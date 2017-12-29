万达网科大裁员后将转型AI 朱战备或接班曲德君

来源：界面新闻 马一凡MYF

深陷大规模裁员风波的万达网科，其未来业务可能将向AI方向转型。

12月19日，王健林在南京出席苏宁活动时曾表示，在线上线下融合上，万达过去两年多来的探索不太成功，未来将看好人工智能发展。

“万达线上线下融合往哪个方向走呢？我可以给大家透露自己的想法，主要是我们人工智能上的想法，现在随着人工智能的发展，人脸识别越来越精准，精准识别为我们的应用打开基础，我们进门就自动扫……所以我们主要的研究方向就是人工智能，并且将大量实施。”王健林说。

就在王健林演讲当天，承担万达线上线下融合诸多业务的万达网络科技集团开始被曝大规模裁员，这一事件自万达电商“飞凡”裁员开始发酵，随后传出万达云部分业务部门解散的消息，直至28日有媒体报道整个万达网络科技集团已经通知超过1000名员工签协议离职。

界面新闻记者了解到，万达网科大裁员后，业务将主要向AI人工智能方向转型，网科集团现任总裁曲德君将离开网科，回到万达商管。曲德君的继任者有可能是万达集团副总裁兼信息中心总经理朱战备。

朱战备是企业信息化专家，拥有中科大硕士、北京大学博士、上海交通大学博士后学历，曾在中欧国际工商管理学院任教，其后担任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁及CIO。2010年，朱战备加入万达，任万达信息工程部总经理，率领团队开启了万达的信息系统时代。

信息中心是万达集团的后台技术部门，朱对电商业务并不熟悉，但可能是万达集团高层里最懂技术的人了。2013年，朱战备就曾临危受命，临时接管万达电商。当时万达电商首任CEO龚义涛上任不足一年，离职传言四起，朱战备入局对万达电商进行调整，直至第二任CEO董策接手。

万达网科现任总裁曲德君则是王健林麾下老将，已在万达效力15年。在2002年加入万达前，曾担任大连市外经贸局财务处科员、香港大连国际发展有限公司总经理助理、大连华晟外经贸投资有限公司财务总监等职务。进入万达后，历任大连万达长沙武汉商业管理公司总经理、万达商业管理有限公司副总经理、大连万达总裁助理兼商业管理公司总经理、万达商业地产副总裁，见证了万达商业帝国的起步与大发展。2015年10月，曲德君开始掌管万达金融，被视为王健林的核心重臣。

2016年10月，万达网络科技集团从万达金融集团中分拆出来，网络成为万达四大板块之一，曲德君任万达网科总裁，旗下公司包括飞凡公司、快钱支付公司、征信公司、网络数据中心、海鼎公司、网络信贷公司。

然而万达网科仅成立一年多，便被质疑生存艰难以及正进行大规模裁员。据澎湃新闻12月28日报道，万达网科要从目前的6000名员工裁至300名，人员数量将从最高峰削减95%，此外知情人士称网科集团不仅项目都停了，还拖欠了供应商的款项。

朱战备或许将再次临危受命，接下这颗“烫手山芋”，而万达的线上线下融合探索，前路依然迷茫。