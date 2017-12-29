以太坊创始人：加密货币投资人别炫富 否则我将退出

维塔利克·巴特林

新浪科技讯 北京时间12月29日上午消息，以太坊（Ethereum）创始人维塔利克·巴特林（Vitalik Buterin）批评了加密货币投资人到处炫富的行为，他认为这些投资人忘记了加密货币的作用，即这种新技术能让整个社会变的更好。

巴特林周三在Twitter上表示：“如果我们所取得的成就，就是为了谈论豪车和不恰当的笑话上，那么我将会推出。”

他认为，整个加密货币社区都应该进一步成长，投资人不应该继续在网上炫耀自己的挥霍。

巴特林在Twitter上表示：“所有加密货币社区，包括以太坊，都请注意这个提醒，拿着价值数千亿美元的纸面数字财产到处炫耀，并不能为这个社会做出任何有意义的事情。”

在回复另一位Twitter用户的时候，巴特林表示他认为加密货币应该有更好的用处，而不仅仅是成为人们积累财富和权利的工具。

然而巴特林现在还没有丧失对加密社区的希望，他在Twitter上表示：“我依然相信这个社区会走向正确的方向。”

比特币的成功让更多人开始注意加密货币并且对其产生兴趣，随着比特币的成功，以太坊今年也迎来了巨大的增长。相比2017年初，加密货币的市值已经上涨了850倍。（月恒）