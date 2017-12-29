张近东发表元旦致辞：2018年要创造出智慧零售的极物

新浪科技讯 12月29日下午消息，苏宁云商集团董事长张近东今日发表元旦致辞，他表示，2017年苏宁迎来智慧零售的全面爆发，迈入了新的里程碑。

在致辞中，张近东表示，在2017年苏宁迈入了新的里程碑。金融集团开设了全国首家O2O银行——苏宁银行；置业集团推出徐州苏宁广场、上海苏宁宝丽嘉酒店等代表性智慧地产项目；苏宁文创、苏宁体育、苏宁投资加快布局；通过整合六大产业资源，构建起了全产业融合的大数据生态系统。

同时张近东表示，在2018年苏宁将迈入智慧零售生态全面落地的新征程，全体系、全体员工都要以“造极”为整体思路开展工作，创造出智慧零售的极物。

附元旦致辞全文：

海内外的全体苏宁同仁：

一元复始，万象更新。在这辞旧迎新的美好时刻，我们迎来了崭新的2018年，我谨代表集团，向为集团事业辛勤付出的海内外全体苏宁同仁表示最衷心的感谢，并致以最诚挚的问候和最美好的祝愿！

回首2017年，我们迎来智慧零售的全面爆发：这一年，云商集团取得了互联网转型以来的最好成绩，集团智慧零售的步伐引领行业；金融集团开设了全国首家O2O银行——苏宁银行；置业集团优雅蝶变，徐州苏宁广场、上海苏宁宝丽嘉酒店等代表性智慧地产项目璀璨绽放；苏宁文创、苏宁体育、苏宁投资加快布局，让外界见证了苏宁速度；通过整合六大产业资源，构建起了全产业融合的大数据生态系统。这一年，苏宁迈入了新的里程碑。

时间不会停留和倒转，新的征途没有中场休息。经历了“轻舟已过万重山”的快慰，更要追求“山登绝顶我为峰”的壮志。站在新的起点眺望未来，我们将迈入智慧零售生态全面落地的新征程，开启零售业态的3D打印时代，引领产业生态，不断满足人民对美好生活向往的需求。

展望2018年，全体系、全体员工都要以“造极”为整体思路开展工作，以极客精神，极速的方式，创造出智慧零售的极物，以登“风”造极的姿态开拓、创造未来零售发展的风口，将一切工作做到最优化，追求极致。始终心怀用户、供应商和合作伙伴，并不断深耕智慧零售模式，协同大消费生态圈，必将实现智慧零售的全面领先！

最后，再次祝愿全体苏宁同仁及家人新年快乐、万事如意！

董事长：张近东

二〇一七年十二月二十九日