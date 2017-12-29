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王兴与程维：昔日好友在出行领域正面冲突

王兴与程维：昔日好友在出行领域正面冲突
2017年12月29日 10:17 中国企业家杂志
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图片来源：《中国企业家》杂志图片来源：《中国企业家》杂志

　　王兴程维这两位昔日好友在出行市场正面冲突，而且仅仅几个月时间，已经透露出短兵相接的味道。

　　文|《中国企业家》记者 焦丽莎    编辑|翟文婷

　　2017年2月14日，美团上线打车产品的这一天，滴滴出行创始人兼CEO程维和美团点评CEO王兴一起吃饭。程维回忆，当时并不知道王兴在做这个事情，王兴也只字未提。吃完饭看新闻才知道了这件事。

　　2012年冬，北京马可波罗酒店门口，王兴和程维一起等车。一辆出租车停在门口，司机探出头，“哪位约的车？”程维摆摆手，得意地看向身旁的王兴。就在刚刚结束的饭局上，程维向王兴展示自己的作品“嘀嘀打车”，不料王兴只看了一眼，一盆冷水浇下来，“这个产品注册流程设计的太垃圾，你看看现在的互联网产品，哪里还有需要注册的。”

　　时过境迁。两位昔日好友在出行市场正面冲突，而且仅仅几个月时间，已经透露出短兵相接的味道。

　　12月28日，测试10个月后的美团打车公布新动态。下一步将落地七城市：北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门。美团打车已经开放了北京司机端注册，喊出“满20万人就开站”，前5万名司机注册零抽成，乘客注册可以领新人见面礼。

　　也就在当天，《财经》发表一篇程维的访谈，当谈及滴滴和美团接下来的“战争”时，他引用成吉思汗的一个典故，隔空回应：尔要战，便战。程维还强调，“本质上要敬畏每一个领域背后的深度。”“美团不是最弱的（对手），但也未必是最强的。”

　　这场“出行大战”的开端，是今年2月14日，美团打车在南京低调上线。此后，很难在公开报道中捕捉到美团打车的动态。然而，滴滴曾派出数名高管前往南京探清实况。

　　一位不愿具名的投资人则告诉《中国企业家》，美团在南京的市场份额究竟有多大很难讲，至少目前没有看到可以对滴滴构成实质威胁的动作。

　　但据了解，美团打车司机在南京月收入，已经超过高峰时滴滴大幅补贴司机后的数字。美团点评使用的方法同样是补贴。

　　10月份美团点评高级副总裁、餐饮平台总裁王慧文在接受《中国企业家》专访时，当被问及美团打车业务进展时，他会巧妙地回避。追问下去得到的回答是，“乘客对现在的服务满意吗？消费者不满意你就敢干这件事，能满足投资收益率就敢干，即便很烧钱，也要相信商业规律。”

　　直到今年12月1日，美团点评才高调发声，进行组织架构调整，成立出行事业部，将原有的餐饮、到店综合、酒店旅行三驾马车升级为到点、到家、旅行和出行四大LBS场景。出行，被提升到战略层面，出行之于美团点评的重要意义可见一斑。

　　如今，长达10个月时间后，美团打车事业部已经集结了一支200人的团队，官方公开的数据显示，日订单量已经突破10万单。

　　但是，面对强大的对手滴滴，美团打车想要分一杯羹并非易事。就在一年前，程维曾放言，“我们告诉全世界，中国主场的比赛结束，接下来滴滴要打客场比赛。”

　　在与《财经》的对谈中，程维同样更多把关注点放在无人驾驶和国际化，而不是国内市场。无人驾驶在他心目中的重要性比本土竞争高10倍；而假如国际化失败，他会归结为是战略的失败。

　　经过了滴滴快的、滴滴Uber的两场烧钱大战，又扫平了顺风车、代驾等细分出行战场，滴滴几乎掌控了国内出行市场的绝对话语权。

　　即便如此，美团点评依然坚信，出行市场的需求并未被充分满足。

　　事实上，美团打车推出的早期，担忧声远远大于支持声。当外界对于美团做打车持怀疑态度时，背后的投资人却很坚定。今日资本创始人徐新接受《中国企业家》采访时称，“王兴跟我讲要做打车的时候，我觉得是好主意。当时也有投资人反对，担心打不过滴滴，担心烧钱太多。”但她的考虑是，用户有无需求，市场的痛点是否足够大。大概有30%的用户打车是去吃饭，与美团点评平台的用户重叠。所以，这是刚需。

　　这个逻辑与王兴开疆拓土的思路不谋而合。王兴曾说，“战略上的业务判断，是What（做什么）和How（怎么做）的问题。What就是要看公司的使命，Eat Better，Live Better。从客户的需求出发，凡是跟吃和生活相关的事情，我们都应该考虑参与。”

　　他提出三个观点，第一，解决的是真问题，还是假问题；第二，是大问题，还是小问题；第三，是新问题，还是老问题。是老问题也不要紧，关键是否有更好的新解法？

　　为什么美团点评什么都得做？因为，未来超级平台才最有价值，只稀缺资源。徐新的解释是，只有你什么都做，才能把用户的时间耗光并养成使用习惯，否则没有被满足的市场就会被别人拿走，甚至侵蚀你其他板块的业务。

　　这场即将打响的出行大战，是滴滴和美团通往超级平台的必经之路。正如程维所说，“多一个竞争者而已。”对于经历过百团大战、合并点评、外卖战争的王兴来说，或许也是如此。

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