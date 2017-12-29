同程网络与艺龙正式宣布合并 董事长 、CEO均为联席

新浪科技讯 12月29日下午消息，同程旅游集团旗下的同程网络与艺龙旅行网宣布正式合并为一家新公司“同程艺龙”。新公司将整合双方大交通、酒店等优势资源，打造更为领先的旅行服务平台。

数据显示，合并后的新公司已有近2亿的消费会员， 2017年服务超过2亿人次，合并交易额超过千亿人民币，并已实现年超过5亿人民币的规模化盈利。

携程旅行网联合创始人兼执行董事局主席梁建章和同程旅游联合创始人、同程旅游集团董事长兼CEO吴志祥将担任新公司的联席董事长。

同程旅游联合创始人、同程网络总裁马和平、艺龙旅行网CEO江浩担任新公司的联席CEO。

马和平与江浩在联名发出的内部信中表示，新公司将利用合并后的资源整合和效率提升，为用户提供更满意的产品和服务，为商业合作伙伴提供更具潜力的发展前景，为股东和员工提供更好的投资回报平台。

同程网络拥有微信钱包中机票火车票的入口，艺龙拥有微信钱包的酒店入口，为海量微信用户打造更优质的产品服务体验将是新公司的核心工作。

腾讯控股有限公司总裁刘炽平表示：“同程艺龙是腾讯打造健康的互联网生态系统的战略合作伙伴，我们会继续在微信、手机QQ的平台支持新公司的业务与发展，以丰富我们为用户提供的线上和线下的产品和服务，致力于提升双方的用户体验和口碑。”

梁建章表示：“同程网络和艺龙的合并是中国在线旅游市场一件振奋人心的事情，合并后的公司可以在中国消费升级的浪潮中为中国游客创造更多的价值。携程会继续作为公司的主要战略股东，一同促进中国在线旅游行业未来的发展与腾飞，为更多的中国消费者提供更好的在线旅游体验。”

实际上，双方合并的传闻由来已久。

2016年6月，同程旅游宣布将拆分为以休闲度假游及景区目的地为核心的同程旅行社（集团）以及以机票、酒店、火车票等标品为主要业务的同程网络。按照同程的计划，其中已实现规模化盈利的同程网络会先行独立上市，随后便有传闻称同程网络或与艺龙合并，抱团上市。

其实，双方的合并洽谈也确实已经进行了一段时间。早在今年8月，就有消息称，双方已经开始商谈后台的合并，合并消息也即将宣布，而合并之后艺龙团队将全面负责酒店业务，同程网络将全面接手机票、火车票、度假等业务。不过，多次曝出合并的消息后，双方却迟迟没有宣布。

双方合并背后，存在着业务互补、背后股东携程和腾讯的推动、抱团上市等多种因素。

首先，同程网络的优势是票务，艺龙的优势是酒店，一旦进行合并，双方能在业务上进行互补。尤其是对同程网络来说，艺龙在酒店板块的市场，会强化同城网络作为OTA的整体实力。同程旅游CEO吴志祥在今年8月份宣布盈利的内部信中也有所提及，“在这43个月我们犯的错误、踩过的坑就更多了，比如酒店业务没有做好，特别是‘移动+预付酒店’的机会没有把握住。”

其次，两者的合并背后也是携程和腾讯在推动。腾讯是艺龙的第二大股东以及同程的第三大股东，腾讯也已经先后将微信钱包、QQ钱包中的酒店预订、机票火车票预订等自有流量入口相继交由艺龙和同程把持。而携程方面，作为艺龙的第一大股东和同程的第二大股东，携程基本已经实现了对两家公司的控制和影响。同程网络和艺龙合并后，对携程和腾讯无论资本或者业务上都有益。

最后，合并之后的新公司应该会将把主要目标瞄准上市。今年8月，同程旅游CEO吴志祥向全体员工发出的内部信中透露，在经历了连续43个月亏损之后，2017年7月集团终于实现了超过3000万以上的规模性盈利。艺龙方面，2015年其净亏损3.304亿元，2016年上半年艺龙完成私有化退市。据悉，双方合并之后，合并交易额超过千亿人民币，并已实现年超过5亿人民币的规模化盈利。双方通过在业务上进一步进行整合，提高效率和盈利状况，为未来整体上市做好准备。（张俊）

以下为艺龙旅行简介：

艺龙旅行创立于1999年，总部设于中国北京，目前已在上海、广州、深圳、西安、成都、厦门等10多个城市设立分公司。

据艺龙官网，截止目前，艺龙旅行可提供全球200多个国家和地区超过110万家酒店预订服务，向超过2亿会员提供酒店、公寓、民宿、机票及火车票等预订服务。

目前，艺龙网前三大股东为携程公司（NASADQ： CTRP）、腾讯公司（HKSE：0700）和铂涛集团。

艺龙曾于2004年10月在美国纳斯达克股票市场上市，2011年5月，腾讯通过向艺龙投资约8，440万美元，占总股份数的约16%，成第二大股东。

2015年5月，携程、铂涛从Expedia手中收购艺龙股份，与腾讯一起成为艺龙的前三大股东。

2015年10月，携程旅行网高级副总裁兼无线事业部CEO江浩出任艺龙CEO。

2016年6月，艺龙完成私有化，腾讯增持股份后以27%的股份持有率，超过铂涛， 跃居艺龙第二大股东。

同城旅游融资情况

以下为同程旅游简介：

同程旅游正式创立于2004年，总部设在中国苏州，目前在全国近200个城市及海外多个国家设有服务网点。

2016年，同程旅游拆分为同程网络和同程国际旅行社（集团）两大业务板块，分别聚焦旅游标品和非标品业务。

2014年，同程旅游获得腾讯、携程等机构逾20亿元人民币投资；2015年7月，又获万达、腾讯、中信资本等超过60亿元人民币的战略投资。截至2017年8月融资总额已超过90亿元人民币。

自创立之后，至2013年的10年间，同程旅游每年保持盈利。但在受价格战等多重因素影响，自2013年12月出现单月亏损，这种局面一直延续到2017年上半年。

同程旅游此前宣布，于今年7月份实现超过3000万元的规模性盈利，单月扭亏为盈，同时结束了过去长达43个月的亏损局面。