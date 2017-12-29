张小雷被采取刑事强制措施 警方吁请用户配合调查

原标题：张小雷被采取刑事强制措施 警方吁请钱宝网用户配合调查取证

新华社南京12月29日电（记者朱国亮、潘晔）29日，记者从南京市公安局获悉，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪被采取刑事强制措施，警方吁请各地钱宝网用户到本人户籍地或实际居住地公安机关经侦部门或派出所报案，配合调查取证。

2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌犯罪向南京市公安机关投案自首。南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪活动立案侦查。目前，张小雷等主要犯罪嫌疑人已被南京市公安局江北新区分局依法采取刑事强制措施。

南京警方介绍，据张小雷本人供述并经初步调查，张小雷等犯罪嫌疑人以钱宝网为平台，以完成广告任务获取高额收益为诱饵，收取用户保证金，采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金及收益等方式，向社会不特定公众吸收巨额资金，涉嫌非法集资犯罪活动。

为便于公安机关查明案情，南京警方吁请各地钱宝网用户到本人户籍地或实际居住地公安机关经侦部门或派出所报案，登记填写真实信息，主动配合公安机关开展 调查取证工作。各地钱宝网用户也可登录《“钱宝系”非法集资案件集资参与人受理报案登记平台》（www.njga.gov.cn），按照提示要求登记填写 真实信息。公安机关将依法侦办案件，最大限度追赃挽损，并及时公布案件侦办进展情况。请钱宝网用户不信谣、不传谣。（完）