注对象。同程网络拥有微信钱包中机票火车票的入口，艺龙拥有微信钱包的酒店入口，据悉新公司将整合双方大交通、酒店等优势资源。同程方面表示，新公司核心工作将聚焦为海量微信用户打造更优质的产品服务。

同程旅游集团董事长兼CEO吴志祥表示，新公司将“适时进入资本市场”。早在今年4月，同程旅游否认将与艺龙合并时曾提出，会将公司业务拆分为同程网络和同程国旅两大板块独立IPO。新京报记者就此向同程求证，对方表示暂无更多消息可以透露。

分析：在线旅游市场或迎合并潮

依据同程提供的数据显示，合并后的新公司已有近2亿的消费会员，2017年服务超过2亿人次，合并交易额超过千亿元，并已实现年超过5亿元的规模化盈利。

另据易观的数据显示，OTA厂商2016年在线度假旅游市场份额中，同程市场占有率为14.28%，继途牛和携程后排在第三位；在中国在线周边游市场份额中，同程占33.35%排名第一。

“同程和艺龙两家是在线旅游服务中比较突出的大家，合并后更能发挥两家原有的优势。用户可以期待它们的旅游产品更丰富，服务更周到。”中国社会科学院旅游研究中心副主任刘德谦告诉新京报记者。

对于此次合并的影响，刘德谦表示，其他在线旅游商家或也将考虑通过合并形成互补，“可能形成一个小小的潮流”。

中国人民大学休闲经济研究中心主任王琪延提出，企业之间兼并重组是大势所趋，对于同程和艺龙来说，同类合并可以节约成本，未来还会看到新的重组事件发生。

刘德谦建议：“不一定要‘大而全’，‘小而精’也可以，其他商家可多考虑突出个性化，在细分类目中做出成绩。”

飞猪向记者表示，“我们不大关心合并或者竞争，更关心有没有更好的创新模式与连接服务消费者。”