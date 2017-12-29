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不顾警告 韩国年轻人迷上虚拟货币投资

不顾警告 韩国年轻人迷上虚拟货币投资
2017年12月29日 15:43 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间12月29日下午消息，在韩国，比特币及其它虚拟货币吸引了许多年轻投资者的注意。

　　最近一个工作日的夜晚，几十名学生来到成均馆大学的教室，他们分享加密货币投资经验，对于精明的投资者来说，这些货币带来丰厚的回报。大家静静坐着，一名学生正在讲解如何查阅金融数据，预测未来趋势，现场一片寂静，只是突然间有一名学生叫出声来：“这里只有一次大增长。”当时他正在监控自己的虚拟货币。

　　23岁的Eoh Kyong-hoon创办了Crytofactor俱乐部，他说：“我再也不想当数学老师了。在过去几个月里，每天我都要花10多小时研究产业趋势，我相当确定，这就是我们的未来。”

　　分析师指出，年轻人之所以积极拥抱加密货币，部分是因为经济前景暗淡，虽然官方不断发出警报，说投资有风险，年轻人还是热情不减，纷纷加入虚拟货币投资大军。

　　这种趋势已经引起了韩国领导者和监管者的注意，本周，他们颁发新规，对国内加密货币投机交易进行监管。越来越多的人担心加密货币可能存在安全风险，甚至可能会被黑客窃取。最近，韩国一家加密货币交易所关闭，申请破产，因为今年它已经两次被黑客入侵。

　　韩国总理李洛渊(Lee Nak-yeon)11月份表示：“年轻人与学生纷纷参与虚拟货币交易，希望能在极短的时间内赚取巨额利润。政府是时候采取行动了，如果不加审查，可能会变成严重的社会病。”

　　分析师说，年轻投资者特别青睐所谓的“Altcoin”，也就是比特币之外的虚拟货币，这些货币的交易价值比较低。韩国区块链行业协会的一名主管Kim Jin-hwa说：“因为年轻人更加熟悉移动技术，只要他们能从鹅卵石中挑出宝石，就可以从Altcoin投资中赚到钱。”

　　Iota是一种正在快速流行的Altcoin，11月末交易价只有0.82美元，现在涨到了3.89美元，涨幅374.4%。Energo是另一种Altcoin，同期增长了400%。

　　一些年轻投资者说，他们一直挨到凌晨2点之后才睡觉，因为此时韩国、日本等地的投资者才会离开，加密货币市场恢复平静。

　　俱乐部的成员说，他们彼此保持联系，一起做决定，他们还认为，如果想在动荡的加密货币市场投资，分享信息很关键。

　　22岁的Lee Ji-woo说：“我对加密货币、经济一窍不通，这里的每一个人都教了我许多东西。”现在她的胆子更大了，梦想着追求不一样的未来。她还说：“我可能会有两个工作，一个与体育有关，一个与投资有关。”

　　韩国区块链交易所主管Shin Dong-hwa认为，在韩国想找一份工作竞争很激烈，这个原因可能刺激年轻人参与虚拟货币投资，当他们看到别人赚了大钱时，更是心痒难耐。Shin Dong-hwa还说：“当他们进入社交网络服务，总是会看到许多例子，说一些年纪相仿的年轻人赚了大钱。”

　　不过韩国一些金融机构却认为，年轻人的赚钱梦可能不切实际。韩国金融监督委员会副主席Kim Yong-beom解释说，价格上涨只有一个原因，就是每一位投资者都认为下一位买家排队等着用更高的价格购买。他说：“事实上就是一个庞氏骗局。”

　　还有一些人认为，学生更加关心快速致富，对于数字货币的底层金融价值和技术价值，他们并不是特别关心。

　　首尔大学经济学教授Yun Chang-hyun认为：“目前还没有什么办法评估真实价值，不过学生只是一味追求，他们相信自己可以在极短的时间内赚到巨额财富。”（星海）

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