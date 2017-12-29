人人公司收购Trucker Path 称或入局无人车领域

新浪科技讯 12月29日下午消息，人人公司（纽交所股票代码：RENN）正式对外公布，全资收购美国最大的卡车社区平台Trucker Path，暂未透露收购金额。

Trucker Path是一款帮助卡车司机的行程规划产品，使得庞大的卡车司机社区中的司机能够协助彼此，实时更新并分享他们在路途中的相关关键点信息。司机可以通过该产品寻找卡车商店、停车场、服务区、DOT称重点、洗车场和其他卡车相关场所。凭借Trucker Path应用软件取得的成功，又进一步推出了Truckloads应用软件，它是一个将卡车司机与发货方进行匹配的移动货运平台，每月发货量在300万单以上。据介绍，目前Trucker Path拥有全美33%的卡车司机，60万以上月活跃用户且保持稳步增长中。

在美国，卡车运输是一个巨大的产业，行业规模7300亿美金，存在信息不对称、定价不透明、中间商较多等痛点，30%的里程是空驶，使得该行业的运营非常低效。Trucker Path的创业团队抓住了这些商业机会。

对人人公司的全球化业务而言，收购Trucker Path意味着人人在交通板块的布局。人人方面，表示未来，人人会在智能交通方案或无人车领域继续探索突破。

人人公司董事长兼CEO陈一舟先生表示“全球无人驾驶的大规模使用最有可能在美国率先发生，而美国的无人驾驶最有可能首先在长途卡车上批量使用。目前，两个主要的科技新兴领域是人工智能和区块链。收购Trucker Path卡车司机平台和 Truckloads货运平台使公司在这个重要的行业具备完善的技术从而推进创新。”（宵寒）